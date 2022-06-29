Мытье посуды и столовых приборов – одна из наиболее кропотливых процедур на кухне, однако многие из нас готовы с облегчением и даже удовольствием делегировать эту почетную ответственность.

Теперь эти хлопоты с легкой душой можно переложить на элегантную посудомоечную машину LG DB425TXS с технологиями QuadWash™ и TrueSteam™. Благодаря интуитивно понятному управлению, настраиваемым полкам и большому объему загрузки, посудомоечная машина LG превратит послеобеденную уборку в простой и быстрый процесс.

Секрет сияния и безупречной чистоты посуды



Идеальная сервировка стола начинается с красивой посуды и бокалов, вымытых до блеска и тщательно продезинфицированных перед использованием. Именно такой уровень мойки и санитарной обработки обеспечивают посудомоечные машины LG. Благодаря технологии TrueSteam™, высокотемпературный пар, состоящий из мельчайших частиц, легко отделяет засохшие остатки еды и пятна от посуды и полностью обволакивает поверхность каждого столового прибора, растворяя даже самые въевшиеся пятна жира и других загрязнений на любой посуде – от хрупкого хрусталя до чугунных сковородок.



Пар TrueSteam™ состоит из чистой воды, что способствует уменьшению количества водяных пятен на посуде и стекле до 30%1, при этом высокая температура пара уничтожает до 99,99% бактерий2. Дополнительная гигиеническая очистка посуды производится на финальном этапе мытья – во время цикла ополаскивания, когда температура воды во внутренней камере достигает 80°C.

Секрет достижения безупречной чистоты посуды с первого раза заключается в технологии QuadWash™, которая использует сразу четыре рукава разбрызгивателя для максимально эффективной очистки посуды – в отличие от двух рукавов у других брендов. Четыре разбрызгивающие форсунки Multi-Motion, вращающиеся в разных направлениях, направляют струи воды под разными углами, достигая каждого уголка.



Благодаря струям воды, разбрызгиваемым под высоким давлением, технология QuadWash™ обеспечивает максимальный охват всего объема внутренней камеры посудомоечной машины LG DB425TXS. Отныне полноценная мойка даже изрядно испачканной посуды занимает в режиме «турбо-цикла» не более одного часа.



Быстрая полноценная сушка свежевымытой посуды обеспечивается с технологией Dynamic Dry™. В конце каждого программного моющего цикла срабатывает функция Auto Open Door для автоматического открытия дверцы, благодаря чему эффективность сушки повышается за счет естественного выхода лишнего пара и проветривания внутренней камеры посудомоечной машины.

Тишина, надежность, эффективность



Посудомоечная машина LG DB425TXS разрабатывалась с учетом повышенных требований к бесшумности ее работы. С этой целью система оснащена инверторным двигателем с прямым приводом Direct Drive™. Благодаря уменьшенному количеству движущихся частей и высокой эффективности, эта модель является одной из самых тихих посудомоечных машин в своем классе. Долговечность универсальной бесшумной технологии Direct Drive™ подтверждается LG, которая предлагает 10 лет гарантии на инверторный прямой привод у посудомоечных машин.



Высокая эффективность двигателя, разработанного в рамках экологической программы LG Smart по защите окружающей среды, обеспечивает пользователю дополнительную экономию электричества и воды. Так, например, тесты подтвердили, что потребление воды при использовании посудомоечной машины LG DB425TXS снижается на 36%3.



В дополнение, в двигателе Direct Drive™ предусмотрено раздельное управление мощностью и циркуляцией воды в распылителях. Например, слабый напор воды в режиме Dual Zone Wash подходит для мытья хрупкой посуды на верхней полке, а более сильный напор обеспечит качественную обработку кастрюль и другой крупной посуды на нижней полке.

Легкая загрузка и максимальная гибкость



С удобной продуманной системой лотков EasyRack™ размещение даже сложно укладываемой кухонной посуды и предметов обихода не составит труда – три уровня лотков со складными стойками легко настраиваются.



Благодаря возможности изменения высоты верхней и средней полок можно распределить полезный внутренний объем таким образом, чтобы крупная посуда размещалась на нижней полке, а различные мелкие вещи – такие как кофейные чашки или столовые приборы, удобно раскладывались на верхней полке.

Мойте посуду с умом



LG DB425TXS является полноценным участником экосистемы умных домашних устройств LG, а это значит, что вам достаточно загрузить мобильное приложение LG ThinQ™ для подключения, контроля и персонализации своей посудомоечной машины.



LG ThinQ™ позволяет программировать мытье посуды в соответствии с вашими потребностями, используя приложение для выбора различных циклов мойки – таких как «Кастрюли и сковородки», «Стеклянная посуда» или «Ночной уход».



С функцией Smart Diagnosis™ приложение поможет вам контролировать состояние устройства и эффективно решать возникающие проблемы, предлагая простые решения и следующие шаги. Кроме того, приложение также напомнит вам о необходимости чистки после 30 рабочих циклов. Приложение также позволяет загружать дополнительные программы для повышения эффективности использования посудомоечной машины.

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1По сравнению с моделью LG без пара. Основано на подсчете количества водяных пятен между моделями LG DFB325 (пар) и DFB415 (без пара), согласно внутренним методам тестирования LG.

2По итогам тестирования посудомоечных машин LG с функцией подачи пара, сертифицированного Корейским институтом испытаний и исследований (KTR) 05.12.2019 г. Работа при цикле дезинфекции уничтожает количество бактерий (в частности, бактерии E.coli, L. monocytogenes и S.typhimurium) на 99,999%.

3На основе данных о расходе воды посудомоечной машины LG DF415HMS, схожей по функциональности с DB425TXS, в сравнении с моделью LG D1420.