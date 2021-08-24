OLED-дисплеи в лифте самого высокого здания Южной Кореи

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В апреле 2017 года в Сеуле открылся Lotte World Tower – 123-этажный небоскреб высотой 555 метров, который стал самым высоким зданием в Южной Корее и пятым по высоте в мире.
Lotte World Tower – это мультикомплекс с торговым центром, офисами, гостиницей и самой высокой в мире обзорной площадкой со стеклянным полом Seoul Sky. Чтобы доставлять посетителей на обзорную площадку, было спроектировано два высокоскоростных двухэтажных лифта Sky Shuttle, которые перемещаются со скоростью 10 метров в секунду, что сделало их одними из самых быстрых двухэтажных лифтов в мире. Благодаря тому, что каждый лифт перевозит одновременно до 54 пассажиров, Sky Shuttle вошел в Книгу рекордов Гиннеса как лифт с самой высокой грузоподъемностью.
В лифте посетителей ждет главный развлекательный элемент – OLED-дисплеи LG с самоподсвечивающимися пикселями, которые транслируют видео в высоком разрешении с различными пейзажами Сеула, информацией о погоде и мерах безопасности, превращая минутное путешествие в захватывающее зрелище.
Как только двери лифта закрываются, пассажиры погружаются в виртуальное путешествие по истории города и его достопримечательностям, включая дворец Кёнбоккун XIV века, здание Национальной ассамблеи, бейсбольный стадион Джамсил и сам Lotte World Tower.
Благодаря технологии самоподсвечивающихся пикселей, дисплеи LG OLED обеспечивают точную цветопередачу, идеальный черный цвет и бесконечную контрастность с широким углом обзора. В лифте расположено 15 OLED-дисплеев LG по 55 дюймов, которые в сумме создает один большой дисплей с высокой четкостью изображения.
А поскольку OLED-дисплеи LG невероятно тонкие и легкие, они не утяжеляют лифт и не занимают место, что позволяет Sky Shuttle быстрее перевозить большее количество посетителей.
Если хотите узнать о других видах коммерческих дисплеев, нажмите здесь.