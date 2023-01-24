Встречаем Международный день образования с современными продуктами LG для обучения

Каждый год 24 января мир отмечает Международный день образования (International Day of Education). В отличие от привычного нам Дня знаний, 1 сентября, который символизирует начало учебного года в школах и других традиционных образовательных учреждениях, Международный день образования посвящен, в первую очередь, преобразованиям общества, которые необходимы для реализации фундаментального права каждого человека на образование и построения более устойчивого, инклюзивного будущего.

К этому знаменательному дню мы приготовили обзор продуктов LG, которые могут быть полезны как школьникам, студентам и преподавателям, так и каждому из нас, кто повышает свой уровень базовых или профессиональных знаний.



Учеба в любое время из любого места



Современный процесс обучения просто немыслим без компьютера, в котором совмещены все необходимые для этого инструменты – учебные программы, приложения для тренингов, мессенджеры для коммуникаций и все остальное. При наличии портативного ПК совсем неважно, где вы расположились для занятий – в аудитории или классе, на кухне или на диване, на скамейке или на траве в парке – главное лишь то, чтобы ваш ноутбук был легкий и при этом достаточно мощный.



Отличным кандидатом на эту роль являются ноутбуки LG gram с профессиональным дисплеем 16:10 – достаточно мощные, чтобы одновременно задействовать сразу несколько ресурсоемких приложений, и при этом достаточно легкие, чтобы носить их без напряжения целый день в сумочке или рюкзаке.



В Казахстане линейка LG gram представлена тремя моделями – 17-дюймовой LG 17Z90P-G , 16-дюймовой LG 16Z90P-G и 14-дюймовой LG 14Z90P-G . Все они чрезвычайно легкие: 14-дюймовый ноутбук весит всего 999 г, 17-дюймовый 1350 г, а LG gram 16 даже попал в «Книгу рекордов Гиннеса» из-за веса всего 1199 г, который можно смело считать суперлегким для 16-дюймовой диагонали.











LG gram 14Z90P-G имеет почти такую же вертикальную длину просмотра, что и 15,6-дюймовый экран Full HD. Модели LG gram с диагоналями 16 и 17 дюймов оснащены дисплеями WQXGA (2560x1600 пикселей), обеспечивающими четкие, яркие цвета с 99%1 охватом цветового пространства DCI-P3.



Современная производительная платформа Intel® Evo™ с процессорами Intel® Core™ 11-го поколения и графикой Iris® Xe™, а также быстрая память LPDDR4X 4266 МГц, и скоростные твердотельные накопители с интерфейсом NVMe обеспечивают высокую многозадачную производительность в любых приложениях, а звуковая система DTS:X Ultra также позволяет погрузиться в объемную звуковую визуализацию даже без наушников.



Все три ноутбука LG gram протестированы по армейскому стандарту MIL-STD-810G2, на прочность и надежность, убедительно доказав свою устойчивость к воздействию ударов, пыли и перепадов температур3. Ноутбуки также поддерживают интерфейс Thunderbolt™ 4, который работает с док-станциями на четыре порта и кабелями длиной до 2 метров, предоставляя скорость передачи данных в 40 Гбит/с и имея до 15 Вт для зарядки внешних устройств.



Все ноутбуки LG gram держат заряд впечатляюще долго – до 20 часов. Фактически, это полный учебный день с выполнением всех мыслимых домашних заданий, несколько часов на хобби и общение с друзьями, вечерний фильм, сериал или любимая игра вечером. С таким ресурсом автономности, пожалуй, наконец-то можно забыть о необходимости носить с собой весь день зарядку вместе с ноутбуком.



Сверхширокий экран с максимальным углом обзора



Среди огромного ассортимента мониторов, предлагаемых компанией LG, особенно выделяется линейка сверхшироких моделей LG UltraWide™ с соотношением сторон 21:9, которые могут быть особенно полезны в процессе обучения.











Поскольку мониторы UltraWide намного шире, чем обычные мониторы 16:9, они имеют очень широкий угол обзора и потому очень удобны для работы с большими объемами информации – в таблицах, документах и других форматах представления данных. Кроме того, пользователь может вывести на сверхширокий экран сразу несколько открытых окон и работать сразу в нескольких приложениях, одновременно с этим поддерживая визуальный контакт по видеосвязи с преподавателем и сокурсниками.



Мониторы LG UltraWide™ 29WP60G-B и LG UltraWide™ 29WQ600-W являются прекрасным выбором для оснащения учебного места. Ультраширокий 29-дюймовый дисплей этих моделей с разрешением UWHD (2560х1080) и соотношением сторон 21:9 обеспечивает на 33% больше места на экране по ширине, чем дисплей с традиционным разрешением Full HD (1920x1080). Экран легко – в пару кликов, можно разделить на два или четыре независимых рабочих сегмента, и каждый может быть настроен для различных задач.











Благодаря поддержке стандарта HDR10 мониторы способны отображать игры и видео с поддержкой расширенного динамического диапазона HDR (High Dynamic Range), а время отклика до 1 миллисекунды с функцией MBR4 (Motion Blur Reduction) способствует более плавному отображению контента с уменьшением размытия и двоения (гостинга) картинки. LG 29WP60G и 29WQ600-W оснащены интерфейсом USB Type-C™ с поддержкой режима DisplayPort5, что позволяет передавать сигнал DisplayPort на внешний монитор одним кабелем без дополнительных активных адаптеров.



Максимальные возможности обеспечивает 34-дюймовый сверхширокий монитор LG UltraWide™ 34WQ60C-B с изогнутым экраном – UltraWide QHD (3440 x 1440) и тонкой, практически незаметной рамкой. На таком огромном экране с плавным радиусом изгиба 3800R без труда размещается любой объем учебных материалов, окошко с лектором или учителем, а также чат с однокурсниками.





