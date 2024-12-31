Новогодние фильмы на больших экранах

Новый год — это время волшебства, уютных вечеров и семейных традиций. Одной из таких может для всей статьи стать просмотр новогодних фильмов, которые дарят праздничное настроение. С телевизором LG OLED83C4RLA вы сможете создать настоящий кинотеатр у себя дома, наслаждаясь яркими деталями и живыми цветами.

Чтобы полностью окунуться в атмосферу зимних сказок и рождественских чудес, важно качество изображения. LG OLED83C4RLA — это больше, чем просто экран:

Технология OLED evo обеспечивает глубокий чёрный цвет и яркие детали, отлично передающие дух праздника.

Brightness Booster делает каждую сцену ещё более насыщенной и живой, будь то сияние гирлянд на ёлке или магия снежного пейзажа.

83-дюймовый экран создаёт эффект полного погружения, а поддержка Dolby Vision и Dolby Atmos помогает почувствовать себя как в кинотеатре.

С таким телевизором вы сможете насладиться каждой деталью своих любимых фильмов.

Лучшие новогодние фильмы для праздничного вечера

Классика, которая всегда создаёт праздничное настроение

Реальная любовь (Love Actually): романтические истории, переплетённые в преддверии Рождества, которые согреют сердце.

Чудо на 34-й улице (Miracle on 34th Street): фильм о вере в Санта-Клауса, который заставит улыбнуться даже скептиков.

Санта-Клаус (The Santa Clause): смешная и трогательная история о человеке, неожиданно ставшем настоящим Санта-Клаусом.

Магические новогодние сказки

Семьянин (The Family Man): фильм о выборе и ценности близких, который смотрится особенно красиво благодаря детализации OLED-дисплея.

Кошмар перед Рождеством (The Nightmare Before Christmas): яркая анимация Тима Бёртона оживает благодаря функции Brightness Booster.

Гринч (How the Grinch Stole Christmas): история о превращении ворчливого злодея в спасителя Рождества, наполненная яркими красками.

Семейные фильмы для всех поколений

Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф (The Chronicles of Narnia): эпическое путешествие в зимнюю сказку, идеально подходящее для большого экрана.

Паддингтон 2 (Paddington 2): весёлая и добрая история, которая подарит улыбки всем зрителям.

Эта замечательная жизнь (It’s a Wonderful Life): культовый фильм о том, как важно ценить свою жизнь и близких.

Современные новогодние релизы и комедии

Рождество на двоих (Last Christmas): романтика и праздничный Лондон, которые смотрятся особенно атмосферно на экране OLED телевизора.

Отпуск по обмену (The Holiday): уютный фильм о новых началах и волшебных встречах.

Четыре Рождества (Four Christmases): весёлая комедия о семейных неурядицах и их преодолении.

Как создать атмосферу кинотеатра дома

Чтобы просмотр был ещё приятнее, позаботьтесь об уютной обстановке:

Украсьте комнату гирляндами и зажгите свечи.

Приготовьте горячий шоколад или глинтвейн, дополните вечер домашним печеньем.

Настройте телевизор LG OLED83C4RLA в кинематографическом режиме: глубокие тени и реалистичные оттенки сделают просмотр незабываемым.

Для полного эффекта подключите саундбар с поддержкой Dolby Atmos, чтобы праздничные мелодии наполнили собой пространство.

Новогодние фильмы — это отличная традиция, которая объединяет семьи и друзей, создавая особую атмосферу праздника. С LG OLED83C4RLA ваши любимые картины заиграют новыми красками благодаря насыщенной картинке, глубокому контрасту и огромному экрану. Выбирайте фильмы из нашего списка, собирайте родных и наслаждайтесь волшебством Нового года!

Приобрести новый телевизор Вы можете прямо сейчас в интернет-магазине LG. Cтав участником клуба LG, Вы также получите целый ряд бонусов, включая Приветственный купон на скидку 5%, постоянную скидку 2%, а также бесплатную доставку всей техники и установку[1] некоторых моделей. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты, а также оплата наличными при получении товара.

[1]Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.