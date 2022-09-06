Ультраширокоформатные мониторы LG серии UltraWide™ с соотношением сторон 21:9 разработаны специально для тех пользователей, которым важно полноэкранное отображение высококачественного контента с максимальным охватом по горизонтали – насколько хватает возможностей поля зрения. Модели LG UltraWide™ являются идеальным выбором для профессионалов и многозадачных пользователей, которым критичен вывод максимального объема данных на экран, для заядлых геймеров, получающих игровые преимущества за счет дополнительной ширины экранов, а также для всех любителей фильмов, предпочитающих просматривать любимые ленты в классическом киноформате без досадных черных краев сверху и снизу.

LG предлагает полный спектр мониторов серии UltraWide™ формата 21:9 с диагоналями от 29 дюймов и более. Так что выбрать для себя оптимально подходящую модель не так уж и сложно, главное – сразу определиться с задачами, для выполнения которых планируется приобретение новинки. В этом материале собраны некоторые ключевые моменты, на которые следует обратить внимание в первую очередь при выборе подходящей модели LG UltraWide™.



Ультраширокий формат – большое разрешение



Все мониторы серии LG UltraWide™ оснащены экраном с соотношением сторон 21:9 (ширина к высоте), и по этому параметру они значительно отличаются от широкоформатных дисплеев с традиционным форматом 16:9 (16:10) и доисторических стандартных дисплеев с соотношением сторон 4:3.



Наибольшую популярность у покупателей завоевали мониторы LG UltraWide™ с разрешением Full HD 2560х1080, которые за счет формата 21:9 обеспечивают на 33% больше места на экране по ширине, чем дисплей с традиционным разрешением Full HD (1920x1080). Среди мониторов LG UltraWide™ с разрешением Full HD сегодня доступны как 29-дюймовые модели – например, LG UltraWide™ 29WP500-B , так и 34-дюймовые – такие как LG UltraWide™ 34WP500-B .



Самый, пожалуй, потрясающий эффект при использовании ультраширокого дисплея LG UltraWide™ получается в играх – особенно в различных симуляторах автомобильных и воздушных гонок. Такой максимальной реалистичности происходящего на экране совершенно невозможно добиться путем состыковки двух обычных мониторов, поскольку даже минимальный зазор между двумя экранами – да еще и прямо по курсу, совершенно не сравним с ощущениями за монитором UltraWide.

Насыщенные цвета и широкий угол обзора



В большинство современных мониторов LG UltraWide™ работают ЖК-матрицы с современной технологией IPS, которые обеспечивают безупречную точность цветопередачи с 99% охватом цветового спектра sRGB и широкими углами обзора. Для дополнительного удобства в некоторых мониторах LG UltraWide™ предусмотрен дополнительный режим чтения со сниженным уровнем синего света для улучшения визуального комфорта и снижения утомляемости глаз, а также встроенный режим калибровки цветов.



Мониторы LG UltraWide™ чрезвычайно удобны для создания и просмотра высококачественного видеоконтента. Вот почему многие современные модели этой серии поддерживают промышленный стандарт HDR 10 с широким динамическим диапазоном, поддерживающим определенные уровни цвета и яркости, которые превосходят возможности обычных мониторов. Мониторы с поддержкой HDR 10 – такие как LG UltraWide™ 29WP60G-B , позволяют создателям контента в полной мере реализовать свой замысел, а зрителям – в полной мере насладиться этими шедеврами.



Все для киберспорта



В линейке LG UltraWide™ присутствуют модели с временем отклика всего 1 мс, разработанные специально для самых требовательных геймеров профессионального уровня. Многие ультраширокоформатные мониторы LG также поддерживают технологию динамической синхронизации движения Dynamic Action Sync (DAS), которая позволяет атаковать противника без задержки в реальном времени за счет минимизации задержек ввода.



Большинство мониторов LG UltraWide™ совместимы с игровой технологией AMD FreeSync™ Premium, благодаря которой геймеры получают более плавное и динамичное изображение высокого разрешения в быстрых играх, практически исключающее появление искажений и бликов.



Еще одна полезная опция для геймеров – функция «Стабилизатор черного». Особенно полезной она будет любителям шутеров, обеспечивая игроков полной видимостью даже в самых темных сценах. Благодаря этой функции происходит автоматическое определение темных областей, чтобы сделать из ярче и помочь найти врагов, прячущихся в темноте, в режиме реального времени.