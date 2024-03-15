Освежите свой гардероб: рекомендации по уходу за всеми типами тканей

Как обновить гардероб, не приобретая новые вещи? Постоянная покупка одежды может стать значительной статьей расходов, а также вредит окружающей среде. Вы можете заметно продлить жизнь своей гардеробной коллекции и сохранить ее свежесть и стиль, просто обеспечив должный уход за каждой вещью. Незаменимым помощником в этом станет паровой шкаф по уходу за одеждой LG Styler.

LG Styler – уникальный и полезный инструмент для всех видов тканей, благодаря инновационной системе обработки паром. Она специально разработана для безопасного и эффективного ухода за вашей одеждой. Вот несколько способов, как LG Styler поможет вам поддерживать гардероб в отличном состоянии на протяжении долгого времени:

Удаление неприятных запахов

Такие ткани, как шерсть и синтетика, легко впитывают запахи, которые впоследствии сложно вывести, что отрицательно влияет на срок службы вещей. Одним из основных преимуществ LG Styler является его способность устранять запахи, сохраняя одежду свежей надолго. Технология TrueSteam™ использует пар, который на 100% состоит из воды и не содержит химических добавок, что особенно хорошо для ухода за деликатными тканями. Повесьте одежду в Styler, выберите подходящую программу, и устройство освежит вашу одежду, придав ей приятный аромат.

Удаление аллергенов

Частые стирки, к которым мы прибегаем для того, чтобы удалить с одежды пыль и прочие аллергены, могут негативно сказываться на состоянии тканей, особенно на современных материалах, требующих бережного ухода. Однако благодаря технологии TrueSteam™ можно не только поддерживать внешний вид одежды, но и уменьшать необходимость частых стирок. Пар помогает освежить ткани и одновременно устранить микробы и аллергены на спортивной одежде, детских игрушках и различных текстильных изделиях.

Уход за деликатными тканями

Стиральные или сушильные машины не всегда можно использовать для стирки некоторых деликатных тканей, таких как шелк или кружево. При глажке таких вещей следует быть особо осторожными. В этих случаях LG Styler обработает одежду с помощью подачи горячего пара особенно аккуратно и тщательно. Вещи, расположенные на вешалке, подвергаются воздействию: встряхивание со скоростью до 180 колебаний в минуту не нарушает целостность материала и позволяет обеспечить ее должным уходом. Пар высокой температуры размягчает волокна ткани, а тряска возвращает ей изначальную гладкость и упругость.

Уход за текстилем

Приятной особенностью является также и то, что LG Styler универсален – с его помощью можно легко ухаживать и за другими текстильными изделиями, такими как шторы, постельное белье или даже подушки. Так, он становится Вашим помощником в поддержании чистоты и свежести во всем доме.

Для удаленного управления LG Styler есть специальная система бесконтактной коммуникации: она позволяет запускать новые программы прямо с вашего телефона. Это поможет вам сэкономить время и силы в бережном уходе за любимыми вещами.

Смотрите подробный обзор на LG Styler на официальном YouTube канале LG Electronics Kazakhstan.