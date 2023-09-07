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Изображения, представленные в описании продукта ниже, приведены для примера.
Более подробные изображения продукта можно посмотреть в галерее в верхней части страницы.
Интеллектуальный контроль яркости
Экран: половина которого расположена в темноте, а вторая половина — на свету, на котором показаны цветные макароны. Яркость адаптируется для каждой стороны.
AI Sound Pro
Умный помощник и возможности подключения
Пульт дистанционного управления с выноской для речи «Покажите мне пейзажи». Показаны логотипы соответствующих ОТТ-сервисов.
Мой профиль
Уведомления о спортивных соревнованиях
Не пропустите новости в ваших любимых командах и самых важных матчах.
*Список доступных сервисов зависит от региона или страны.
*Для сервисов OTT требуется отдельная подписка.
*Apple, логотип Apple и Apple TV, AirPlay и HomeKit являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.
*Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.
*Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.
*Поддержка AirPlay 2 и HomeKit зависит от региона.
*В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.
*Можно создать неограниченное количество профилей, однако на главном экране будет отображаться не более 10 профилей.
*Поддерживаемые виды спорта и лиги могут отличаться в зависимости от страны.
*Список доступных сервисов зависит от региона или страны.
РЕЖИССЕРСКИЙ РЕЖИМ™
Режиссер за пультом с двумя мониторами, редактирующий цвета фильма.
HDR 10 Pro
Экран со сценой из фильма «Мстители: Финал». Ниже показана диаграмма с двумя изображениями, разделенными для демонстрации разницы контраста.
Экран со сценой из фильма «Мстители: Финал». Ниже показана диаграмма с двумя изображениями, разделенными для демонстрации разницы контраста.
*Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.
*Для использования сервиса Disney+ требуется подписка.
Будьте на связи со своим героем
Изображение с логотипом GeForce Now на темном фоне. Обложки и названия нескольких популярных игр.
Оптимизатор игр и панель управления
Удобное управление параметрами игр. Меняйте настройки в одном меню для более быстрого и интуитивного управления.
Игровое меню с разными функциями: низкая задержка, FPS, оптимизатор игр и режим темной комнаты.
Потрясающие характеристики
Наслаждайтесь высокой скоростью игр в HDR-качестве на телевизоре NanoCell благодаря самым высоким характеристикам, включая ALLM, eARC и HGiG. Улучшенная аудиосистема помогает вам полностью погрузиться в игру.
Стоп-кадр из гоночной игры, демонстрирующий улучшенное качество изображения с технологиями HGIG и ALLM по сравнению с изображением без этих технологий.
*Поддерживаемые партнерские сервисы могут отличаться в зависимости от страны.
*Игровая панель и оптимизатор для облачных игр будут доступны со второй половины 2022 года.
*Доступность обновлений программного обеспечения может зависеть от модели и региона.
*Параметры меню оптимизатора игр могут отличаться в зависимости от серии.
*HGiG — это добровольная группа компаний игровой и телеиндустрии, которые создают публичные нормативные документы с целью улучшения качества игр в HDR для пользователей.
*Требуется подписка на службу потокового воспроизведения Netflix.
*Amazon, Prime Video и другие связанные логотипы являются торговыми марками Amazon.com, Inc. или ее филиалами. Применяются тарифы Amazon Prime и/или Prime Video. Подробную информацию смотрите на сайте primevideo.com/terms.
*Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.
*Содержимое коробки может отличаться в зависимости от модели или страны.
Характеристики
-
Тип дисплея
-
4K NanoCell
-
Частота обновления
-
60Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
Nano Цвет
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α5 5-го поколения 4К
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
HDR10 / HLG
Все характеристики
-
Оттенки серого
-
Да
-
Высокая контрастность
-
Да
-
Инвертировать цвета
-
Да
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
-
AI Звук Pro (Виртуальный 5.1.2 Up-mix)
-
Bluetooth Surround Ready
-
Да (2-стороннее воспроизведение)
-
Чистый голос Pro
-
Да
-
LG Синхронизация звука
-
Да
-
Одновременный вывод звука
-
Да
-
Звуковой режим
-
Да
-
Поддержка Bluetooth
-
Да (v 5.0)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Да
-
Ethernet- вход
-
1шт
-
HDMI Обратный звуковой канал
-
eARC (HDMI 2)
-
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
-
1шт
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
-
1820 x 1115 x 200
-
Вес упаковки
-
40.7
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
-
1678 x 964 x 59.9
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
-
1678 x 1027 x 361
-
Тумба под ТВ (ШхГ)
-
1344 x 361
-
Вес телевизора без подставки
-
31.4
-
Вес телевизора с подставкой
-
31.8
-
Крепление VESA (ШхВ)
-
400 x 400
-
Тип подсветки
-
Direct
-
Разрешение экрана
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
-
4K NanoCell
-
Частота обновления
-
60Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
Nano Цвет
-
Оптимизатор игр
-
Да (Игровая панель)
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
-
Да
-
Режим HGIG
-
Да
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
-
4K Масштабирование
-
Динамическое отображение тонов
-
Да
-
FILMMAKER MODE ™
-
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
HDR10 / HLG
-
Режим изображения
-
9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α5 5-го поколения 4К
-
Семейные настройки
-
Да
-
Панель управления домом
-
Да
-
Операционная система (ОС)
-
webOS 22
-
ThinQ
-
Да
-
Спортивное оповещение
-
Да
-
Совместимость с USB-камерой
-
Да
-
Работает с Apple AirPlay 2
-
Да
-
Работает с Apple Homekit
-
Да
-
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