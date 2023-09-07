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34-дюймовый монитор UltraWide™ Full HD IPS с соотношением сторон 21: 9 и AMD FreeSync™

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34-дюймовый монитор UltraWide™ Full HD IPS с соотношением сторон 21: 9 и AMD FreeSync™

34WP500-B

34-дюймовый монитор UltraWide™ Full HD IPS с соотношением сторон 21: 9 и AMD FreeSync™

34-дюймовый дисплей UltraWide ™ Full HD

Домашнее оборудование на уровне офисного

Разрешение UltraWide ™ Full HD (2560x1080) предполагает на 33% больше места на экране по ширине, чем дисплей с разрешением FHD (1920x1080), обеспечивая соотношение сторон 21: 9.

Экран 21: 9 Full HD обеспечивает на 33% больше места экрана, чем стандартный Full HD 16: 9 (1920x1080).

Большее экранное пространство сверхширокого дисплея 21: 9 по сравнению с дисплеем 16: 9 с текущим онлайн-классом на экране.

Онлайн-класс с широким углом обзора

С легкостью управляйте учебными материалами, лекциями, беседами и поиском в одном окне, преобразуя широкий экран в свой любимый онлайн-класс.
Изображение отображения таблиц и слайдов рядом на экране UltraWide 21: 9, в то время как экран 16: 9 не позволяет этого из-за недостатка места.

Одновременный просмотр

Позволяет одновременно работать с отчетами, располагая таблицы и слайды рядом, не используя Alt-tab для переключения.
HDR, поддерживающий определенные уровни цвета и яркости, по сравнению с SDR с яркими цветами контента
HDR10

Детальный контраст

Технология HDR совместима с различными видами контента. Этот монитор совместим с промышленным стандартом HDR10 и широким динамическим диапазоном, основанным на цветовой гамме с sRGB 95%, с поддержкой определенных уровней цвета и яркости, что позволяет зрителям наслаждаться неповторимыми оттенками контента.

*Изображения смоделированы для лучшего восприятия. Оно может отличаться от фактического.

IPS с sRGB 99% (тип.): Истинные цвета и широкий обзор
IPS с sRGB 95%

Истинные цвета и широкий угол обзора

Монитор LG IPS обеспечивает безупречную точность цветопередачи. Благодаря широкому углу обзора IPS-дисплей может обладать 95% -ным охватом цветового спектра sRGB.

*Изображения смоделированы для лучшего восприятия. Оно может отличаться от фактического.

Управление на экране: разделение экрана | Настройка монитораㅣ 5: 9 Предварительный просмотр
Управление на экране

Управление в несколько кликов

Вы можете настроить рабочее пространство, разделив экран или настроив основные параметры монитора всего несколькими щелчками мыши.

*Чтобы загрузить последнюю версию OnScreen Control, посетите LG.COM.
*Изображения продуктов и элементы управления на экране в видео предназначены только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта и фактических элементов управления на экране.

Четкое игровое изображение с плавным плавным движением при включенной AMD FreeSync ™, а при выключенной AMD FreeSync ™ происходит подергивание и разрывы экрана.
AMD FreeSync ™

Плавное и быстрое движение

С технологией AMD FreeSync ™ геймеры могут плавно перемещаться в динамичных играх с высоким разрешением. Это практически уменьшает разрывы и искажения на экране.

*Изображения смоделированы для лучшего восприятия. Оно может отличаться от фактического.
*Сравнение режима «ВЫКЛ.» (Левое изображение) и AMD FreeSync ™

  • Обычный
  • DAS

Реагируйте на противников быстрее

С помощью Dynamic Action Sync уменьшается время ввода, чтобы помочь геймерам уловить каждый момент в режиме реального времени.

*Условное обозначение показывает, что модель не поддерживается функцией Dynamic Action Sync (DAS).
*Приведенные выше изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Он может отличаться от фактического использования.

  • ВЫКЛ
  • ВКЛ

Атакуй первым в темноте

Black Stabilizer помогает геймерам избегать снайперов, прячущихся в самых темных местах, и атаковать первым.

*Приведенные выше изображения смоделированы для лучшего восприятия. Оно может отличаться от фактического.

  • ВЫКЛ
  • ВКЛ

Лучшая цель

Прицельная точка фиксируется в центре для повышения точности стрельбы.

*Приведенные выше изображения смоделированы для лучшего восприятия. Оно может отличаться от фактического.

Улучшенный визуальный комфорт
Режим чтения

Меньше синего, улучшенный визуальный комфорт

Снижая уровень синего света, снижается утомляемость глаз, режим чтения создает экран с цветовой температурой, подобной цветовой температуре бумаги, и обеспечивает оптимальные условия для чтения.

*Изображения смоделированы для лучшего восприятия. Оно может отличаться от фактического.

Отчет о работе отображается на мониторе с уменьшенным мерцанием по сравнению с обычным режимом
Безопасное мерцание

Уход за глазами

Flicker Safe уменьшает невидимое мерцание на экране и обеспечивает комфортную рабочую среду для ваших глаз.

*Изображения смоделированы для лучшего восприятия. Оно может отличаться от фактического.
*Цифра рассчитана по результатам внутреннего тестирования LG с использованием модели 29WP500 в ноябре 2020 года. Цифра может отличаться в реальных условиях использования.

Печать

Характеристики

Диагональ [дюймы]

34

Разрешение

2560 x 1080

Тип Панели

IPS

Соотношение сторон

21:9

Цветовая Гамма (Тип.)

sRGB 95% (CIE1931)

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

250

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

75

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Настройка Положения Дисплея

Наклон

Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование товара

UltraWide

Год

2021

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Настройка Положения Дисплея

Наклон

Возможность Настенного Монтажа [мм]

100 x 100

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Вес с Подставкой [кг]

5.92

Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

940 x 236 x 490

Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

816.7 x 364.9 x 65.3

Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

816.7 x 483.8 x 223.3

Вес в Упаковке [кг]

8.88

Вес без Подставки [кг]

4.94

ПИТАНИЕ

AC Вход

100~240V (50/60Hz)

Энергопотребление (DC Off)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Макс.)

39Вт

Энергопотребление (Режим Сна)

Меньше 0.5Вт

Энергопотребление (Тип.)

35Вт

Тип

Внешний Источник Питания (Адаптер)

Энергопотребление (Energy Star)

23Вт

SW APPLICATION

OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

ДА

Двойной Контроллер

ДА

ЭКРАН

Соотношение сторон

21:9

Яркость (Мин.) [Кд/м²]

200

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

250

Глубина Цвета (Количество Цветов)

16.7M

Цветовая Гамма (Тип.)

sRGB 95% (CIE1931)

Коэффициент контрастности (Мин.)

700:1

Коэффициент контрастности (Тип.)

1000:1

Тип Панели

IPS

Шаг Пикселя [мм]

0.312 x 0.310

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

75

Разрешение

2560 x 1080

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Диагональ [см]

86.7

Диагональ [дюймы]

34

Угол Обзора (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Цветовая Гамма (Мин.)

sRGB 90% (CIE1931)

ФУНКЦИИ

Стабилизатор Черного Цвета

ДА

Снижение Цветовой Чувствительности

ДА

Прицел

ДА

Динамическая Синхронизация Действий

ДА

Отсутствие Мерцания

ДА

Режим Чтения

ДА

Умное Энергосбережение

ДА

AMD FreeSync™

FreeSync

Супер Разрешение+

ДА

Автоматический Переключатель Источника Ввода

ДА

HDR 10

ДА

HDR Effect

ДА

АКСЕССУАРЫ

HDMI

ДА

СОВМЕСТИМОСТЬ

HDMI

ДА(2шт)

Выход Наушники

3-полюсный (только звук)

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34WP500-B

34-дюймовый монитор UltraWide™ Full HD IPS с соотношением сторон 21: 9 и AMD FreeSync™