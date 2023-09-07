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Только с 23 по 25 февраля 2024 года в интернет-магазине LG вы сможете приобрести любую бытовую технику LG в рассрочку на 24 месяца.
Перед наступлением мартовских праздников каждый из нас стремится создать уют и приятную атмосферу в своем доме, а потому это повод задумывается о том, чтобы заменить технику на более современную. Кроме того, покупки на выгодных условиях, в рассрочку удобны тем, что можно выбрать максимально топопвую модель и это не окажет большое влияние на ежемесячный семейный бюджет.
Совместить две выгоды можно и при покупке телевизора, получив доплнительную скидку в 30% на саундбар. Подробнее читайте на странице акции.
Важным аспектом покупок является надежность и доверие в том, что вы получаете оригинальный товар. Заказывая технику в магазине LG Electronics, вы можете быть уверены, что она доставляется к вам напрямую от самого производителя, что обеспечивает вам гарантию подлинности и соблюдение высоких стандартов качества.
Всего несколько кликов и можно начинать готовить подходящее место для долгожданной покупки и появления вашего нового помощника по дому. А бесплатная доставка и установка* в удобное вам время специалистами LG дополнит ваши приятные ощущения от покупки.
* Узнать больше об оплате заказов, сроках доставки и установки можно в разделе Часто задаваемых вопросов.
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