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LG UltraWide 29WQ600-W

Функции

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LG UltraWide 29WQ600-W

29WQ600-W

LG UltraWide 29WQ600-W

front view
Монитор LG UltraWide™
Технология HDR теперь применяется к различному контенту. Этот монитор совместим с HDR10 (расширенный динамический диапазон), поддерживая определенные уровни цвета и яркости, что позволяет зрителям наслаждаться яркими цветами контента.
HDR10

Контраст в деталях

Технология HDR теперь применяется к различному контенту. Этот монитор совместим с HDR10 (расширенный динамический диапазон), поддерживая определенные уровни цвета и яркости, что позволяет зрителям наслаждаться яркими цветами контента.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания особенностей. Они могут отличаться от фактического использования.

Монитор LG IPS демонстрирует безупречную точность цветопередачи. Благодаря широкому углу обзора IPS-дисплей может похвастаться 99-процентным охватом спектра sRGB.
IPS с sRGB 99% (тип.)

Настоящие цвета и широкий угол обзора

Монитор LG IPS демонстрирует безупречную точность цветопередачи. Благодаря широкому углу обзора IPS-дисплей может похвастаться 99-процентным охватом спектра sRGB.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания особенностей. Они могут отличаться от фактического использования.

29"дисплей UltraWide™ Full HD с соотношением сторон 21:9

Увидеть больше, сделать больше

Смотрите больше и делайте больше на этом экране UltraWide™ Full HD (2560x1080). Ширина экрана на 33 % больше, чем у дисплея с разрешением FHD (1920x1080), поэтому вы можете эффективно работать в многозадачном режиме, не переключаясь между программами.

Смотрите больше и делайте больше на этом экране UltraWide™ Full HD (2560x1080). Ширина экрана на 33 % больше, чем у дисплея с разрешением FHD (1920x1080), поэтому вы можете эффективно работать в многозадачном режиме, не переключаясь между программами.

*The images simulated to enhance feature understanding. It may differ from actual use.

Вы можете настроить рабочее пространство, разделив дисплей или настроив основные параметры монитора всего несколькими щелчками мыши.
Экранное управление

Управление в несколько кликов

Вы можете настроить рабочее пространство, разделив дисплей или настроив основные параметры монитора всего несколькими щелчками мыши.

*Чтобы загрузить последнюю версию OnScreen Control, нажмите кнопку ЗАГРУЗИТЬ.
*Изображения продукта и элемент управления OnScreen Control в видео служат только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта и фактического элемента управления OnScreen.
*Функции могут работать неправильно в зависимости от компьютера, который использует пользователь.

USB Type-C™ (альтернативный режим DisplayPort)

Простое подключение

LG 29WQ600 оснащен портом USB Type-C™, поддерживающим альтернативный режим DisplayPort. Просто используя один кабель USB Type-C™, все сигналы изображения DisplayPort можно передавать на внешний монитор без специальных кабелей дисплея или активных адаптеров.

LG 29WQ600 оснащен портом USB Type-C™, поддерживающим альтернативный режим DisplayPort. Просто используя один кабель USB Type-C™, все сигналы изображения DisplayPort можно передавать на внешний монитор без специальных кабелей дисплея или активных адаптеров.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.
*Для правильной работы требуется кабель usb type-c (продается отдельно).
*Порт USB Type-C™ на этом мониторе совместим с ноутбуками и интеллектуальными устройствами с поддержкой USB Type-C™ (DisplayPort Alt Mode), не поддерживающими подачу питания.

Этот обтекаемый дисплей с тонкой рамкой с трех сторон не отвлекает от ослепительно точного и реалистичного изображения, а стереодинамики мощностью 7 Вт с технологией MaxxAudio® завершают процесс полного погружения.
Волны MaxxAudio®

Иммерсивная звуковая система

Этот обтекаемый дисплей с тонкой рамкой с трех сторон не отвлекает от ослепительно точного и реалистичного изображения, а два стереодинамика мощностью 7 Вт с технологией MaxxAudio® завершают процесс полного погружения.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания особенностей. Они могут отличаться от фактического использования.

Прокачайте свой игровой опыт

1 мс MBR обеспечивает плавность игрового процесса, уменьшая размытие и ореолы. Динамичные и быстро меняющиеся объекты среди всех действий могут дать геймерам конкурентное преимущество.
1ms MBR

Невероятная скорость к победе

1ms MBR обеспечивает плавность игрового процесса, уменьшая размытие и ореолы. Динамичные и быстро меняющиеся объекты среди всех действий могут дать геймерам конкурентное преимущество.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.
* 1 мс Motion Blur Reduction снижает яркость, и следующие функции нельзя использовать, пока она активирована: AMD FreeSync™.
*Во время работы MBR в течение 1 мс может возникать мерцание.

With AMD FreeSync™ technology, gamers can experience seamless, fluid movement in hi-resolution and fast-paced games. It virtually reduces screen tearing and stuttering.
AMD FreeSync™

Fluid and Rapid Motion

With AMD FreeSync™ technology, gamers can experience seamless, fluid movement in hi-resolution and fast-paced games. It virtually reduces screen tearing and stuttering.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.
*Сравнение режима «ВЫКЛ.» (левое изображение) и AMD FreeSync™.

  • Обычный

  • DAS

Dynamic Action Sync

Реагируйте на противников быстрее

Уменьшите задержку ввода с помощью Dynamic Action Sync, чтобы помочь геймерам поймать критический момент в режиме реального времени.

* Обычный пример показывает, что модель LG не поддерживается функцией Dynamic Action Sync (DAS).
*Изображения смоделированы для улучшения понимания особенностей. Они могут отличаться от фактического использования.

  • Выкл.
  • Вкл.
Стабилизатор чёрного

Атакуй первым в темноте

Black Stabilizer помогает геймерам избегать снайперов, прячущихся в самых темных местах, и быстро выходить из ситуаций, когда взрывается вспышка.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания особенностей. Они могут отличаться от фактического использования

  • Выкл
  • Вкл.
Прицел

Лучшая цель

Точка прицеливания фиксируется в центре для повышения точности стрельбы.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания особенностей. Они могут отличаться от фактического использования.

Защитите свои глаза с помощью функций по уходу за глазами

Flicker Safe уменьшает невидимое мерцание на экране, что помогает снизить нагрузку на глаза. Обеспечивает комфортные условия работы в течение длительного времени.
Режим чтения регулирует цветовую температуру и яркость, что помогает снизить утомляемость глаз и обеспечить комфорт для глаз при чтении документов на мониторе.

Режим чтения

Режим чтения регулирует цветовую температуру и яркость, что помогает снизить утомляемость глаз и обеспечить комфорт для глаз при чтении документов на мониторе.

Flicker Safe

Flicker Safe уменьшает невидимое мерцание на экране, что помогает снизить нагрузку на глаза. Обеспечивает комфортные условия работы в течение длительного времени.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.
* Вышеупомянутая функция может отличаться в зависимости от реальных условий использования, которые использует пользователь.

Эргономичный дизайн

Элегантный и удобный дизайн

Найдите идеальное положение для просмотра с регулируемой подставкой и максимально улучшите свои впечатления благодаря трехстороннему дизайну практически без рамок.

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Наклон

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Значок наклона

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Характеристики

Диагональ [дюймы]

29

Разрешение

2560 x 1080

Тип Панели

IPS

Соотношение сторон

21:9

Цветовая Гамма (Тип.)

sRGB 99% (CIE1931)

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

250

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

100

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Настройка Положения Дисплея

Наклон

Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование товара

UltraWide

Год

2022

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Настройка Положения Дисплея

Наклон

Возможность Настенного Монтажа [мм]

100 x 100

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Вес с Подставкой [кг]

4.5

Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

822 x 159 x 413

Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

688.5 x 313.4 x 45.3

Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

688.5 x 406.6 x 223.8

Вес в Упаковке [кг]

6.8

Вес без Подставки [кг]

4

ПИТАНИЕ

AC Вход

100~240V (50/60Hz)

Энергопотребление (DC Off)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Макс.)

28Вт

Энергопотребление (Режим Сна)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Тип.)

22W

Тип

Внешний Источник Питания (Адаптер)

Энергопотребление (Energy Star)

13W

SW APPLICATION

OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

ДА

Двойной Контроллер

ДА

ЭКРАН

Соотношение сторон

21:9

Яркость (Мин.) [Кд/м²]

200

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

250

Глубина Цвета (Количество Цветов)

16.7M

Цветовая Гамма (Тип.)

sRGB 99% (CIE1931)

Коэффициент контрастности (Мин.)

700:1

Коэффициент контрастности (Тип.)

1000:1

Тип Панели

IPS

Шаг Пикселя [мм]

0.2626 x 0.2628

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

100

Разрешение

2560 x 1080

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Диагональ [см]

73

Диагональ [дюймы]

29

Угол Обзора (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Цветовая Гамма (Мин.)

sRGB 90% (CIE1931)

ФУНКЦИИ

Стабилизатор Черного Цвета

ДА

Снижение Цветовой Чувствительности

ДА

Прицел

ДА

Динамическая Синхронизация Действий

ДА

Отсутствие Мерцания

ДА

Режим Чтения

ДА

Умное Энергосбережение

ДА

AMD FreeSync™

FreeSync

Супер Разрешение+

ДА

Заводская Калибровка Цвета

ДА

Технология Уменьшения Размытия в Движении

ДА

Автоматический Переключатель Источника Ввода

ДА

HDR 10

ДА

HDR Effect

ДА

ЗВУК

Maxx Audio

ДА

Динамик

7Вт x 2

СОВМЕСТИМОСТЬ

HDMI

ДА(1шт)

Выход Наушники

3-полюсный (только звук)

DisplayPort

ДА(1шт)

Версия DP

1.4

USB-C

ДА(1шт)

USB-C (макс. разрешение в Гц)

2560 x 1080 при 100Гц

АКСЕССУАРЫ

HDMI

ДА

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front view

29WQ600-W

LG UltraWide 29WQ600-W