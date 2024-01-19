Обзор микроволновых печей от LG: выбираем кухонного помощника для всей семьи

Также стоит отметить, что данная модель создана с учетом возможности простого и эффективного способа очистки внутреннего пространства. Благодаря специальному антибактериальному легко очищаемому внутреннему покрытию EasyClean, которое препятствует распространению бактерий на 99.99%3 и устойчиво к механическим повреждениям, пользователи смогут легко и быстро удалить загрязнения, просто протерев внутренние стенки печи влажной губкой после приготовления блюд, что делает уход за LG NeoChefTM максимально удобным.

Независимо от выбора модели, все микроволновые печи LG обладают высокой надежностью, инновационными функциями и стильный дизайном, позволяя воплотить в жизнь самые необычные кулинарные идеи и превратить приготовление разнообразных блюд в лёгкий и приятный процесс.

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1–1 год гарантии на микроволновую печь.



2 - 10 лет гарантии на инверторный магнитрон (работа и выезд оплачивается потребителем)



3- Протестировано SGS (тест Nº F690101/LF CTSAYAA15-65910 от 07.01.2016)

