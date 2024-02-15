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УБОРКА СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ ЛЕГЧЕ С НОВЫМ РОБОТОМ ПЫЛЕСОСОМ LG
Вершина инновационных достижений в мире робототехники
АЛМАТЫ, 15 февраля 2024 года — Компания LG Electronics (LG) объявила о старте продаж новейшего робота-пылесоса со станцией самоочистки, обладающего рядом уникальных характеристик, которые сделают уборку дома более быстрой и удобной. Модель LG R5-ULTIMATE (LG CordZero®) теперь доступна к заказу в интернет-магазине LG с бесплатной доставкой и возможностью оформить покупку в рассрочку 0-0-24.
А теперь расскажем о преимуществах робота-пылесоса LG.
Сухая и влажная уборка одновременно
Одной из ключевых особенностей модели LG CordZero® является возможность одновременного проведения сухой и влажной уборки. Это позволяет пользователю с легкостью справляться с различными типами загрязнений, делая процесс уборки более комплексным.
Станция самоочистки
Инновационная станция самоочистки – еще одно преимущество LG CordZero®. После каждого цикла уборки робот возвращается на базу для автоматической очистки, избавляя пользователя от необходимости регулярной очистки фильтра. Это сохраняет оптимальную производительность робота и увеличивает срок его работы.
Технология UVnano,
Технология UVnano, находится в станции автоматической очистки, обеспечивает дополнительный уровень гигиеничности. Ультрафиолетовые лучи активируются во время очистки, уничтожая бактерии и микробы на поверхности, что особенно важно для поддержания здоровой атмосферы в доме.
360 LiDAR датчик
Для точного и эффективного движения в пространстве робот оснащен 360 LiDAR датчиком, который обеспечивает максимально точное картографирование помещения, позволяя роботу избегать препятствий и выполнять уборку с высокой степенью точности.
LG ThinQ - управление через приложение
Благодаря приложению LG ThinQ пользователи могут запускать и останавливать уборку, планировать ее расписание, а также контролировать статус и местоположение робота в режиме реального времени, даже находясь вдали от дома. Также LG CordZero® поддерживает голосовое управление с помощью Алисы, что делает взаимодействие с роботом еще более удобным и интуитивно понятным.
Легкая очистка
Вращающаяся щетка эффективно убирает даже труднодоступные участки, обеспечивая полноценную уборку в каждом уголке помещения, а специальные сенсоры позволяют роботу-пылесосу распознавать перепады высоты, избегая падений с лестниц или других опасных мест. При этом на ковровых поверхностях робот автоматически усиливает мощность всасывания с помощью технологии Smart Turbo, обеспечивая более эффективную очистку.
LG CordZero® – это настоящий помощник во всём, что касается поддержания чистоты в доме. Сочетание современных технологий, инновационных решений и удобства в использовании делают эту модель незаменимой помощницей во всем, что касается быстрой и качественной уборки.
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