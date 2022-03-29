Чистый воздух в вашем доме и не только

Кислород питает каждую клетку тела, поэтому жизненно важно, чтобы воздух, который мы вдыхаем, был максимально чистым, поскольку проблемы с респираторной системой могут привести к серьезным заболеваниям. LG создала продукты, которые защищают органы дыхания от токсичных веществ и аллергенов. В сегодняшней статье поговорим о технике, доступной в Казахстане.



LG CordZero A9 Kompressor™ , – ваш главный помощник в борьбе с пылью, бактериями и аллергенами. В новинке установлен инверторный мотор Smart Inverter Motor, который создает быстрый поток воздуха внутри вакуумных циклонных камер, что способствует высокой мощности всасывания для эффективного результата. Кроме того, двигатель обеспечивает одновременно и влажную уборку при помощи насадки Power Drive Mop™, которая входит в комплект. Насадка удаляет пыль, а вращающиеся влажные диски протирают поверхность, чтобы полы были максимально чистыми.

Удобство использования продукта поддерживается и специальной функцией прессования пыли. Технология Kompressor™ позволяет сжимать пыль и мусор в контейнере, умещая в 2,5 раза1 больше при прежнем объеме. Теперь опустошать пылесборник можно реже, да и делать это гораздо удобнее. И самое главное – за очистку воздуха отвечает пятиступенчатая система фильтрации, которая улавливает до 99,97% частиц пыли размером от 0,3 микрона.2 Фильтры можно без труда снять и помыть.

Кроме того, пылесос LG CordZero A9 Kompressor™ может стать частью экосистемы умного дома. Для этого достаточно подключить прибор к приложению LG ThinQ™, которое позволит легко управлять приборами LG удаленно и получать полезные уведомления, например, о состоянии аккумулятора у пылесоса.



Хотите защитить себя вне дома? Выбирайте индивидуальный очиститель воздуха LG PuriCare™ нового поколения. На первый взгляд очиститель похож на обычную маску, однако внутри скрываются два сменных фильтра H13 HEPA, которые используются и в премиальных стационарных приборах LG для очистки воздуха в помещениях. Помимо фильтров, в гаджете установлен датчик дыхания, который работает при помощи двух вентиляторов DUAL Fan с более компактным и легким мотором. Система определяет ритм дыхания пользователя и соответствующим образом регулирует поток воздуха, помогая дышать легче и естественнее.3

Кроме основной функции очистки воздуха, новинка оснащена технологией Voice ON. Используя микрофон и динамик, встроенные в прибор, она автоматически распознает начало беседы и четко воспроизводит голос пользователя. Теперь нет необходимости повышать голос или снимать маску, особенно во время разговора по телефону. Носите ее с удобством в течение всего дня – это удобно, ведь вес гаджета стал еще меньше и составляет всего 94 грамма4. Дополнительный комфорт обеспечит эргономичный бесшовный дизайн модели, который создаст лучшую фиксацию и плотное прилегание к лицу, минимизируя утечку воздуха вокруг носа и подбородка.

Компания создает новые технологии, с учетом быстроменяющихся тенденций и потребностей современных пользователей.





# # #





1 Сравнение с пылесосом CordZero A9 без системы прессования пыли. Результаты могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации пылесоса.



2 Подтверждено тестом эффективности фильтрации Системы стандартов пылесосов ASTM F1977-04(2017), в турбо режиме работы пылесоса. Эффективность фильтрации может отличаться в зависимости от условий использования пылесоса.



3 Сертифицирован Ассоциацией очистки воздуха и проверен TÜV Rheinland на способность автоматически регулировать поток воздуха в соответствии с потоком дыхания путем тестирования автоматической блокировки дыхания через симулятор дыхания в условиях дыхательного испытания 10-40 л/мин в научно-исследовательском центре LG Electronics Gasan с использованием тестовой модели AP551AWFA.



4 Только продукт. Вес без учета аксессуаров.