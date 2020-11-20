Музыка как главная деталь в твоем стиле жизни

Музыка, как и человек, не статична в ритме, направлениях и сторонах стиля жизни. Каждый из нас ищет что-то свое в этой огромной палитре песен и смыслов.

Наслаждайтесь звуком через беспроводные наушники LG TONE Free. Ваша музыка зазвучит четче и ярче благодаря инновационной технологии Headphone Spatial Processing (HSP) от компании Meridian. Основная идея этой технологии заключается в правильной калибровке между левым и правым каналами наушников, чтобы подарить вам незабываемые мгновения чистого звука во время прослушивания любимой песни. Уникальность еще и в компактности размеров беспроводных наушников. Это удобно для активной жизни – для спорта и путешествий. Встроенные в наушники 6mm драйверы (динамики) улучшают восприятие звука, повышают качество шумоизоляции и снижают эхо. Беспроводные наушники оснащены встроенными высокопроизводительными микрофонами: верхний микрофон распознает и минимизирует нежелательный паразитический шум; нижний микрофон улавливает и усиливает ваш голос в многолюдных местах.

И когда вам нужно будет слышать, что творится вокруг, можно быстро и просто перейти в режим окружающего звука. Компания LG разработала и реализовала еще одно уникальное решение – кейс UVnano, который заряжает наушники, а также с помощью встроенного в него УФ-светодиода очищает наушники от накопившихся там за время использования бактерий на 99.9%. Сами амбушюры (подушечки) наушника сделаны из мягкого силикона медицинского класса, не токсичны и гипоаллергенны. 18 часов автономной работы. Доступны в двух цветах: черном и белом.

Для любителей звука вокруг есть портативные Bluetooth-колонки LG XBOOM Go серии PL. В продаже доступны модели черного и белого цветов PL7, PL5 и PL2. Портативные колонки LG XBOOM Go обладают качественным звуком и легким весом при мощной батарее. А защита от брызг и пыли по стандарту IPX5 у каждой из колонок позволят веселью продолжаться даже в дождь.

Две модели PL7 и PL5 оснащены пассивными излучателями Dual Action Bass, которые воспроизводят мощные и хорошо сбалансированные энергичные басы. Они работают в такт с подсветкой, создавая уникальную атмосферу вечеринки. Благодаря эргономичному дизайну корпуса, любую из трех моделей LG XBOOM Go легко и удобно носить в руках. Кроме того, вы можете усилить свой телевизор этими портативными колонками. Всё просто! Функция Bluetooth Surround Ready сделает звучание телевизора более объёмным. Для этого нужно подключить две идентичные модели LG XBOOM Go PL7 или PL5, и использовать их в качестве фронтальной и тыловой колонок.

Откройте для себя свежесть музыки вместе с LG.