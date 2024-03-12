LG ИНВЕСТИРУЕТ В КОМПАНИЮ BEAR ROBOTICS

СЕУЛ, 12 марта 2024 г. — LG Electronics (LG) предпринимает стратегический инвестиционный шаг для ускорения развития своих возможностей в сервисной робототехнике, новом ключевом направлении коммерческой деятельности компании.

Компания LG заключила соглашение о приобретении акций Bear Robotics, известного стартапа из Кремниевой долины, специализирующегося на создании автономных сервисных роботов, управляемых искусственным интеллектом, инвестировав в него 60 миллионов долларов США.

Эти стратегические инвестиции направлены на укрепление портфеля компании LG для долгосрочного роста. После завершения сделки по покупке акций компания будет владеть наибольшей частью акций Bear Robotics на правах единственного акционера.

На выставке CES 2024 CEO LG Уильям Чо рассказал о возможных инвестициях в акционерный капитал, заявив: «На рынке сервисной робототехники мы, в первую очередь, сосредоточены на таких областях, как доставка и логистика. Однако мы тщательно рассматриваем будущие направления, не исключая возможности инвестиций в акционерный капитал или слияния и поглощения».

Основанная в 2017 году под руководством генерального директора Джона Ха, бывшего старшего инженера-программиста и технического руководителя в Google, компания Bear Robotics получила признание благодаря своим роботам-доставщикам, работающим на основе искусственного интеллекта и обслуживающим рынки США, Южной Кореи и Японии. Компания гордится командой квалифицированных инженеров, включая соучредителя и технического директора, с опытом работы в известных технологических гигантах. Особенное внимание привлекает экспертиза Bear Robotics в создании программного обеспечения для сервисной робототехники, технологий управления парком роботов и облачных решений для управления доступом.

Лидерство в переходе к программно-определяемой робототехнике и усиление синергии в робототехническом бизнесе

LG готовится к переходу к программно-определяемой робототехнике. Компания намерена делать акцент не на аппаратном, а на программном обеспечении, подобно тому, что наблюдается в мобильной индустрии. В планах LG разработать масштабируемых сервисных роботов на открытой программной платформе, чтобы они могли работать в различных условиях, придавая большое значение стандартизации автономных роботизированных платформ на основе искусственного интеллекта. Данная стратегическая инвестиция рассматривается компанией как переломная возможность для развития своего робототехнического бизнеса.

У LG есть многолетний опыт внедрения роботизированных решений на таких проектах, как аэропорты, отели, рестораны, больницы, розничные магазины, музеи, «умные» склады и поля для гольфа. Кроме того, компания эксплуатирует объект по производству сервисных роботов в LG Future Park в Гуми и отличается возможностями мирового класса в области управления качеством, цепочкой поставок и обслуживания клиентов.

Объединяя таланты Bear Robotics и собственную экспертизу в работе с программными платформами, LG стремится возглавить усилия по стандартизации робототехнических платформ, сокращая затраты для выхода на рынок и повышая операционную эффективность. «Подобно тому, как Android совершил революцию в эпоху смартфонов, стандартизированные открытые платформы необходимы для активизации рынка роботов», - отметил Джон Ха, генеральный директор Bear Robotics.

Вектор развития на рынке сервисной робототехники

В последние годы LG стратегически перераспределяет ресурсы в пользу быстрорастущих секторов, ориентируясь на динамику рынка и приоритетность своих бизнес-моделей. Инвестиции в Bear Robotics отражают стремление компании ускорить развитие сектора сервисных роботов, что является ключевым компонентом стратегии ее будущего роста.

Начиная с внедрения роботов-проводников в международном аэропорту Инчхон в 2017 году, LG предоставляла специализированные решения для различных коммерческих объектов, среди которых были функции доставки и дезинфекции. С прошлого года компания активно расширяет свою деятельность на международных рынках, включая США, Японию и страны Юго-Восточной Азии.

По прогнозам, рынок сервисной робототехники будет стремительно расти благодаря быстрому развитию таких технологий, как искусственный интеллект и коммуникации. В глобальном масштабе ожидается с 36,2 миллиарда долларов США в 2021 году до 103,3 миллиарда долларов США к 2026 году.

В прошлом году LG представила свое видение будущего до 2030 года. Главной целью компания определяет предоставление умных решений, способных безупречно связывать и расширять возможности клиентов в различных сферах, включая домашние, коммерческие, мобильные и виртуальные пространства. В соответствии с этим видением LG стремится достичь цели под названием «Тройная семерка»: средний темп роста и операционная прибыль на уровне семи процентов и более, а также стоимость предприятия, выражающаяся в коэффициенте EBITDA, равном семи.

«Поскольку рынок сервисных роботов вступает в период активного развития, данная сделка внесет значительный вклад в обеспечение «выигрышного конкурентного преимущества» для компании», - подчеркнул Ли Сам-Су, директор по стратегии LG Electronics. «В среднесрочной и долгосрочной перспективе мы будем стремиться превратить наш бизнес в области робототехники в новый двигатель роста, изучая различные возможности за счет интеграции передовых технологий, таких как воплощенный искусственный интеллект и робототехническое управление».