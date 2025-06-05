Премьеры на стриминговых сервисах: что посмотреть этим летом

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Лето 2025 года обещает быть жарким, как на улице, так и на экранах. Стриминговые платформы подготовили впечатляющий список новинок – от мистических триллеров до продолжений любимых сериалов. А чтобы впечатления от просмотра были по-настоящему захватывающими, стоит выбрать подходящий телевизор. Например, такую же свежую новинку от LG, телевизор OLED65C5RLA: благодаря технологии самоподсвечивающихся пикселей он передаёт глубокий чёрный цвет, насыщенные оттенки и впечатляющую детализацию, а поддержка искусственного интеллекта на базе ThinQ AI подскажет, что включить следующим. А главное – что именно включить этим летом?
Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (Достать ножи: Проснись, мертвец)
Netflix
Премьера: лето 2025
Дэниел Крейг возвращается в роли Бенуа Бланка в третьей части современной детективной франшизы. Загадочное убийство, новые звёзды и очередная головоломка – всё, за что зрители полюбили Knives Out. Идеальный выбор для семейного киновечера.
The Old Guard 2 (Бессмертная гвардия 2)
Netflix
Премьера: лето 2025
Бессмертные воины возвращаются. Новый фильм продолжает историю команды, защищающей мир от глобальных угроз, при этом скрывая своё бессмертие. Харизма Шарлиз Терон, динамичные сцены и моральные дилеммы в комплекте.
Fear Street: Prom Queen (Улица Страха: Королева красоты)
Netflix
Премьера: лето 2025
Хоррор-серия Улица Страха возвращается с историей о таинственных исчезновениях накануне выпускного. Фильм обещает погружение в атмосферу подросткового ужаса с эстетикой 90-х. Смотреть лучше с выключенным светом.
Wednesday (Уэнздэй) – сезон 2
Netflix
Премьера: 6 августа 2025
Готическая атмосфера, остроумные реплики и загадки академии «Невермор» возвращаются. Второй сезон Wednesday обещает расширить мифологию мира, раскрыть новых персонажей и показать новые способности главной героини.
Squid Game (Игра в кальмара) – сезон 3
Netflix
Премьера: 27 июня 2025
Продолжение одного из самых громких сериалов последнего десятилетия. Новый сезон Игры в кальмара исследует ещё более мрачные глубины человеческой психологии и социальных иерархий. Неожиданные повороты, визуальный стиль и напряжение гарантированы.
Почему LG OLED65C5RLA – идеальный спутник для летнего марафона
Новинка LG OLED65C5RLA предлагает выдающееся качество изображения и технологии, которые делают просмотр по-настоящему захватывающим:
4K OLED-экран на основе технологии самоподсвечивающихся пикселей обеспечивает идеальный чёрный цвет, бесконечную контрастность и реалистичную цветопередачу. Особенно впечатляюще это выглядит в сценах с темным освещением и динамичным монтажом, как в Squid Game или Fear Street.
Dolby Vision и Dolby Atmos создают атмосферу настоящего кинотеатра у вас дома: объёмный звук и картинка с кинематографичным HDR.
Интеллектуальная платформа ThinQ AI понимает голосовые команды, адаптирует интерфейс под ваши предпочтения и предлагает подборки контента на основе истории просмотров.
Процессор α9 Gen8 использует технологии глубокого обучения для улучшения качества изображения и звука в режиме реального времени.
webOS даёт мгновенный доступ к Netflix, Apple TV, Prime Video и другим платформам, с возможностью персонализации профилей для каждого члена семьи.
LG AI ТВ узнает вас, подстраивается под вас и заботится о вас. Телевизор автоматически приветствует вас с учётом режима использования и окружающей обстановки, предлагает часто используемые функции и контент, связанный с вашими интересами. Он распознаёт голос, переключает профиль без вашего участия и предлагает нужные рекомендации через AI Concierge. А если возникает проблема, AI Chatbot сам предложит решение – будь то автостарт или настройка изображения и звука. Просто скажите, что хотите изменить, – и телевизор подстроится под вас.
Game Optimizer и поддержка HDMI 2.1 делают его также отличным выбором для игр – полезно, если после сериалов захочется погрузиться в игровой мир.
Благодаря тонкому безрамочному дизайну LG OLED65C5RLA органично вписывается в любой интерьер, а кронштейн для настенного крепления Gallery Design позволяет разместить его вплотную к стене, как произведение искусства.
Соберите свой летний watchlist, приглушите свет и наслаждайтесь премьерами в лучшем качестве. Ведь если лето – это отдых, то пусть он будет ярким и эффектным.
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