Почему важно использовать очистители воздуха в течение всего года

Причиной многих проблем со здоровьем, с которыми сталкиваются современные жители мегаполисов, является экология. Окружающие нас пыль, аллергены, неприятные запахи, бактерии, вызывающие респираторные заболевания, провоцируют затруднение дыхания и, как следствие, общее ухудшение состояния организма. И если для устранения первопричины человечеству потребуется большое количество времени и совместных усилий, то снизить негативное воздействие загрязненного воздуха на

можно уже сейчас. Для этого нужен лишь очиститель воздуха.

Для дома отлично подойдет стационарный очиститель воздуха LG PuriCare, который способен делать воздух чище в помещениях размером до 91 квадратного метра.

Одно из главных его преимуществ – круговая очистка. LG PuriCare поглощает загрязняющие вещества и равномерно распределяет чистый воздух по всему дому, независимо от места установки. Это происходит с помощью встроенного усилителя очистки, который поднимается над установкой и вращается на 70 создавая выходящий поток воздуха, длиной 7,5 метров.

LG PuriCare безопасен в использовании, даже если в вашем доме маленькие дети. С помощью шестиуровневой системы фильтрации происходит качественная очистка воздуха помещения от аллергенов, дыма, пыли, неприятных запахов и посторонних примесей. Умный индикатор PM 1.0 определяет концентрацию загрязнения воздуха и выводит информацию на дисплей. Цвет индикатора меняется в зависимости от уровня загрязнения, в то время как уровень чистоты воздуха рассчитывается автоматически, исходя из концентрации пыли и запаха (газа).

Вы можете управлять очистителем воздуха из любого места, где бы вы ни находились. Устройство можно подключить к приложению LG ThinQ™ и дистанционно ставить перед ним задачи.

Футуристичный дизайн Air Round, дополненный нежным узором на корпусе в виде снежинок украсит любой интерьер вне зависимости от стиля.

Хотите защитить себя вне дома? Выбирайте индивидуальный очиститель воздуха LG PuriCare. На первый взгляд очиститель похож на обычную защитную маску. Однако внутри скрываются два фильтра HEPA 13 (High Efficiency Particulate Air), которые обычно применяются в стационарных устройствах LG для очистки воздуха в помещениях, а также пылесосах, и способны улавливать до 99,9% бактерий, вирусов и других вредных частиц размером от 0,1 микрона1.

В маске LG PuriCare можно выполнять практически любые активности – она обеспечивает своего владельца достаточным количеством воздуха и для спокойного времяпровождения и для занятий спортом. Это возможно благодаря двум инверторным вентиляторам, которые работают в трех режимах, способствуя комфортному дыханию объемом до 55 литров в минуту. Встроенный датчик дыхания снимает показания (определяет ритм и объем дыхания), и, если нужно, регулирует скорость вращения вентиляторов, облегчая забор воздуха при вдохе и уменьшая сопротивление при выдохе.

Вы можете заменять детали по мере необходимости (одноразовые фильтры и подушку для лица) для повторного использования. А фильтры HEPA класса H13 рекомендуется менять один раз в месяц, если вы использовали их не меньше шести часов в день.

Для вашей защиты внутри и снаружи индивидуального очистителя использованы медицинские материалы, а все детали заменяемы и пригодны для переработки после истечения срока службы.

Вместе с LG PuriCare вы можете приобрести ультрафиолетовый футляр UVnano. Он будет одновременно заряжать ваш очиститель и поддерживать его гигиеническую чистоту с помощью ультрафиолетовых светодиодных ламп, которые убивают до 99,9% бактерий всего за 30 минут. Его возможно использовать для дезинфекции других небольших предметов, таких как смартфон или очки.

LG всегда заботится о своих клиентах. Для сохранения и приумножения вашего здоровья используйте очистители воздуха круглый год и навсегда забудьте о сезонной аллергии и негативной реакции на пыль.

# # #

1 Рабочие характеристики были проверены посредством внутреннего тестирования, проведенного под наблюдением TUV Rheinland Korea (дата: 11 мая 2020 г.)

2 Удаление бактерий на 99,99%: измерение степени уменьшения бактерий после 30-минутного облучения UVC. Эффективность была подтверждена внутренним тестом, проведенным под наблюдением TUV Rheinland Korea. (Дата: 25 сентября 2020 г.)