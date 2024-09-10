Осенние рецепты в микроволновой печи LG: готовим быстро и вкусно

Осень — это время ярких красок и богатого урожая, когда хочется побаловать себя и близких вкусными сезонными блюдами и создать атмосферу уюта и тепла. Готовить в это время года можно не только на плите или в духовке, а также в микроволновой печи, чтобы сэкономить время и силы. Микроволновая печь MH6336GIB LG NeoChef™ идеально подойдет для создания вкусных и полезных блюд. В этой статье мы поделимся простыми и аппетитными осенними рецептами, которые можно приготовить в микроволновой печи LG.

1. Крем-суп из тыквы

Тыква — королева осени. Этот овощ не только вкусный, а еще и очень полезный. Приготовить нежный крем-суп из тыквы в микроволновой печи можно быстро и легко.

Ингредиенты:

• 400 г тыквы

• 1 морковь

• 1 картофель

• 1 луковица

• 200 мл сливок

• 1 столовая ложка оливкового масла

• Соль, перец по вкусу

Приготовление:

1. Нарежьте тыкву, морковь, картофель и лук небольшими кубиками.

2. Сложите овощи в глубокую миску, добавьте оливковое масло и немного воды.

3. Закройте крышкой и поставьте в микроволновую печь LG на мощность 800 Вт на 15 минут.

4. После приготовления измельчите овощи блендером до однородной массы.

5. Добавьте сливки, соль и перец, перемешайте и поставьте в печь еще на 2 минуты.

6. Подавайте блюдо горячим, украсив зеленью и сухариками.

2. Запеченные яблоки с медом и корицей

Запеченные яблоки — это классический осенний десерт, который легко приготовить в микроволновой печи. Они получаются невероятно ароматными и тают во рту.

Ингредиенты:

• 4 яблока

• 4 чайных ложки меда

• 1 чайная ложка корицы

• Горсть изюма и/или орехов (по желанию)

Приготовление:



1. Вырежьте сердцевину у яблок, оставив дно целым.

2. Внутрь каждого яблока положите по ложке меда и посыпьте корицей. По желанию добавьте изюм или орехи.

3. Поставьте яблоки в глубокую миску и накройте крышкой.

4. Готовьте в микроволновой печи LG на мощности 600 Вт в течение 7–8 минут.

5. Подавайте их горячими с шариком ванильного мороженого или сметаной.

3. Теплый салат с курицей и грибами



Такой салат станет отличным вариантом для осеннего обеда или ужина. Грибы и курица сделают блюдо питательным и с богатым насыщенным вкусом, а микроволновая печь позволит приготовить его всего за несколько минут.

Ингредиенты:



• 200 г куриного филе

• 150 г шампиньонов

• 1 болгарский перец

• 1 луковица

• 1 столовая ложка соевого соуса

• 1 столовая ложка растительного масла

• Соль, перец по вкусу

Приготовление:



1. Нарежьте куриное филе и грибы небольшими кусочками, лук и перец — полукольцами.

2. Сложите все ингредиенты в миску, добавьте соевый соус, масло, соль и перец. Перемешайте.

3. Накройте крышкой и готовьте в микроволновой печи LG на мощности 700 Вт в течение 10 минут.

4. Подавайте салат теплым, украсив зеленью.

4. Грушевый пирог



Осенние груши идеально подходят для выпечки. В микроволновой печи LG можно испечь быстрый в приготовлении и невероятно ароматный и атмосферный грушевый пирог, который будет по вкусу все семье.

Ингредиенты:



• 2 груши

• 150 г муки

• 100 г сахара

• 2 яйца

• 100 мл молока

• 50 г сливочного масла

• 1 чайная ложка разрыхлителя

• Щепотка соли

Приготовление:



1. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы.

2. Добавьте растопленное масло, молоко, соль и перемешайте.

3. Постепенно всыпайте муку с разрыхлителем, замешивая тесто.

4. Груши очистите от кожуры, нарежьте тонкими ломтиками и добавьте в тесто.

5. Выложите массу в силиконовую форму и поставьте в микроволновую печь на мощность 600 Вт на 10–12 минут.

6. Готовый пирог можно подавать как теплым, так и остывшим, посыпав сахарной пудрой.

Советы по приготовлению в микроволновой печи LG

1. Используйте подходящую посуду. Для приготовления в микроволновой печи лучше всего подходят стеклянные или керамические блюда, устойчивые к высокотемпературной обработке.

2. Регулируйте мощность. Если блюдо готовится слишком быстро, уменьшите мощность девайса, чтобы оно пропеклось равномерно.

3. Не забывайте перемешивать. Для равномерного приготовления перемешивайте блюда, особенно если в рецепте много ингредиентов.



Микроволновые печи LG NeoChef™ обеспечивают равномерный нагрев и быстрое приготовление блюд, сохраняя их вкус и полезные свойства. Попробуйте эти осенние рецепты и наслаждайтесь теплыми и ароматными блюдами в прохладное время года!

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