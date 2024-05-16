Роль сервисных роботов в создании автоматизированного и высокопроизводительного будущего

Автоматизированное будущее становится еще ближе. Сервисные и промышленные роботы, оснащенные инновационными технологиями, уже сейчас трансформируют бесчисленное количество отраслей: от ресторанной индустрии до комплексных складов. Улучшенная производительность и экономия затрат – это лишь некоторые преимущества сервисных и индустриальных роботов.

Следуя тренду, компания LG объявила о стратегических инвестициях в Bear Robotics (стартап из Кремниевой долины, разрабатывающий автономных сервисных роботов на базе искусственного интеллекта). Этот шаг является ярким примером приверженности компании LG к развитию сервисной робототехники, одного из наиболее перспективных направлений бизнеса.

Многолетние разработки в области робототехники привели к созданию линейки роботов LG CLOi, которые станут "Вашими помощниками" в различных сферах. Эта линейка предоставляет широкий спектр решений на основе искусственного интеллекта, включая сервисного робота LG CLOi ServeBot, робота-навигатора LG CLOi GuideBot и робота-грузчика LG CLOi CarryBot.

Каждое колесо робота LG CLOi ServeBot оборудовано независимой подвеской, что обеспечивает его устойчивую маневренность на неровных поверхностях. Это позволяет CLOi ServeBot безопасно перевозить напитки и блюда, включая супы, даже на поверхностях с уклоном до 5 миллиметров (0.2 дюйма). Благодаря встроенным LiDAR-датчику и 3D-камере CLOi ServeBot плавно обходит препятствия, обеспечивая сохранность ценного груза.

Значительно облегчая работу владельцам ресторанов, LG CLOi ServeBot работает 11 часов на одном полном заряде и может заряжаться как автоматически, так и вручную. Новая модель робота предлагает еще больше услуг: теперь он может не только обслуживать посетителей, а также помогать владельцам бизнеса в решении различных задач.

Новый LG CLOi ServeBot теперь способен перевозить до 40 килограммов благодаря увеличенному размеру подноса. Это позволяет ему транспортировать все необходимые блюда западной кухни, которые обычно используют тяжелую посуду, или корейской кухни, которые состоят из множества закусок. LG CLOi ServeBot легко адаптировать под любые условия: его подносы можно полностью снять или отрегулировать под необходимую высоту. Он также распознает момент, когда клиент взял свою тарелку, и сразу же возвращается на кухню. К тому же, когда поднос заполняется посудой, робот автоматически возвращается в специально отведенное место.

Помимо своих основных функций по обслуживанию посетителей, LG CLOi ServeBot также может развлекать гостей вашего заведения. Встроенная система управления контентом (CMS) позволяет вам легко транслировать контент со своего мобильного устройства на дисплее робота. Также на 10-дюймовом дисплее можно демонстрировать меню вашего заведения и развлекательные видео, которые помогут скоротать время ожидания гостей. Кроме того, в CMS робота можно устанавливать любые необходимые Вам Android приложения.

Компания LG также активно развивает роботов для промышленных предприятий, интегрируя инновационные решения, которые повышают эффективность и качество производства на предприятиях. Например, компания предлагает широкий спектр решений для автоматизации складских помещений.

На крупнейшей выставке логистических механизмов торговой цепочки MODEX 2024, прошедшей в Атланте, штат Джорджия, США, компания LG представила своих новейших промышленных роботов. Среди них была новая линейка Автономных Мобильных Роботов (AMR) LG CLOi CarryBot, специально разработанная для навигации по сложным планировкам помещений и доставки грузов в различных конфигурациях.

Компания LG представила две версии LG CLOi CarryBot: Mounting Type с двумя полками, идеально подходящий для небольших грузов и навигации в ограниченном пространстве, и Rolltainer Type, способный перевозить тяжелые грузы. Последняя версия робота может быстро транспортировать товары на крупных логистических площадках со скоростью до 1.2 метра в секунду, а также обеспечивать стабильное движение благодаря технологии Fast-X. Fast-Х – это технология автономного вождения от LG, оптимизированная для логистических условий, которая обеспечивает роботу среднюю скорость, точные повороты, плавный разгон и торможение.

На самом деле компания разработала ряд решений для повышения производительности предприятий. Например, Mobile manipulator, автономный робот с вертикальной шарнирной конструкцией, который имитирует движения человеческой руки. В отличие от традиционных роботов, выполняющих одну задачу, он способен перемещаться по производственным линиям и выполнять различные функции, такие как транспортировка, сборка и проверка товаров. Другой пример – это низкопольный автономный мобильный робот, который используется для логистических задач в промышленности. Он может самостоятельно перевозить грузы весом до 500 кг, что не только повышает эффективность производства, но и обеспечивает ее безопасность.

В ближайшие годы LG планирует представить еще больше инновационных бизнес-решений в сфере робототехники.