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[Уголок менеджера] Разработка продукта как отправная точка потребительского восприятия Бытовая техника – подобно мебели, предметам искусства и декора, играет важную роль в оформлении интерьера. И хотя время от времени большую популярность набирали устройства с вызывающим, бросающимся в глаза дизайном, сегодня потребители проявляют гораздо больший интерес к утонченным, изысканным продуктам, способным скорее привнести гармонию в их домашнее пространство, нежели доминировать в нем.
Стремясь удовлетворить растущий спрос на бытовую технику, способную гармонично сочетаться с индивидуальным стилем оформления интерьера, LG в 2018 году представила LG Objet – новую концепцию конвергентных продуктов. Решения LG Objet – это премиальное сочетание бытовой техники и мебели, которые предлагают современные удобства, а также органичную интеграцию стиля и пространства.
Уже в октябре 2020 года компания вышла на новый уровень, представив ультра-элегантную коллекцию LG Objet Collection, которая в еще большей степени размывает границы между современной бытовой техникой и дизайнерской мебелью. Продукция LG Objet Collection, созданная для гармоничного оформления любого жилого пространства, предлагает новейшие технологии, которые облегчают повседневную жизнь различными способами, а также эстетику, которая легко сочетается со вкусами пользователя, какими бы они ни были и как бы они ни менялись. Коллекция предлагает различные комбинации цветов и отделок на выбор, предоставляя широкие возможности для персонализации.
На выставке IFA 2022 компания LG вновь повысила планку, показав новейшее пополнение линейки LG Objet Collection в виде новаторского холодильника MoodUP™. Благодаря меняющим цвет светодиодным дверным панелям, которыми можнолегко управлять с помощью приложения LG ThinQ, оригинальный MoodUP может улучшить обстановку на кухне, отобразить актуальное настроение пользователя или даже помочь оживить его день. MoodUP – это превосходный холодильник для тех, кто ценит разнообразие и перемены в своей среде обитания. Его в любой момент можно «освежить» различными цветовыми сочетаниями. Если же планируется изменение оформления кухни, MoodUP без усилий подстроится под любой новый декор благодаря функции смены цвета в приложении.
Ориентируясь на приоритет и расширение потребительских возможностей, холодильник MoodUP также может менять свои цвета или мигать в такт музыке, воспроизводимой через встроенный Bluetooth-динамик – и это еще один пример того, как LG пересматривает представления о бытовой технике и находит инновационные способы гармонизации жилого пространства и стиля жизни.
Холодильник MoodUP – прекрасный пример того, как продукция LG разрабатывается с учетом особенностей образа жизни различных пользователей и отражения их потребностей. Поэтому продуктовые дизайнеры LG играют очень активную роль в процессе разработки продукции с самых ранних этапов.
Источником вдохновения может стать даже неожиданное событие в повседневной жизни. В качестве примера можно привести случай из личной жизни: несколько лет назад идея нового продукта случайно возникла у меня дома. Я обратил внимание, что моя жена разделяет мою одежду и одежду моей дочери, стирая их раздельно. Это наблюдение помогло нашей команде создать LG TWINWash™. Эта инновационная система позволяет людям стирать небольшие вещи в расположенной внизу компактной стиральной машине LG SideKick, а более крупные вещи – в верхней. Очень приятно, когда наши потребители используют нашу продукцию именно так, как мы изначально задумывали, и видеть, что они остались довольны.
Кроме того, по моему мнению, хороший дизайн бытовой техники подразумевает не только функциональность и внешний вид самого изделия, но и то, как это изделие может сочетаться и гармонировать с пространством, в котором оно будет находиться. Более того, продукт должен вписываться в любое пространство и соответствовать самому широкому спектру персональных предпочтений.
Чтобы добиться этого, дизайнерам необходимо предусмотреть, как продукт поможет потребителям обустроить свое пространство в соответствии с их желаниями, без необходимости идти на компромиссы. Именно поэтому дизайнеры продукции LG уделяют особое внимание балансу между удобством и персонализацией, формой и функциональностью, чтобы создавать целостные решения, которые улучшают потребительские возможности для каждого пользователя.
Этот материал подготовлен на основе редакционной статьи, опубликованной в Yonhap.
Автор: Чун Ук-джун (Chung Wook-jun), вице-президент и руководитель Лаборатории дизайна H&A Design Lab при Центре дизайна инноваций для жизни LG Electronics