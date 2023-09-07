*Apple, логотип Apple и Apple TV, AirPlay и HomeKit являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.

*Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.

*Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.

*Поддержка AirPlay 2 и HomeKit зависит от региона.

*В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.

*Можно создать неограниченное количество профилей, однако на главном экране будет отображаться не более 10 профилей.

*Поддерживаемые виды спорта и лиги могут отличаться в зависимости от страны.

*Список доступных сервисов зависит от региона или страны.

*Список доступных сервисов зависит от региона или страны.

*Для сервисов OTT требуется отдельная подписка.