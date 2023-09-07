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LG UltraWide 29WQ600-W
LG UltraWide 29WQ600-W
*Изображения смоделированы для улучшения понимания особенностей. Они могут отличаться от фактического использования.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания особенностей. Они могут отличаться от фактического использования.
Увидеть больше, сделать больше
Смотрите больше и делайте больше на этом экране UltraWide™ Full HD (2560x1080). Ширина экрана на 33 % больше, чем у дисплея с разрешением FHD (1920x1080), поэтому вы можете эффективно работать в многозадачном режиме, не переключаясь между программами.
*The images simulated to enhance feature understanding. It may differ from actual use.
*Чтобы загрузить последнюю версию OnScreen Control, нажмите кнопку ЗАГРУЗИТЬ.
*Изображения продукта и элемент управления OnScreen Control в видео служат только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта и фактического элемента управления OnScreen.
*Функции могут работать неправильно в зависимости от компьютера, который использует пользователь.
Простое подключение
LG 29WQ600 оснащен портом USB Type-C™, поддерживающим альтернативный режим DisplayPort. Просто используя один кабель USB Type-C™, все сигналы изображения DisplayPort можно передавать на внешний монитор без специальных кабелей дисплея или активных адаптеров.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.
*Для правильной работы требуется кабель usb type-c (продается отдельно).
*Порт USB Type-C™ на этом мониторе совместим с ноутбуками и интеллектуальными устройствами с поддержкой USB Type-C™ (DisplayPort Alt Mode), не поддерживающими подачу питания.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания особенностей. Они могут отличаться от фактического использования.
Прокачайте свой игровой опыт
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.
* 1 мс Motion Blur Reduction снижает яркость, и следующие функции нельзя использовать, пока она активирована: AMD FreeSync™.
*Во время работы MBR в течение 1 мс может возникать мерцание.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.
*Сравнение режима «ВЫКЛ.» (левое изображение) и AMD FreeSync™.
-
Обычный
-
DAS
Реагируйте на противников быстрее
* Обычный пример показывает, что модель LG не поддерживается функцией Dynamic Action Sync (DAS).
*Изображения смоделированы для улучшения понимания особенностей. Они могут отличаться от фактического использования.
-
Выкл.
-
Вкл.
Атакуй первым в темноте
*Изображения смоделированы для улучшения понимания особенностей. Они могут отличаться от фактического использования
-
Выкл
-
Вкл.
Лучшая цель
*Изображения смоделированы для улучшения понимания особенностей. Они могут отличаться от фактического использования.
Защитите свои глаза с помощью функций по уходу за глазами
Режим чтения
Режим чтения регулирует цветовую температуру и яркость, что помогает снизить утомляемость глаз и обеспечить комфорт для глаз при чтении документов на мониторе.
Flicker Safe
Flicker Safe уменьшает невидимое мерцание на экране, что помогает снизить нагрузку на глаза. Обеспечивает комфортные условия работы в течение длительного времени.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.
* Вышеупомянутая функция может отличаться в зависимости от реальных условий использования, которые использует пользователь.
Эргономичный дизайн
Элегантный и удобный дизайн
Найдите идеальное положение для просмотра с регулируемой подставкой и максимально улучшите свои впечатления благодаря трехстороннему дизайну практически без рамок.
Характеристики
-
Диагональ [дюймы]
-
29
-
Разрешение
-
2560 x 1080
-
Тип Панели
-
IPS
-
Соотношение сторон
-
21:9
-
Цветовая Гамма (Тип.)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
-
250
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
-
100
-
Время Отклика
-
5мс (GtG at Faster)
-
Настройка Положения Дисплея
-
Наклон
Все характеристики
-
Наименование товара
-
UltraWide
-
Год
-
2022
-
Настройка Положения Дисплея
-
Наклон
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
-
100 x 100
-
Вес с Подставкой [кг]
-
4.5
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
-
822 x 159 x 413
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
-
688.5 x 313.4 x 45.3
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
-
688.5 x 406.6 x 223.8
-
Вес в Упаковке [кг]
-
6.8
-
Вес без Подставки [кг]
-
4
-
AC Вход
-
100~240V (50/60Hz)
-
Энергопотребление (DC Off)
-
Меньше 0.3Вт
-
Энергопотребление (Макс.)
-
28Вт
-
Энергопотребление (Режим Сна)
-
Меньше 0.3Вт
-
Энергопотребление (Тип.)
-
22W
-
Тип
-
Внешний Источник Питания (Адаптер)
-
Энергопотребление (Energy Star)
-
13W
-
OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)
-
ДА
-
Двойной Контроллер
-
ДА
-
Соотношение сторон
-
21:9
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
-
200
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
-
250
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
-
16.7M
-
Цветовая Гамма (Тип.)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
-
700:1
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
-
1000:1
-
Тип Панели
-
IPS
-
Шаг Пикселя [мм]
-
0.2626 x 0.2628
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
-
100
-
Разрешение
-
2560 x 1080
-
Время Отклика
-
5мс (GtG at Faster)
-
Диагональ [см]
-
73
-
Диагональ [дюймы]
-
29
-
Угол Обзора (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Цветовая Гамма (Мин.)
-
sRGB 90% (CIE1931)
-
Стабилизатор Черного Цвета
-
ДА
-
Снижение Цветовой Чувствительности
-
ДА
-
Прицел
-
ДА
-
Динамическая Синхронизация Действий
-
ДА
-
Отсутствие Мерцания
-
ДА
-
Режим Чтения
-
ДА
-
Умное Энергосбережение
-
ДА
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync
-
Супер Разрешение+
-
ДА
-
Заводская Калибровка Цвета
-
ДА
-
Технология Уменьшения Размытия в Движении
-
ДА
-
Автоматический Переключатель Источника Ввода
-
ДА
-
HDR 10
-
ДА
-
HDR Effect
-
ДА
-
Maxx Audio
-
ДА
-
Динамик
-
7Вт x 2
-
HDMI
-
ДА(1шт)
-
Выход Наушники
-
3-полюсный (только звук)
-
DisplayPort
-
ДА(1шт)
-
Версия DP
-
1.4
-
USB-C
-
ДА(1шт)
-
USB-C (макс. разрешение в Гц)
-
2560 x 1080 при 100Гц
-
HDMI
-
ДА
-
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29WQ600-W
LG UltraWide 29WQ600-W