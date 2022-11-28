Покупайте встраиваемую кухонную технику LG и выигрывайте призы каждую неделю!

LG Electronics (LG) до 18 декабря 2022 года проводит в Казахстане промо акцию, в рамках которой покупатели ряда моделей встраиваемой кухонной техники LG получают возможность каждую неделю выигрывать различные ценные призы и затем принять участие в финальном розыгрыше.

Для участия в акции необходимо приобрести в магазинах авторизованных партнеров встраиваемую технику LG, принимающую участие в акции – духовые шкафы , варочные поверхности и вытяжки , после чего следует зарегистрировать чек покупки на промо-странице акции .

После этого вы становитесь участником розыгрышей еженедельных или главных призов. Если ваш чек выигрывает в еженедельном или главном розыгрыше, подарок будет отправлен по истечении 14 дней с даты покупки товара. В акции принимают участие чеки за приобретение указанной встраиваемой техники LG с 21 ноября 2022 года.

Каждую неделю у зарегистрированных участников акции есть возможность выиграть один из беспроводных вертикальных пылесосов LG CordZero A9N-Prime – по одному каждую неделю (всего 4 победителя). Кроме того, каждые 2 недели будет разыграна микроволновая печь LG NeoChef MW23W35GIB – всего 2 победителя, а также беспроводные наушники LG ToneFree FP5 – всего 2 победителя.

Розыгрыш первой недели за покупки 21-27 ноября пройдет 30 ноября, будут разыграны пылесос и наушники. Победители розыгрыша второй недели (28 ноября - 4 декабря), который состоится 7 декабря, получат в качестве призов пылесос и микроволновую печь. В качестве призов третьей недели (5-11 декабря), которые будут разыграны 14 декабря, победители получат пылесос и наушники, а четвертой недели (12-18 декабря) с розыгрышем 21 декабря – пылесос и микроволновую печь.

Гранд-финал акции с розыгрышем главных призов среди всех зарегистрированных чеков – кроме тех, что уже победили в еженедельных розыгрышах, состоится 21 декабря 2022 года. В число главных призов входят:

• Посудомоечная машина LG QuadWash DB425TXS ;

• Холодильник LG DoorCooling+ GC-B509SEUM ;

• Стиральные машины LG AI DD F2V3GS6W .

Эта промо-акция – отличный повод поближе познакомиться с встраиваемой кухонной техникой LG, сочетающей современные технологии с великолепным дизайном, и выбрать решения, идеально вписывающиеся в ваш домашний интерьер.

Встраиваемые духовые шкафы LG отличаются не только технологическим совершенством при простоте использования, но также превосходным дизайном. Они обеспечивают высокую производительность и функциональность, при этом ваша кухня становится значительно удобнее!

Современный духовой шкаф LG позволит любому начинающему кулинару почувствовать себя настоящим шеф-поваром на своей кухне. Большинство современных моделей встраиваемых духовых шкафов LG поддерживают технологию линейного контроля температуры, что исключает резкие перепады температуры и обеспечивает равномерное приготовление блюд внутри и снаружи, без риска подгорания или непропеченных мест.

Внутреннее эмалевое покрытие EasyClean™ выдерживает высокие температуры, легко и просто чистится с помощью воды без каких-либо моющих веществ. Плавно закрывающаяся дверь амортизирует закрытие и предотвращает резкие захлопывания, а телескопическая полка позволяет безопасно извлекать еду на противне или решетке гриля.

Встраиваемые варочные поверхности LG существенно упрощают и ускоряют работу даже над сложными рецептами. LG предлагает широкий выбор газовых, индукционных и электрических моделей, с полным набором современных функций для быстрого и безопасного приготовления самых разнообразных блюд любой кухни мира.

LG предлагает широкий ассортимент современных эффективных вытяжек, без которых просто немыслима современная кухня. Вытяжка помогает устранить ненужные запахи для сохранения остроты обоняния при выборе подходящих специй и ароматов для ваших кулинарных шедевров.

Мощная производительная вытяжка полностью избавит вас о переживаниях о дыме и посторонних ароматах на вашей кухне. Эффективное поглощение дыма, влаги и запахов обеспечивается сильным мотором и надежными фильтрами. Вытяжки LG поддерживают несколько режимов работы для эффективной вентиляции воздуха в помещении в кратчайшие сроки. Вытяжки оснащены яркой светодиодной подсветкой с длительным сроком службы (до 50 тысяч часов) и низким энергопотреблением.

Если хотите принять участие в акции, присоединиться сейчас – самое время. Для этого нужно сделать лишь несколько простых шагов:

1. Выбрать модель встраиваемой техники LG, принимающей участие в акции, и оформить покупку в одном из партнерских магазинов: TechnoDom.kz , Mechta.kz , Sulpak , EVRIKA ;

2. Зарегистрировать чек о покупке, сделанной в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, на промо-странице акции ;

3. Получить SMS с подтверждением регистрации;

4. Смотреть результаты розыгрыша на странице LG в Instagram .

Акция действует по 18 декабря 2022 года, поэтому лучше всего поторопиться!