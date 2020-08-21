Окружите себя заботой и комфортом. Организуйте свою кухню с помощью инновационной техники LG STUDIO

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Приготовьте еду у себя дома, быстро и профессионально
Пусть переворачивание и перемещение еды в духовке останется для вас в прошлом. Ведь отверстия на задней панели духового шкафа LG STUDIO находятся на разных уровнях, это позволяет направлять горячий воздух во все отсеки печи и экономит ваше время на готовку. Колебания температуры при этом составляют всего ±0,5 градуса, что обеспечивает равномерное приготовление блюда внутри и снаружи, вне зависимости от места и уровня расположения его в духовом шкафу. Чистка также не составляет большого труда и времени, благодаря покрытию EasyClean. Всего лишь потребуется 15 минут для того, чтобы избавиться от остатков любых загрязнений. Такое удобство по достоинству оценит любая хозяйка.
Легкость в прикосновение
Встраиваемая индукционная варочная поверхность LG STUDIO оснащена интуитивно понятным сенсорным управлением и рядом полезных функций. Данная модель удобна для приготовления блюд в посуде разного размера. После использования на варочной поверхности отображается температура на индикаторе остаточного тепла, что удобно, ведь вы можете, к примеру, видеть, что она на поверхности в данный момент очень высокая. Встроенный таймер позволяет автоматически отключить все зоны нагрева по истечении времени, установленного на приготовление.
Идеальный воздух в вашей кухне
Вытяжка LG STUDIO, благодаря своему Т – образному дизайну отлично расположится на стене Для удобства пользователей управление вытяжкой интуитивно понятно. Также установлены моющиеся алюминиевые фильтры, которые позволяют не только эффективно улавливать частички жиров, а и с легкостью поддерживать чистоту. Вытяжка поддерживает 3 режима работы, плюс максимальное ускорение. Это позволяет подобрать оптимальный режим. LED-подсветка по сравнению с обычной лампой позволяет получить лучшее освещение и более низкое энергопотребление, которое составляет всего 1,5w. Так же стоит отметить, что продолжительность работы составляет более 50.000 часов.