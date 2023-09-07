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NanoCell

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NanoCell

43NANO756QA

NanoCell

(5)
Вид телевизора LG NanoCell спереди

Изображения, представленные в описании продукта ниже, приведены для примера.
Более подробные изображения продукта можно посмотреть в галерее в верхней части страницы.

Все расцветает
с настоящими чистыми цветами

Новый уровень качества цветопередачи благодаря Pure Colors и Real 4K на телевизоре LG NanoCell.

Технология NanoCell

Основная технология цветопередачи

Технология LG NanoCell использует наночастицы для фильтрации нечистых цветов из волны RGB-сигнала.
Крупный план разноцветного крыла попугая, улучшенный с помощью интеллектуального процессора α5 Gen5 4K.
Интеллектуальный процессор α5 Gen5 4K

Чистый цвет, воссозданный
с помощью обработки

Интеллектуальный процессор α5 Gen5 4K анализирует исходный контент и оптимизирует его для получения высокого качества изображения.

Интеллектуальный контроль яркости

Автоматически меняет яркость экрана в зависимости от условий освещения, обеспечивающий оптимальный просмотр в любых условиях.

Экран: половина которого расположена в темноте, а вторая половина — на свету, на котором показаны цветные макароны. Яркость адаптируется для каждой стороны.

AI Sound Pro

Наслаждайтесь звуком с эффектом погружения с AI Sound Pro. Алгоритмы глубокого обучения искусственного интеллекта конвертируют 2-канальный звук в виртуальный звук 5.1.2, позволяя наслаждаться любым контентом с оптимальным богатым звуком. AI Sound Pro также корректирует настройки звука в зависимости от типа просматриваемого контента, позволяя вам получать аудио-визуальное наслаждение.
На экране показана эпичная битва. Стрелки показывают звук, исходящий из телевизора, двигающийся из разных направлений и источников.

ThinQ AI

Удобство
настроеное под вас

Телевизор LG NanoCell имеет удобный голосовой интерфейс, адаптированный специально для вас.

Умный помощник и возможности подключения

LG NanoCell поднимает удобство использования на совершенно новый уровень благодаря поддержке Apple AirPlay и Homekit. Удобно управляйте подключенной бытовой техникой и смотрите нужную информацию, используя простые голосовые команды.

Пульт дистанционного управления с выноской для речи «Покажите мне пейзажи». Показаны логотипы соответствующих ОТТ-сервисов.

Мой профиль

Создайте персональный профиль для каждого члена семьи, чтобы быстро находить нужный контент и удобно выбирать часто используемые приложения.
Телевизор LG NanoCell с изображением трех разных профилей на странице учетных записей LG с персонализированными рекомендациями.

Уведомления о спортивных соревнованиях

Не пропустите новости в ваших любимых командах и самых важных матчах.

В нижней части экрана появляется уведомление об игре. После нажатия кнопки «Смотреть», телевизор переключается на футбольный матч.

*Apple, логотип Apple и Apple TV, AirPlay и HomeKit являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.
*Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.
*Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.
*Поддержка AirPlay 2 и HomeKit зависит от региона.

*В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.
*Можно создать неограниченное количество профилей, однако на главном экране будет отображаться не более 10 профилей.

*Поддерживаемые виды спорта и лиги могут отличаться в зависимости от страны.
*Список доступных сервисов зависит от региона или страны.

 

*Список доступных сервисов зависит от региона или страны.
*Для сервисов OTT требуется отдельная подписка.

NanoCell Cinema

Фантазия в вашем доме

Наслаждайтесь любимыми фильмами с великолепной цветопередачей на ультра-большом экране LG NanoCell.

РЕЖИССЕРСКИЙ РЕЖИМ™

Наслаждайтесь фильмами в тех цветах, как это было задумано режиссером, без коррекции текстуры или других визуальных настроек фильма.

Режиссер за пультом с двумя мониторами, редактирующий цвета фильма.

HDR 10 Pro

Благодаря покадровой динамической тональной компрессии все типы контента отображаются с улучшенным контрастом для получения более яркого изображения и погружения в контент.

Экран со сценой из фильма «Мстители: Финал». Ниже показана диаграмма с двумя изображениями, разделенными для демонстрации разницы контраста.

Экран со сценой из фильма «Мстители: Финал». Ниже показана диаграмма с двумя изображениями, разделенными для демонстрации разницы контраста.

*Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.

 

*Для использования сервиса Disney+ требуется подписка.

NanoCell Gaming

Игры уровня AAA начинаются здесь

Получайте совершенно новый уровень погружения в игры благодаря быстрому и плавному геймплею.

Будьте на связи со своим героем

LG NanoCell поддерживает NVIDIA GeForce Now — облачную игровую платформу, благодаря которой вы можете играть в самые последние компьютерные игры непосредственно на вашем телевизоре. Благодаря возможности подключения к разным устройствам, вы можете продолжить игру с того места, где закончили играть.

Изображение с логотипом GeForce Now на темном фоне. Обложки и названия нескольких популярных игр.

Оптимизатор игр и панель управления

Удобное управление параметрами игр. Меняйте настройки в одном меню для более быстрого и интуитивного управления.

Игровое меню с разными функциями: низкая задержка, FPS, оптимизатор игр и режим темной комнаты.

Потрясающие характеристики

Наслаждайтесь высокой скоростью игр в HDR-качестве на телевизоре NanoCell благодаря самым высоким характеристикам, включая ALLM, eARC и HGiG. Улучшенная аудиосистема помогает вам полностью погрузиться в игру.

Стоп-кадр из гоночной игры, демонстрирующий улучшенное качество изображения с технологиями HGIG и ALLM по сравнению с изображением без этих технологий.

*Доступность обновлений программного обеспечения может зависеть от модели и региона.
*Параметры меню оптимизатора игр могут отличаться в зависимости от серии.

*HGiG — это добровольная группа компаний игровой и телеиндустрии, которые создают публичные нормативные документы с целью улучшения качества игр в HDR для пользователей.

 

*Поддерживаемые партнерские сервисы могут отличаться в зависимости от страны.
*Игровая панель и оптимизатор для облачных игр будут доступны со второй половины 2022 года.

Перерабатываемая коробка телевизора LG NanoCell с цветами и растениями, растущими из верхней части коробки.

Бесконечный контент и
часы наслаждения

Благодаря прямому доступу к большинству стриминговых сервисов вы всегда сможете найти то, что вам нужно.

*Требуется подписка на службу потокового воспроизведения Netflix.
*Amazon, Prime Video и другие связанные логотипы являются торговыми марками Amazon.com, Inc. или ее филиалами. Применяются тарифы Amazon Prime и/или Prime Video. Подробную информацию смотрите на сайте primevideo.com/terms.
*Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.

Перерабатываемая коробка телевизора LG NanoCell с цветами и растениями, растущими из верхней части коробки.

Еще одна особенность,
которая вам понравится в NanoCell

В упаковке для телевизоров LG NanoCell используется одноцветная печать и коробка, пригодная для вторичной переработки.

*Содержимое коробки может отличаться в зависимости от модели или страны.

Телевизор LG QNED в темной комнате. Разноцветный порошок создает эффект взрыва радуги на телевизоре.

Откройте новые миры
цвета с телевизором LG QNED

Печать

Характеристики

Тип дисплея

4K NanoCell

Частота обновления

60Гц

Широкая цветовая гамма

Nano Цвет

Процессор

Интеллектуальный процессор α5 5-го поколения 4К

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

AI Звук Pro (Виртуальный 5.1.2 Up-mix)

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

Чистый голос Pro

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1055 x 660 x 142

Вес упаковки

11

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

967 x 564 x 57.7

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

967 x 622 x 216

Тумба под ТВ (ШхГ)

801 x 216

Вес телевизора без подставки

9.2

Вес телевизора с подставкой

9.3

Крепление VESA (ШхВ)

200 x 200

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Тип подсветки

Direct

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K NanoCell

Частота обновления

60Гц

Широкая цветовая гамма

Nano Цвет

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.0)

Simplink (HDMI CEC)

Да

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 2)

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Режим HGIG

Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

4K Масштабирование

Динамическое отображение тонов

Да

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Режим изображения

9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)

Процессор

Интеллектуальный процессор α5 5-го поколения 4К

SMART TV

Семейные настройки

Да

Панель управления домом 

Да

Операционная система (ОС)

webOS 22

ThinQ

Да

Спортивное оповещение

Да

Совместимость с USB-камерой

Да

Работает с Apple AirPlay 2

Да

Работает с Apple Homekit

Да

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Вид телевизора LG NanoCell спереди

43NANO756QA

NanoCell