Почему просмотр фильмов на смартфоне не приносит комфорта, не заменяя при этом телевизор?

В современном мире развлечений, где технологии стремительно развиваются, вопрос о выборе идеального устройства для просмотра фильмов и телепередач становится все более актуальным. Конечно, смартфон всегда под рукой и можно одни легким движением загрузить фильм и сериал. Однако захватывающих впечатлений от просмотра контента на маленьком экране, к сожалению, получить невозможно. Другое дело телевизоры - большие экраны, высокая четкость изображения и высококлассный звук погружают зрителя в атмосферу кинотеатра, делая каждый кадр живым и реалистичным. Телевизор становится не просто устройством для просмотра, а окном в мир кинематографии, где каждая деталь, цвет и звук создают глубокий визуальный опыт.





Предлагаем рассмотреть одну из вершин инноваций в мире телевидения – телевизоры LG NanoCell (и сравнить с впечатлениями от просмотра фильма на телефоне). Ведь телевизор не просто экран, это погружение в новое измерение развлечений.

Размер имеет значение

Одним из ключевых преимуществ телевизора LG NanoCell является его внушительный размер – 86 дюймов. Это не просто экран, это окно в мир ярких красок, четкого изображения и увлекательного звука. У телевизора LG NanoCell в основе технологии NanoCell™ Display от LG лежат наночастицы, которые оптимизируют каждый цвет. Эта современная технология позволяет воспроизводить полный спектр цветов, благодаря чему изображение становится более реалистичным. Ведь наночастицы поглощают избыточную длину световой волны и сокращают излучение цветов RGB, отображаемых на экране. В результате зритель видит чистые и яркие цвета. А при большом экране это позволяет полностью погрузиться в атмосферу любимого фильма или сериала, создавая неповторимый опыт просмотра.

Качество изображения

Телевизор LG NanoCell™ TV более точно передает цвета и позволяет наслаждаться изображением, независимо от угла просмотра, при этом обеспечивает невероятно четкое и детальное изображение. Высокий уровень контрастности и широкий цветовой спектр создают реалистичные и насыщенные картины, принося в дом кинотеатральное качество изображения.





Уникальный звук

Однако красивое изображение — это только половина впечатления. Телевизор LG обеспечивает качественный звук благодаря технологии Dolby Atmos1. Эта инновационная система звука создает объемное пространство вокруг зрителя, погружая его в звуковую симфонию. Будь то рев моторов на гоночном треке или шепот влюбленных героев, звук оживает, придавая картине еще большую глубину. Такого Вы точно не почувствуете при просмотре фильма на смартфоне.

Умные возможности

Телевизор LG также оснащен умными функциями, что делает его неотъемлемым элементом современной системы развлечений. Умный процессор α7 (Alpha7) и эксклюзивная технология обработки цвета LG TV позволяют насладиться ранее скрытой от глаз красотой, благодаря насыщенным краскам и высокой детализации. Данная технология в современных телевизорах играет ключевую роль, обеспечивая быструю обработку информации и максимальную производительность. Благодаря умным алгоритмам и технологиям искусственного интеллекта, он оптимизирует работу устройства, предоставляя пользователю легкий доступ к контенту и интеллектуальным функциям. Функции Dolby Vision™, а также HDR10 Pro2 и HLG Pro позволяют достичь истинного режиссерского видения, воплощая каждую деталь в фильмах с высочайшей точностью и реализмом. Каждый кадр оживает, передавая глубину цветов и контрастность, чтобы зритель полностью погрузился в атмосферу происходящего на экране.

Есть еще одно преимущество перед смартфонами. С помощью операционной системы webOS3 можно легко получить доступ к потоковым сервисам, приложениям и играм. Голосовое управление позволяет контролировать телевизор без лишних усилий. Тем самым даже голосовым помощником можно выбрать тот контент, который нужен вам.

Вместе с умными функциями телевизор LG становится незаменимым компаньоном в мире современных развлечений.

Телевизор предоставляет улучшенный опыт просмотра благодаря большему экрану, обеспечивая более увлекательное погружение в детали и обширное пространство для визуального восприятия, чем мобильные устройства. Более высокое качество изображения, звук и возможность наслаждаться фильмами в домашнем кинотеатре делают телевизор предпочтительным выбором для истинных ценителей кинематографа.

При покупке телевизора в интернет-магазине LG вы можете быть уверены, что выбранная модель будет бесплатно доставлена и установлена4 в удобное для Вас время, а до конца декабря 2023 года в подарок вы получите бесплатную подписку на ИВИ на 12 месяцев! Подробности тут .

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1 – Dolby Atmos и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories. Dolby Vision является товарным знаком Dolby Laboratories.

2 - HDR10 Pro является собственными динамическими метаданными LG для формата HDR к сигналу HDR.

3 - ГИП webOS может отличаться в зависимости от страны. Сервисы предоставляются при их наличии, могут требовать подписки, а также могут отличаться в зависимости от продукта и платформы. Необходимо подключение к интернету. Функция Magic remote входит в комплект поставки некоторых моделей телевизоров webOS. Кнопка Netflix Hotkey на пульте управления может быть недоступна в некоторых странах.

4 – с полными условиями бесплатной установки можно ознакомиться в разделе Часто задаваемых вопросов.