Встречаем Международный день образования с современными продуктами LG для обучения

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Каждый год 24 января мир отмечает Международный день образования (International Day of Education). В отличие от привычного нам Дня знаний, 1 сентября, который символизирует начало учебного года в школах и других традиционных образовательных учреждениях, Международный день образования посвящен, в первую очередь, преобразованиям общества, которые необходимы для реализации фундаментального права каждого человека на образование и построения более устойчивого, инклюзивного будущего.
К этому знаменательному дню мы приготовили обзор продуктов LG, которые могут быть полезны как школьникам, студентам и преподавателям, так и каждому из нас, кто повышает свой уровень базовых или профессиональных знаний.
Учеба в любое время из любого места
Современный процесс обучения просто немыслим без компьютера, в котором совмещены все необходимые для этого инструменты – учебные программы, приложения для тренингов, мессенджеры для коммуникаций и все остальное. При наличии портативного ПК совсем неважно, где вы расположились для занятий – в аудитории или классе, на кухне или на диване, на скамейке или на траве в парке – главное лишь то, чтобы ваш ноутбук был легкий и при этом достаточно мощный.
Отличным кандидатом на эту роль являются ноутбуки LG gram с профессиональным дисплеем 16:10 – достаточно мощные, чтобы одновременно задействовать сразу несколько ресурсоемких приложений, и при этом достаточно легкие, чтобы носить их без напряжения целый день в сумочке или рюкзаке.
В Казахстане линейка LG gram представлена тремя моделями – 17-дюймовой LG 17Z90P-G, 16-дюймовой LG 16Z90P-G и 14-дюймовой LG 14Z90P-G. Все они чрезвычайно легкие: 14-дюймовый ноутбук весит всего 999 г, 17-дюймовый 1350 г, а LG gram 16 даже попал в «Книгу рекордов Гиннеса» из-за веса всего 1199 г, который можно смело считать суперлегким для 16-дюймовой диагонали.
LG gram 14Z90P-G имеет почти такую же вертикальную длину просмотра, что и 15,6-дюймовый экран Full HD. Модели LG gram с диагоналями 16 и 17 дюймов оснащены дисплеями WQXGA (2560x1600 пикселей), обеспечивающими четкие, яркие цвета с 99%1 охватом цветового пространства DCI-P3.
Современная производительная платформа Intel® Evo™ с процессорами Intel® Core™ 11-го поколения и графикой Iris® Xe™, а также быстрая память LPDDR4X 4266 МГц, и скоростные твердотельные накопители с интерфейсом NVMe обеспечивают высокую многозадачную производительность в любых приложениях, а звуковая система DTS:X Ultra также позволяет погрузиться в объемную звуковую визуализацию даже без наушников.
Все три ноутбука LG gram протестированы по армейскому стандарту MIL-STD-810G2, на прочность и надежность, убедительно доказав свою устойчивость к воздействию ударов, пыли и перепадов температур3. Ноутбуки также поддерживают интерфейс Thunderbolt™ 4, который работает с док-станциями на четыре порта и кабелями длиной до 2 метров, предоставляя скорость передачи данных в 40 Гбит/с и имея до 15 Вт для зарядки внешних устройств.
Все ноутбуки LG gram держат заряд впечатляюще долго – до 20 часов. Фактически, это полный учебный день с выполнением всех мыслимых домашних заданий, несколько часов на хобби и общение с друзьями, вечерний фильм, сериал или любимая игра вечером. С таким ресурсом автономности, пожалуй, наконец-то можно забыть о необходимости носить с собой весь день зарядку вместе с ноутбуком.
Сверхширокий экран с максимальным углом обзора
Среди огромного ассортимента мониторов, предлагаемых компанией LG, особенно выделяется линейка сверхшироких моделей LG UltraWide™ с соотношением сторон 21:9, которые могут быть особенно полезны в процессе обучения.
Поскольку мониторы UltraWide намного шире, чем обычные мониторы 16:9, они имеют очень широкий угол обзора и потому очень удобны для работы с большими объемами информации – в таблицах, документах и других форматах представления данных. Кроме того, пользователь может вывести на сверхширокий экран сразу несколько открытых окон и работать сразу в нескольких приложениях, одновременно с этим поддерживая визуальный контакт по видеосвязи с преподавателем и сокурсниками.
Мониторы LG UltraWide™ 29WP60G-B и LG UltraWide™ 29WQ600-W являются прекрасным выбором для оснащения учебного места. Ультраширокий 29-дюймовый дисплей этих моделей с разрешением UWHD (2560х1080) и соотношением сторон 21:9 обеспечивает на 33% больше места на экране по ширине, чем дисплей с традиционным разрешением Full HD (1920x1080). Экран легко – в пару кликов, можно разделить на два или четыре независимых рабочих сегмента, и каждый может быть настроен для различных задач.
Благодаря поддержке стандарта HDR10 мониторы способны отображать игры и видео с поддержкой расширенного динамического диапазона HDR (High Dynamic Range), а время отклика до 1 миллисекунды с функцией MBR4 (Motion Blur Reduction) способствует более плавному отображению контента с уменьшением размытия и двоения (гостинга) картинки. LG 29WP60G и 29WQ600-W оснащены интерфейсом USB Type-C™ с поддержкой режима DisplayPort5, что позволяет передавать сигнал DisplayPort на внешний монитор одним кабелем без дополнительных активных адаптеров.
Максимальные возможности обеспечивает 34-дюймовый сверхширокий монитор LG UltraWide™ 34WQ60C-B с изогнутым экраном – UltraWide QHD (3440 x 1440) и тонкой, практически незаметной рамкой. На таком огромном экране с плавным радиусом изгиба 3800R без труда размещается любой объем учебных материалов, окошко с лектором или учителем, а также чат с однокурсниками.
LG UltraWide™ 34WQ60C-B полностью совместим со стандартом HDR10 и обеспечивает широкий динамический диапазон с охватом цветового пространства sRGB 99% и максимально широкими углами обзора. Этот монитор поддерживает режим повышения качества изображения Super Resolution+, а также специальный режим чтения – когда цветовая температура дисплея меняется до значения, близкого к бумаге, обеспечивая оптимальные условия для чтения, и технологию снижения мерцания для уменьшения усталости глаз при длительной работе6.
Для геймеров предусмотрены опции динамической синхронизации изображения AMD FreeSync™ и динамической синхронизации движения Dynamic Action Sync, а также стабилизатор черного цвета Black Stabilizer, который помогает вычислить снайпера, засевших в самых темных уголках и быстро укрыться при появлении вспышки от выстрела в компьютерной игре.
Монитор LG UltraWide™ 34WQ60C-B предлагает широкий выбор самых современных интерфейсов, включая два HDMI 2.0 и один Display Port 1.4. Помимо элегантной подставки с возможностью изменения наклона экрана, монитор также поддерживает возможность крепления на стену.
Мы надеемся, что эти простые рекомендации помогут вам определиться с выбором подходящего оборудования для удобного учебного места. В нашей сегодняшней подборке в качестве примера были упомянуты лишь несколько моделей современных мониторов LG под ту или иную деятельность, однако ваши личные критерии отбора могут отличаться или быть другими.
На сайте компании вы можете ознакомиться с полной линейкой мониторов LG, провести поиск с учетом собственных предпочтений и провести сравнение параметров заинтересовавших вас моделей.
Поздравляем всех с Международным днем образования и желаем успехов каждому в личностном росте для лучшего будущего общества и всей планеты.