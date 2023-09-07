LG WashTower, стирка 18 кг, сушка 16 кг, центральное управление, искусственный интеллект AI DD, ThinQ

*Цикл Allergy Care в стиральной машине, одобренный BAF (Британский фонд аллергии), уничтожает до 99,9% пылевого клеща, а цикл Allergy Care в сушильной машине, одобренный BAF (Британский фонд аллергии), уничтожает до 99,9% живого пылевого клеща.

*Цикл Allergy Care можно загрузить через приложение ThinQ или выбрать напрямую в Cloud Cycle в приложении.

*Изображения продукта в видео приводятся только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.