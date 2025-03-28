Правильное размещение телевизора в комнате – залог комфортного просмотра. Высота установки влияет на зрительное восприятие, снижает напряжение в шее и глазах, а также делает просмотр более удобным для всех членов семьи. В этой статье разберем, как выбрать оптимальную высоту для телевизора в зависимости от комнаты, мебели и способа крепления.

Зачем нужно измерять, на какой высоте вешать телевизор?

Если телевизор установлен слишком высоко или низко, зрителю приходится наклонять голову или напрягать шею, что может привести к дискомфорту и даже болям в спине. Идеальная высота — когда центр экрана находится на уровне глаз сидящего или лежащего человека. Это обеспечивает естественный угол обзора и комфорт при долгом просмотре.

Оптимальная высота телевизора в разных комнатах

Гостиная

Гостиная — самое популярное место для телевизора. Обычно его смотрят сидя на диване, поэтому экран должен располагаться так, чтобы его центр находился примерно на уровне глаз сидящего человека, то есть 100–120 см от пола.

Варианты размещения:

На стене. Настенный кронштейн позволит закрепить телевизор на удобной высоте и сэкономить место. Современные телевизоры LG, такие, как OLED77C4RLA, например, обладают ультратонким дизайном, который гармонично впишется в любой интерьер, не загромождая его и не перегружая визуально.

На тумбе. В этом случае учитывайте высоту мебели — центр экрана должен оставаться на нужном уровне. Например, LG OLED65B4RLA — отличный выбор для размещения на ТВ-тумбе. Благодаря элегантному дизайну и компактным размерам он легко впишется даже в небольшую гостиную.

Подвесные конструкции. Они подходят для современных интерьеров, где телевизор встраивается в стену или размещается в нише. Например, LG OLED65G4RLA с концепцией One Wall Design крепится без зазоров, создавая эффект единого пространства и придавая интерьеру минималистичный вид.

Спальня

В спальне телевизор обычно смотрят в положении лежа, поэтому его следует устанавливать выше, чем в гостиной. Оптимальная высота — 120–140 см от пола, при этом многое зависит от высоты кровати.

Советы:

Используйте наклонные кронштейны, чтобы регулировать угол экрана.

Не устанавливайте телевизор слишком низко, иначе при просмотре придется поднимать голову.

Проверьте удобство расположения, попробовав несколько вариантов перед монтажом.

Кухня

На кухне телевизор обычно смотрят с разных точек — сидя за столом или стоя у плиты. Поэтому его рекомендуется размещать выше, чем в других комнатах, на высоте 140–160 см от пола.

Варианты размещения:

На стене — экономит место, особенно в маленьких кухнях.

В углу — хороший вариант, если кухня небольшая.

Важно учитывать, что кухня — место с повышенной влажностью и температурой, поэтому телевизор должен быть установлен вдали от плиты и раковины.

Кабинет / домашний кинотеатр

Если телевизор установлен в кабинете или зоне домашнего кинотеатра, его высота зависит от типа сидений. Оптимально, если центр экрана находится на уровне 90–110 см от пола.

Рекомендации:

Выбирайте диагональ экрана с учетом расстояния до кресла.

Для максимального комфорта используйте поворотные кронштейны.

Рекомендации по монтажу телевизора

При установке телевизора важно учитывать тип стены и выбирать правильное крепление:

Фиксированные кронштейны — подходят, если не требуется регулировка угла обзора.

Наклонные кронштейны — удобны для установки в спальне, так как позволяют менять угол наклона.

Поворотные кронштейны — лучший вариант для кухни и кабинета, где есть необходимость поворачивать экран в разные стороны. Уникальная особенность этого крепления — функция поворота, позволяющая регулировать угол наклона экрана для более удобного просмотра.

Советы по безопасному монтажу:

Если стена гипсокартонная, используйте специальные дюбели для надежного крепления.

Для бетонных и кирпичных стен подходят стандартные анкерные болты.

Перед установкой протестируйте высоту, прикрепив картонный шаблон телевизора к стене.

Выбор высоты установки телевизора зависит от комнаты, мебели и индивидуальных предпочтений. Главное правило — экран должен находиться на уровне глаз зрителя, чтобы обеспечить комфортный просмотр и снизить нагрузку на шею и глаза. Если учитывать рекомендации по размещению и монтажу, ваш телевизор будет удобно установлен и гармонично впишется в интерьер.

Телевизоры LG вы можете приобрести в официальном интернет-магазине LG.kz, который предлагает передовые технологии и удобство покупок прямо у вас дома. Присоединяйтесь к клубу LG и получите эксклюзивные бонусы: приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку[1] некоторых моделей. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты, а также оплата наличными[2] при получении товара.

[1] Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.

[2] Оплата наличными доступна только в городах Алматы, Астана и Шымкент и возможна для заказов на сумму не более 300 000 тенге.