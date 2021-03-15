Обзор мониторов и их среды обитания

С развитием технологий, большинство гаджетов и вспомогательной техники можно подстроить под себя, свой образ жизни и свои нужды. И вместе с обилием широкого выбора техники, у нас появилась другая сложность – выбрать что-то максимально подходящее.

Сегодня мы сэкономим вам несколько часов и расскажем, какой монитор выбрать, если вы поклонник компьютерных игр, работаете с фото и видеоматериалом или просто хотите купить монитор для развлечений.

Монитор для работы.

Если вы часто работаете с документами, расчетами и любыми данными, где используется большое количество открытых окон, или ваша работа связана с созданием фото и видеоконтента, вам идеально подойдет монитор UltraWide™ Full HD.

UltraWide можно за пару кликов разделить на два пространства и использовать каждую половину под различные задачи, будь то рабочие окна, фоновая музыка или видеозвонки с коллегами.

Помимо своих габаритных преимуществ, монитор отображает безупречную точность цветопередачи с 99% охватом цветового спектра SRGB.

P.S. если вы устали от работы – всегда можно запустить любимую игру, т.к. UltraWide также отлично подходит для игр.

Монитор для игр.

Если вас можно назвать геймером с большой буквы, и вы ищете монитор, который будет соответствовать высоким требованиям тяжелых игр, то вам понравится первый в мире игровой монитор 4K IPS 1 mc (GtG) UltraGear™.

Это мощный игровой монитор с режимами синхронизации видео и звука, которые позволяют лучше погрузиться в атмосферу игры, благодаря адаптации звука и визуальных эффектов под игровой процесс. А чтобы вы могли мгновенно реагировать на атаки соперников, частота обновления этого монитора – 144 Гц, что в каком-то смысле гарантирует превосходство на игровом поле.

Монитор для фильмов.

Если вы не пропустили ни одной серии Игры престолов, следили за хронологией Мандалорца, а сейчас следите за всеми новинками от Netflix, вам нужен LG UHD 4K HDR.

Монитор поддерживает режим VESA DisplayHDR™ 400 с широким диапазоном яркости и контрастности, обеспечивая полное визуальное погружение в новые игры и фильмы с поддержкой HDR. А если видео не дотягивает до HDR – не беда. Монитор UHD 4K может преобразовывать контент стандартного качества в HDR прямо на экране. Благодаря использованию специального алгоритма обработки изображения, он улучшает тональную компрессию SDR-контента, в результате чего создается ощущение качества HDR.

Помимо просмотра фильмов, его также можно использовать в работе и для не самых тяжелых игр.

Это были только несколько мониторов, которые подойдут под ту или иную деятельность. Если вы хотите глубже погрузиться в мир мониторов и самостоятельно выбрать тот, который будет отвечать всем требованием, ждем вас на странице https://www.lg.com/kz/it-products , где собраны все мониторы LG.