Встречаем Международный день кино с телевизорами LG OLED evo 2022 года

Вторым обязательным компонентом технологии LG OLED evo является новейший процессор LG α (Alpha) 92 пятого поколения с искусственным интеллектом, использующий глубокое обучение и технологию увеличения яркости для формирования более реалистичного изображения с высокой яркостью, четкостью и детализацией.



Иными словами, OLED остается наиболее передовой технологией в мире для производства экранов с реалистичной передачей изображения, при этом с OLED evo вы можете получить дополнительные возможности в плане яркости, насыщенности и точной передачи цветов.



Кинотеатральный сезон с LG OLED evo 2022 года



Телевизоры OLED evo 2022 года , доступные покупателям Казахстана, представлены сериями LG G2 4K Smart OLED evo™ и LG C2 4K Smart OLED evo™. Обе серии выполнены на интеллектуальном процессоре a9 Gen 5 поколения, использующем технологию глубокого обучения для масштабирования изображения стандартного разрешения до 4К.



Для повышения качества отображения естественных тонов кожи, улучшения объектов и людей на переднем и заднем плане применяется технология AI Picture Pro™ (AI Изображение Pro). Функция LG Dynamic Tone Mapping Pro™ (Динамическое отображение тонов Pro) анализирует наиболее яркие и затемненные участки в более чем 5000 областях экрана для лучшей калибровки HDR в каждом из них с высокой точностью вплоть до мельчайших деталей, чего ранее не было. Помимо идеального черного цвета, зрители видят гораздо больше деталей в самых ярких и темных частях изображения.



Телевизоры серии LG OLED evo™ G2, представленной в Казахстане 65-дюймовой моделью OLED65G2RLA 3 и 77-дюймовой OLED77G2RLA . Благодаря технологии Brightness Booster Max™ эти телевизоры обеспечивают до 30% больше яркости4, поэтому изображение на экране выглядит более выразительным, передавая все нюансы цветовых тональных переходов в наиболее светлых и затемненных участках.



Серия телевизоров LG OLED evo™ С2 представлена в Казахстане 83-дюймовой моделью OLED83C2RLA , 77-дюймовой моделью OLED77C2RLA , 65-дюймовой моделью OLED65C2RLA , 55-дюймовой моделью OLED55C2RLA , а также OLED моделями, 48-дюймовой OLED48C2RLA и 42-дюймовой OLED42C2RLB . Старшие модели этой серии с диагональю от 65 дюймов и выше также поддерживают технологию Brightness Booster™, которая обеспечивает до 20%5 больше яркости экрана6.







Объемный звук как в кинотеатре



Процессор LG Alpha 9 5 поколения расширяет возможности функции LG AI Sound Pro™ для создания яркого реалистичного звука. Даже те, у кого нет отдельной звуковой системы, могут получить кинематографический звук с телевизорами OLED evo™ 2022 года. Для этого встроенные динамики телевизора управляются процессором и создают виртуальный объемный звук 7.1.2, который буквально перемещается вокруг, чтобы вы почувствовали себя главным героем фильма.



Впечатления как от настоящего кинотеатра у себя дома также обеспечиваются технологиями Dolby, которые поддерживают телевизоры LG OLED evo™ C2 и G2. Так, Dolby Vision IQ™ с функцией Precision Detail выводит реализм происходящего на экране на новый впечатляющий уровень благодаря регулировке настроек изображения в зависимости от жанра контента и обстановки в помещении. Технология Dolby Atmos™ обеспечивает многомерный объемный звук, который распространяется не только перед вами или позади вас, но также исходит сверху для идеального объемного звучания.



Тонкий и плоский



Минималистичный тонкий дизайн телевизоров OLED evo с узкой окантовкой смотрится впечатляюще. Кроме того, некоторые модели серии OLED evo™ G2 предлагают дополнительные варианты размещения.



Ультратонкий LG G2 Gallery Edition (OLED65G2RLA), который можно прикрепить к стене заподлицо как картину, практически сливается со стеной, превращаясь в изящную рамку для демонстрируемых произведений искусства. Он также может стать самостоятельным напольным арт-объектом7 домашнего декора с подставкой Gallery8.



Благодаря поддержке домашней экосистемы ThinQ™ и webOS™, телевизоры LG OLED evo™ 2022 года подскажут вам, что стоит посмотреть на основе рекомендаций по вашим предпочтениям. Эти модели поддерживают создание персональных профилей, с помощью которых можно учесть вкусы всех пользователей и быстро вернуться к просмотру сериала, узнать погоду или прочесть новости мира и спорта9.



Любители динамичных игр оценят телевизоры LG OLED evo™ за полноценную поддержку технологии Dolby Vision Gaming 4K с частотой 120 Гц для плавного и реалистичного геймплея. С учетом времени отклика всего 1 мс, совместимости с NVIDIA G-Sync™ и AMD FreeSync Premium™, а также благодаря поддержке адаптивной синхронизации (Variable Refresh Rate, VRR), даже сверхбыстрые действия на экране этих телевизоров выглядят четкими и плавными.



На сайте LG Казахстан вы можете ознакомиться с полным списком телевизоров модельного ряда LG OLED evo 2022 года. Мы же присоединяемся к поздравлениям с Международным днем кино и желаем вам наслаждаться множеством любимых классических и совершенно новых киношедевров на больших экранах ваших домашних кинотеатров!





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1Панели LG OLED сертифицированы международным агентством по тестированию продуктов Intertek Intertek на 100% точность цветопередачи по стандарту CIE DE2000 с 125 цветовыми шаблонами. Телевизоры LG OLED, сертифицированные Intertek, могут передавать 100% спектр DCI-P3 в трехмерном цветовом пространстве, которое охватывает полный диапазон яркости телевизоров, в соответствии с IDMS 1.03C (п. 5.31).

2Процессор α (Альфа) 9 5 поколения с искусственным интеллектом доступен в моделях OLED Z2, OLED G2, OLED C2, QNED Mini LED QNED99, QNED Mini LED QNED95.

3Модель LG 65G2 поддерживает возможность использования подставки Gallery.

4По сравнению с моделями evo без OLED и на основе измерения полного белого спектра (Full White).

5Сравнение основано на внутренних тестах полностью белого света на OLED-телевизорах LG, кроме серии OLED evo.

6Улучшенная технология Brightness Booster не применяется в 42-дюймовых и 48-дюймовых телевизорах OLED evo C2 из-за размеров пикселей, ограничивающих светоотдачу.

7Вращающаяся подставка G2 наклоняется на 4 градуса при установке.

8Подставка Gallery не входит в комплект. Поскольку эта модель предназначена для прикрепления к стене, в комплект входит тонкий кронштейн.

9Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.