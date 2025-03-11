Новинка. LG WashTower теперь в черном цвете

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LG Electronics продолжает совершенствовать дизайн и функциональность своей бытовой техники, предлагая решения, которые сочетают в себе технологии и эстетику. Теперь LG WashTower – инновационная стирально-сушильная башня – доступен в элегантном черном цвете. Это не просто бытовая техника, а стильный элемент интерьера, который подчеркнет изысканность современного дома. Давайте разберём, что делает эту новинку особенной.
Дизайн: сочетание элегантности и инноваций
Чёрный цвет в интерьере всегда ассоциировался с роскошью и утонченностью. LG WashTower в черном исполнении – это больше, чем просто техника. Это стильное решение для тех, кто ценит минимализм, современные формы и премиальные материалы.
Универсальность – черный цвет гармонично впишется в интерьер в стиле лофт, хай-тек или минимализм.
Единое центральное управление для стиральной и сушильной машин делает процесс ухода за одеждой проще и удобнее, упрощая доступ к настройкам, что особенно удобно по сравнению с традиционными стиральными и сушильными машинами.
Премиальные материалы и высококачественная отделка подчеркивают премиальный статус устройства, делая его как функциональным, так и визуально привлекательным.
Чем LG WashTower отличается от обычных стиральных и сушильных машин?
В отличие от классического тандема стиральной и сушильной машин, LG WashTower предлагает единое компактное устройство, которое сочетает в себе оба этих прибора без необходимости отдельной установки.
Экономия пространства – благодаря вертикальной конструкции, WashTower занимает меньше места, что идеально подходит для современных квартир.
Интеллектуальное управление – встроенный искусственный интеллект определяет тип ткани и автоматически подбирает оптимальные параметры стирки и сушки.
Полная синхронизация – стиральная машина передает данные сушильной, обеспечивая максимально эффективную сушку без перегрева или пересушивания белья.
Простая установка и интеграция – WashTower легко вписывается в любые ванные комнаты или прачечные зоны благодаря универсальному дизайну.
Вместительная загрузка – WashTower способен справиться с большими объемами белья: до 13 кг для стирки и до 10 кг для сушки, что делает его идеальным решением для семей.
Продвинутые технологии для идеальной стирки и сушки
LG WashTower оснащен передовыми технологиями, которые делают процесс ухода за одеждой максимально удобным:
AI DD™ – интеллектуальная система, которая анализирует вес и тип ткани из более чем 20 тысяч возможных комбинаций, выбирая оптимальный алгоритм стирки.
TurboWash™ 360° – инновационная технология, позволяющая быстро и качественно постирать белье за считанные минуты.
Steam™ – функция обработки паром, которая помогает устранить до 99,9% аллергенов[1] и уменьшить количество складок на одежде.
ThinQ™ – поддержка умного дома, позволяющая управлять устройством через смартфон и получать уведомления о статусе стирки.
LG WashTower в черном цвете – это не просто бытовая техника, а настоящее произведение инженерного искусства, сочетающее в себе премиальный дизайн, удобство и интеллектуальные технологии. Он украсит ваш интерьер, и сделает процесс стирки и сушки более простым, эффективным и бережным для одежды. Благодаря интеграции умных технологий, забота о вещах выходит на новый уровень, предоставляя пользователям максимальный комфорт и удобство.
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[1]Благодаря технологии Allergy Care, сертифицированной по BAF (British Allergy Foundation), уничтожается 99,9 % аллергенов — домашних пылевых клещей.
[2] Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.
[3] Оплата наличными доступна только в городах Алматы, Астана и Шымкент и возможна для заказов на сумму не более 300 000 тенге.