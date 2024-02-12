ВЫГОДНАЯ АКЦИЯ LG: ДОСТАВКА ИДЕАЛЬНОГО ЗВУЧАНИЯ

Интеграция саундбаров с телевизорами LG — это синергия

насыщенного звука и качественной картинки

АЛМАТЫ, 12 февраля 2024 года — В интернет-магазине LG стартовала промо-акция , которая предлагает потребителям уникальную возможность - обновить свой домашний кинотеатр с выгодной скидкой. До 29 февраля 2024 года при покупке определенных моделей телевизоров LG, клиенты получат 30% скидку на саундбары, обеспечивающие насыщенное качество звука. С полным списком моделей, участвующих в акции, можно ознакомиться здесь.

Телевизоры давно стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Они не только передают информацию и развлекательный контент на высочайшей скорости, а и становятся центром для проведения семейных вечеров, источником вдохновения и индивидуальным элементом декора. Все телевизоры LG представляют собой средоточие лучшего пользовательского опыта для просмотра контента, а учитывая индивидуальные различия в функциональности и дизайне, удовлетворяет самые изысканные вкусы и предпочтения пользователей.

Саундбар от LG — больше, чем дополнение к телевизору, это погружение в мир высококачественного звучания, где каждый звуковой киноэффект или музыкальная композиция оживают на ваших глазах. В сочетании с высоким разрешением экранов LG, саундбары обеспечивают полное погружение в атмосферу фильма, создавая эффект присутствия в кинотеатре прямо у вас дома.

Промо-акция — идеальный момент для обновления или создания домашнего кинотеатра, ведь сочетание высококачественного изображения и профессионального звука еще никогда не было столь выгодным. При заказе в интернет-магазине LG покупатели получат бесплатную доставку, а также возможность воспользоваться рассрочкой на 24 месяца.

Покупка также предполагает бесплатную установку телевизора и саундабара в 24 городах Казахстана. Услуга включает в себя распаковку, монтаж для установки на тумбу или при помощи настенных креплений (необходимо заранее приобрести соответствующие настенные крепления для выбранной модели), подключение кабеля питания, настройку телеканалов и подсоединение к беспроводной сети Wi-Fi. Подробнее обо всех условиях бесплатной установк читайте на сайте .

Интернет-магазин LG — простой и удобный способ выбрать и заказать качественную бытовую технику с доставкой прямо до вашей двери.

Акция на 30% скидки на саудбар при прокупке телевизора действует до 29 февраля 2024 года.