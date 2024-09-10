Осенние рецепты в микроволновой печи LG: готовим быстро и вкусно

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Осень — это время ярких красок и богатого урожая, когда хочется побаловать себя и близких вкусными сезонными блюдами и создать атмосферу уюта и тепла. Готовить в это время года можно не только на плите или в духовке, а также в микроволновой печи, чтобы сэкономить время и силы. Микроволновая печь MH6336GIB LG NeoChef™ идеально подойдет для создания вкусных и полезных блюд. В этой статье мы поделимся простыми и аппетитными осенними рецептами, которые можно приготовить в микроволновой печи LG.
1. Крем-суп из тыквы
Тыква — королева осени. Этот овощ не только вкусный, а еще и очень полезный. Приготовить нежный крем-суп из тыквы в микроволновой печи можно быстро и легко.
Ингредиенты:
• 400 г тыквы
• 1 морковь
• 1 картофель
• 1 луковица
• 200 мл сливок
• 1 столовая ложка оливкового масла
• Соль, перец по вкусу
Приготовление:
1. Нарежьте тыкву, морковь, картофель и лук небольшими кубиками.
2. Сложите овощи в глубокую миску, добавьте оливковое масло и немного воды.
3. Закройте крышкой и поставьте в микроволновую печь LG на мощность 800 Вт на 15 минут.
4. После приготовления измельчите овощи блендером до однородной массы.
5. Добавьте сливки, соль и перец, перемешайте и поставьте в печь еще на 2 минуты.
6. Подавайте блюдо горячим, украсив зеленью и сухариками.
2. Запеченные яблоки с медом и корицей
Запеченные яблоки — это классический осенний десерт, который легко приготовить в микроволновой печи. Они получаются невероятно ароматными и тают во рту.
Ингредиенты:
• 4 яблока
• 4 чайных ложки меда
• 1 чайная ложка корицы
• Горсть изюма и/или орехов (по желанию)
Приготовление:
1. Вырежьте сердцевину у яблок, оставив дно целым.
2. Внутрь каждого яблока положите по ложке меда и посыпьте корицей. По желанию добавьте изюм или орехи.
3. Поставьте яблоки в глубокую миску и накройте крышкой.
4. Готовьте в микроволновой печи LG на мощности 600 Вт в течение 7–8 минут.
5. Подавайте их горячими с шариком ванильного мороженого или сметаной.
3. Теплый салат с курицей и грибами
Такой салат станет отличным вариантом для осеннего обеда или ужина. Грибы и курица сделают блюдо питательным и с богатым насыщенным вкусом, а микроволновая печь позволит приготовить его всего за несколько минут.
Ингредиенты:
• 200 г куриного филе
• 150 г шампиньонов
• 1 болгарский перец
• 1 луковица
• 1 столовая ложка соевого соуса
• 1 столовая ложка растительного масла
• Соль, перец по вкусу
Приготовление:
1. Нарежьте куриное филе и грибы небольшими кусочками, лук и перец — полукольцами.
2. Сложите все ингредиенты в миску, добавьте соевый соус, масло, соль и перец. Перемешайте.
3. Накройте крышкой и готовьте в микроволновой печи LG на мощности 700 Вт в течение 10 минут.
4. Подавайте салат теплым, украсив зеленью.
4. Грушевый пирог
Осенние груши идеально подходят для выпечки. В микроволновой печи LG можно испечь быстрый в приготовлении и невероятно ароматный и атмосферный грушевый пирог, который будет по вкусу все семье.
Ингредиенты:
• 2 груши
• 150 г муки
• 100 г сахара
• 2 яйца
• 100 мл молока
• 50 г сливочного масла
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• Щепотка соли
Приготовление:
1. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы.
2. Добавьте растопленное масло, молоко, соль и перемешайте.
3. Постепенно всыпайте муку с разрыхлителем, замешивая тесто.
4. Груши очистите от кожуры, нарежьте тонкими ломтиками и добавьте в тесто.
5. Выложите массу в силиконовую форму и поставьте в микроволновую печь на мощность 600 Вт на 10–12 минут.
6. Готовый пирог можно подавать как теплым, так и остывшим, посыпав сахарной пудрой.
Советы по приготовлению в микроволновой печи LG
1. Используйте подходящую посуду. Для приготовления в микроволновой печи лучше всего подходят стеклянные или керамические блюда, устойчивые к высокотемпературной обработке.
2. Регулируйте мощность. Если блюдо готовится слишком быстро, уменьшите мощность девайса, чтобы оно пропеклось равномерно.
3. Не забывайте перемешивать. Для равномерного приготовления перемешивайте блюда, особенно если в рецепте много ингредиентов.
Микроволновые печи LG NeoChef™ обеспечивают равномерный нагрев и быстрое приготовление блюд, сохраняя их вкус и полезные свойства. Попробуйте эти осенние рецепты и наслаждайтесь теплыми и ароматными блюдами в прохладное время года!
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