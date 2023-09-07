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NANO75 86'' 4K NanoCell телевизор
NANO75 86'' 4K NanoCell телевизор
Технология AI Picture Pro
Мужчина укладывает макароны. Макароны выделяются на переднем плане, фокус на них становится более четким.
AI Sound Pro
Умный помощник и возможности подключения
Пульт дистанционного управления с выноской для речи «Покажите мне пейзажи». Показаны логотипы соответствующих ОТТ-сервисов.
Мой профиль
*Apple, логотип Apple и Apple TV, AirPlay и HomeKit являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.
*Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.
*Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.
*Поддержка AirPlay 2 и HomeKit зависит от региона.
*В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.
*Можно создать неограниченное количество профилей, однако на главном экране будет отображаться не более 10 профилей.
* Мэджик Ремоут.
** Список доступных сервисов зависит от региона иди страны. Для ОТТ-сервисов требуется подписка.
РЕЖИССЕРСКИЙ РЕЖИМ™
Наслаждайтесь фильмами в тех цветах, как это было задумано режиссером, без коррекции текстуры или других визуальных настроек фильма.
Режиссер за пультом с двумя мониторами, редактирующий цвета фильма.
HDR 10 Pro
Благодаря покадровой динамической тональной компрессии все типы контента отображаются с улучшенным контрастом для получения более яркого изображения и погружения в контент.
Экран со сценой из фильма «Мстители: Финал». Ниже показана диаграмма с двумя изображениями, разделенными для демонстрации разницы контраста.
Экран со сценой из фильма «Мстители: Финал». Ниже показана диаграмма с двумя изображениями, разделенными для демонстрации разницы контраста.
*Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.
*Для использования сервиса Disney+ требуется подписка.
* Набор технологий для гейминга может отличаться в зависимости от модели.
Приключение, которое не заканчивается
Изображение с логотипом GeForce Now на темном фоне. Обложки и названия нескольких популярных игр.
*Содержимое коробки может отличаться в зависимости от модели или страны.
*Изображения, представленные в описании продукта ниже, приведены для примера.
*Более подробные изображения продукта можно посмотреть в галерее в верхней части страницы.
Характеристики
-
Тип дисплея
-
4K NanoCell
-
Частота обновления
-
120Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
Nano Цвет
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α7 5-го поколения 4К
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
HDR10 / HLG
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
-
Да
Все характеристики
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
-
AI Звук Pro (Виртуальный 5.1.2 Up-mix)
-
Bluetooth Surround Ready
-
Да (2-стороннее воспроизведение)
-
Чистый голос Pro
-
Да
-
LG Синхронизация звука
-
Да
-
Одновременный вывод звука
-
Да
-
Звуковой режим
-
Да
-
Поддержка WiSA
-
Да (увеличение до 2.1 канала)
-
Оттенки серого
-
Да
-
Высокая контрастность
-
Да
-
Инвертировать цвета
-
Да
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
-
2115 x 1215 x 228
-
Вес упаковки
-
58.4
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
-
1927 x 1104 x 59.9
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
-
1927 x 1167 x 362
-
Тумба под ТВ (ШхГ)
-
1532 x 362
-
Вес телевизора без подставки
-
45.2
-
Вес телевизора с подставкой
-
45.9
-
Крепление VESA (ШхВ)
-
600 x 400
-
Тип подсветки
-
Direct
-
Разрешение экрана
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
-
4K NanoCell
-
Частота обновления
-
120Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
Nano Цвет
-
Поддержка Bluetooth
-
Да (v 5.0)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Да
-
Ethernet- вход
-
1шт
-
HDMI Обратный звуковой канал
-
eARC (HDMI 2)
-
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
-
1шт
-
Оптимизатор игр
-
Да (Игровая панель)
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
-
Да
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
-
Да
-
Режим HGIG
-
Да
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)
-
Да (SDR/HDR)
-
AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)
-
AI Изображение Pro
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
-
AI 4K Масштабирование
-
Динамическое отображение тонов
-
Да
-
FILMMAKER MODE ™
-
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
HDR10 / HLG
-
HFR (Высокая частота кадров)
-
4K 120 кадров в секунду (HDMI)
-
Режим изображения
-
9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α7 5-го поколения 4К
-
Семейные настройки
-
Да
-
Художественная галерея
-
Да
-
Панель управления домом
-
Да
-
Операционная система (ОС)
-
webOS 22
-
ThinQ
-
Да
-
Спортивное оповещение
-
Да
-
Совместимость с USB-камерой
-
Да
-
Работает с Apple AirPlay 2
-
Да
-
Работает с Apple Homekit
-
Да
-
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86NANO756QA
NANO75 86'' 4K NanoCell телевизор