Обзор микроволновых печей от LG: выбираем кухонного помощника для всей семьи

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Кулинарные эксперименты и удовольствие от процесса готовки
В современном мире кулинарии микроволновая печь стала важным инструментом для быстрого и удобного приготовления пищи. Разнообразие доступных моделей позволяет выбрать подходящий вариант, учитывая индивидуальные потребности каждого пользователя, от многофункциональных моделей с различными режимами приготовления, до компактных вариантов для маленьких кухонь - каждая печь предлагает набор функций, способных упростить и ускорить процесс готовки блюд, делая его более удобным и быстрым для пользователей. В поисках надежного союзника на кухне стоит обратить внимание на впечатляющий выбор настроек, которые предлагают микроволновые печи.
Модель LG NeoChefTM (MH6565DIS), удивляет своей многофункциональностью. Смарт-инвертер магнетрон точно контролирует температуру, равномерно разогревая или размораживая еду, а система контроля мощности распределяет поступающее тепло в продуктах в 1,5 раза быстрее, при этом инфракрасный нагрев Infrared Heating™ поможет приготовить сочные блюда с хрустящей корочкой. LG NeoChefTM раскрывает новые горизонты в кулинарии для пользователей, позволяя создавать безупречные блюда, благодаря широкому спектру технологии.
С LG NeoChef1 (MW23W35GIB) можно быстро разогреть или приготовить пищу с помощью сенсорного управления. Компактный дизайн позволяет разместить ее практически в любом уголке кухни, сохраняя при этом ее функциональность благодаря технологией Smart Inverter2 и высокой мощности в 1150 Вт. Вы можете приготовить различные закуски, подогреть или разморозить продукты, пирогов, блюд из картофеля, рыбы или мяса, попкорна и даже выпечки.
LG NeoChef TM (MS2595DIS) оснащена также удобной сенсорной панелью управления и технологией Smart Inverter, которая обеспечивает равномерный подогрев пищи. С широким выбором программ и режимов, такая модель станет незаменимым помощником на кухне для всей семьи. С ее помощью пользователи смогут легко приготовить различные виды пищи: от самых простых до более сложных блюд, использовать функции гриля, выпечки или приготовления домашнего йогурта.
Также стоит отметить, что данная модель создана с учетом возможности простого и эффективного способа очистки внутреннего пространства. Благодаря специальному антибактериальному легко очищаемому внутреннему покрытию EasyClean, которое препятствует распространению бактерий на 99.99%3 и устойчиво к механическим повреждениям, пользователи смогут легко и быстро удалить загрязнения, просто протерев внутренние стенки печи влажной губкой после приготовления блюд, что делает уход за LG NeoChefTM максимально удобным.
Независимо от выбора модели, все микроволновые печи LG обладают высокой надежностью, инновационными функциями и стильный дизайном, позволяя воплотить в жизнь самые необычные кулинарные идеи и превратить приготовление разнообразных блюд в лёгкий и приятный процесс.
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1–1 год гарантии на микроволновую печь.
2 - 10 лет гарантии на инверторный магнитрон (работа и выезд оплачивается потребителем)
3- Протестировано SGS (тест Nº F690101/LF CTSAYAA15-65910 от 07.01.2016)