Встречаем Международный день кино с телевизорами LG OLED evo 2022 года

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В прекрасный день 28 декабря 1895 года на парижском бульваре Капуцинок братья Люмьер устроили первый в мире киносеанс – «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Именно это событие легло в основу Международного дня кино (International Cinema Day) – всемирного праздника кинематографистов и всех причастных к волшебному искусству кинематографа.
Началась золотая эпоха нового искусства: массового эстетического, образовательного, обладающего невероятным влиянием на людей. Пройдя долгий путь от немого, черно-белого и пленочного до звукового, цветного и цифрового, кинематограф обогатился многочисленными жанрами: от научных и публицистических документалок до художественной драмы, ужасов и комедий.
По мере совершенствования съемочной и проекционной техники киноленты становились более продолжительными и реалистичными, что, в свою очередь, способствовало росту новых поколений более искушенных и требовательных зрителей. Так, например, вряд ли вид приближающегося на экране поезда сможет вызвать панику у современных зрителей, однако мы с удовольствием отдаем должное неожиданным режиссерским задумкам, великолепной игре актеров, талантливой работе оператора или мастера визуальных эффектов, а также удачному звуковому оформлению киноленты.
Развитие технологий привело к тому, что сегодня в подавляющем большинстве случаев создание, распространение и потребление кино происходит в цифровом виде. Для того, чтобы насладиться киношедевром с тем невероятным качеством изображения и звука, которое задумали его создатели, уже не нужно покупать билет в лучший кинотеатр города – достаточно устроиться поудобнее на диване и нажать кнопку пульта дистанционного управления домашним цифровым кинотеатром.
Сегодня мы поздравляем всех причастных к созданию кино и любителей кинематографа с нашим общим праздником! Желаем всем нам побольше гениальных кинолент и невероятных впечатлений от их просмотра, а в качестве бонуса расскажем о возможностях телевизоров LG OLED evo 2022 года, идеально подходящих на роль современного домашнего кинотеатра.
Что такое OLED, и что такое OLED evo™
Дисплейная технология OLED (Organic Light Emitting Diode) основана на использовании органических самоподсвечивающихся светодиодов, способных включаться и выключаться независимо друг от друга. В отличие от традиционных ЖК-панелей, требующих тыльной подсветки экрана, в OLED дисплее зажигаются сами пиксели, и именно те, которые требуются в определенный момент формирования картинки.
Из этого следует, что OLED телевизор может обеспечить по-настоящему глубокий черный цвет (когда светодиод выключен), и, соответственно, бесконечную контрастность изображения, вместе с тем помогая соседним пикселям выглядеть ярче, с более насыщенным цветом.
В дополнение отсутствие слоя подсветки позволяет использовать OLED технологию для экранов в форм-факторах, совершенно немыслимых ранее, например, в виде изогнутого или даже сворачивающегося телевизора.
Однако LG Electronics продолжила развитие технологии OLED и в 2021 году впервые представила панель нового поколения под названием evo (от Evolution, «эволюция»). Для максимальной реалистичности цветов в матрицах с технологией LG OLED evo™ применяются новые люминесцентные материалы с более узким спектром излучения и точной длиной световой волны для повышения точности и стабильности отображения базовых цветов – красного, синего и зеленого. Материалы, из которых изготавливаются органические светодиоды, также были доработаны для повышения интенсивности излучения света.
Все это позволило повысить эффективность и яркость пикселей, а также точность цветопередачи, и в итоге панели LG OLED evo™ успешно прошли сертификацию 100% соответствия цветов исходному источнику1.
Вторым обязательным компонентом технологии LG OLED evo является новейший процессор LG α (Alpha) 92 пятого поколения с искусственным интеллектом, использующий глубокое обучение и технологию увеличения яркости для формирования более реалистичного изображения с высокой яркостью, четкостью и детализацией.
Иными словами, OLED остается наиболее передовой технологией в мире для производства экранов с реалистичной передачей изображения, при этом с OLED evo вы можете получить дополнительные возможности в плане яркости, насыщенности и точной передачи цветов.
Кинотеатральный сезон с LG OLED evo 2022 года
Телевизоры OLED evo 2022 года, доступные покупателям Казахстана, представлены сериями LG G2 4K Smart OLED evo™ и LG C2 4K Smart OLED evo™. Обе серии выполнены на интеллектуальном процессоре a9 Gen 5 поколения, использующем технологию глубокого обучения для масштабирования изображения стандартного разрешения до 4К.
Для повышения качества отображения естественных тонов кожи, улучшения объектов и людей на переднем и заднем плане применяется технология AI Picture Pro™ (AI Изображение Pro). Функция LG Dynamic Tone Mapping Pro™ (Динамическое отображение тонов Pro) анализирует наиболее яркие и затемненные участки в более чем 5000 областях экрана для лучшей калибровки HDR в каждом из них с высокой точностью вплоть до мельчайших деталей, чего ранее не было. Помимо идеального черного цвета, зрители видят гораздо больше деталей в самых ярких и темных частях изображения.
Телевизоры серии LG OLED evo™ G2, представленной в Казахстане 65-дюймовой моделью OLED65G2RLA3 и 77-дюймовой OLED77G2RLA. Благодаря технологии Brightness Booster Max™ эти телевизоры обеспечивают до 30% больше яркости4, поэтому изображение на экране выглядит более выразительным, передавая все нюансы цветовых тональных переходов в наиболее светлых и затемненных участках.
Серия телевизоров LG OLED evo™ С2 представлена в Казахстане 83-дюймовой моделью OLED83C2RLA, 77-дюймовой моделью OLED77C2RLA, 65-дюймовой моделью OLED65C2RLA, 55-дюймовой моделью OLED55C2RLA, а также OLED моделями, 48-дюймовой OLED48C2RLA и 42-дюймовой OLED42C2RLB. Старшие модели этой серии с диагональю от 65 дюймов и выше также поддерживают технологию Brightness Booster™, которая обеспечивает до 20%5 больше яркости экрана6.
Объемный звук как в кинотеатре
Процессор LG Alpha 9 5 поколения расширяет возможности функции LG AI Sound Pro™ для создания яркого реалистичного звука. Даже те, у кого нет отдельной звуковой системы, могут получить кинематографический звук с телевизорами OLED evo™ 2022 года. Для этого встроенные динамики телевизора управляются процессором и создают виртуальный объемный звук 7.1.2, который буквально перемещается вокруг, чтобы вы почувствовали себя главным героем фильма.
Впечатления как от настоящего кинотеатра у себя дома также обеспечиваются технологиями Dolby, которые поддерживают телевизоры LG OLED evo™ C2 и G2. Так, Dolby Vision IQ™ с функцией Precision Detail выводит реализм происходящего на экране на новый впечатляющий уровень благодаря регулировке настроек изображения в зависимости от жанра контента и обстановки в помещении. Технология Dolby Atmos™ обеспечивает многомерный объемный звук, который распространяется не только перед вами или позади вас, но также исходит сверху для идеального объемного звучания.
Тонкий и плоский
Минималистичный тонкий дизайн телевизоров OLED evo с узкой окантовкой смотрится впечатляюще. Кроме того, некоторые модели серии OLED evo™ G2 предлагают дополнительные варианты размещения.
Ультратонкий LG G2 Gallery Edition (OLED65G2RLA), который можно прикрепить к стене заподлицо как картину, практически сливается со стеной, превращаясь в изящную рамку для демонстрируемых произведений искусства. Он также может стать самостоятельным напольным арт-объектом7 домашнего декора с подставкой Gallery8.
Благодаря поддержке домашней экосистемы ThinQ™ и webOS™, телевизоры LG OLED evo™ 2022 года подскажут вам, что стоит посмотреть на основе рекомендаций по вашим предпочтениям. Эти модели поддерживают создание персональных профилей, с помощью которых можно учесть вкусы всех пользователей и быстро вернуться к просмотру сериала, узнать погоду или прочесть новости мира и спорта9.
Любители динамичных игр оценят телевизоры LG OLED evo™ за полноценную поддержку технологии Dolby Vision Gaming 4K с частотой 120 Гц для плавного и реалистичного геймплея. С учетом времени отклика всего 1 мс, совместимости с NVIDIA G-Sync™ и AMD FreeSync Premium™, а также благодаря поддержке адаптивной синхронизации (Variable Refresh Rate, VRR), даже сверхбыстрые действия на экране этих телевизоров выглядят четкими и плавными.
На сайте LG Казахстан вы можете ознакомиться с полным списком телевизоров модельного ряда LG OLED evo 2022 года. Мы же присоединяемся к поздравлениям с Международным днем кино и желаем вам наслаждаться множеством любимых классических и совершенно новых киношедевров на больших экранах ваших домашних кинотеатров!
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1Панели LG OLED сертифицированы международным агентством по тестированию продуктов Intertek Intertek на 100% точность цветопередачи по стандарту CIE DE2000 с 125 цветовыми шаблонами. Телевизоры LG OLED, сертифицированные Intertek, могут передавать 100% спектр DCI-P3 в трехмерном цветовом пространстве, которое охватывает полный диапазон яркости телевизоров, в соответствии с IDMS 1.03C (п. 5.31).
2Процессор α (Альфа) 9 5 поколения с искусственным интеллектом доступен в моделях OLED Z2, OLED G2, OLED C2, QNED Mini LED QNED99, QNED Mini LED QNED95.
3Модель LG 65G2 поддерживает возможность использования подставки Gallery.
4По сравнению с моделями evo без OLED и на основе измерения полного белого спектра (Full White).
5Сравнение основано на внутренних тестах полностью белого света на OLED-телевизорах LG, кроме серии OLED evo.
6Улучшенная технология Brightness Booster не применяется в 42-дюймовых и 48-дюймовых телевизорах OLED evo C2 из-за размеров пикселей, ограничивающих светоотдачу.
7Вращающаяся подставка G2 наклоняется на 4 градуса при установке.
8Подставка Gallery не входит в комплект. Поскольку эта модель предназначена для прикрепления к стене, в комплект входит тонкий кронштейн.
9Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.