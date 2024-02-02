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КОМПАНИЯ LG ПРЕДСТАВИЛА НОВЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НА ВЫСТАВКЕ AHR EXPO 2024
Компания сосредоточилась на экологичных решениях, электрификации всего дома и коммерческих инноваций на крупнейшей в мире выставке HVAC Industry Tradeshow
Компания LG Electronics (LG) представила свои новейшие решения в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC, heating, ventilation and air conditioning) на выставке AHR Expo 2024, которая прошла в Чикаго, штат Иллинойс, США, с 22 по 24 января. Энергоэффективные модели LG для жилых и коммерческих помещений, представленные на выставке в этом году, отличаются исключительной производительностью и демонстрируют неуклонное стремление компании к экологической ответственности.
На стенде Air Solution компания LG представила несколько своих передовых решений в области ОВиК (HVAC). К ним относятся тепловой насос и печь R32 "воздух-вода", тепловой насос Multi F, предназначенные для жилых помещений, и новое решение Multi V™ i с переменным расходом хладагента (VRF, Variable Refrigerant Flow) для коммерческого использования.
Посетители Home Electrification Solutions Zone увидели тепловой насос "воздух-вода" R32 от LG, в котором используется хладагент R32 с низким потенциалом глобального потепления (GWP, Global Warming Potential). Соответствуя новейшим стандартам хладагента¹, R32 стимулирует решение обеспечивать надежное отопление при низких температурах. В выставочной зоне также был представлен стильный кондиционер ARTCOOL™ Gallery. Впервые показанный на выставке CES 2023, ARTCOOL Gallery может похвастаться современным компрессором DUAL Invert-er Compressor™ и 3-ходовым непрямым потоком.
Кроме того, Home Electrification Zone подчеркивает опыт LG в разработке индивидуальных систем ОВиК (HVAC) с использованием универсальных решений, таких как тепловой насос Multi F. Совместимый с различными внутренними блоками и способный адаптироваться к широкому спектру зданий и приборов, Multi F обеспечивает комфортную обстановку в помещении даже в экстремальных климатических условиях.
Представленный на стенде Home Air and Water Solutions Zone, водонагреватель LG с инверторным тепловым насосом является энергоэффективной альтернативой традиционным электрическим или газовым нагревателям.² Он может нагревать до 80 галлонов воды за один раз, обеспечивая большой запас горячей воды и надежную работу. Инновационный водонагреватель LG также повышает комфорт от использования, предлагая беспрепятственное дистанционное управление и удобные уведомления об обслуживании через приложение LG ThinQ™.
Многопозиционный тепловой насос с воздушным клапаном обеспечивает домовладельцам новый уровень гибкости и комфорта даже в холодных климатических зонах. Это решение обеспечивает оптимальный контроль температуры круглый год, охлаждая летом и обогревая зимой, и может быть настроено на вертикальный поток вверх, поток вниз или горизонтальную установку слева или справа, легко вписываясь в существующее оборудование вашего дома.
В Commercial Zone LG представляет новое VRF-решение Multi V™ i, предназначенное для использования в средних и высотных коммерческих зданиях. Оснащенный высокоразвитой системой искусственного интеллекта LG, новый Multi V i анализирует эксплуатационные данные для повышения комфорта, экономии энергии и обеспечения функций интеллектуальной диагностики.
На расположенном рядом со стендом Air Solution, стенде Component Solutions были представлены передовые компрессоры компании для жилых помещений с хладагентами с низким ПГП, которые уже соответствуют новым американским нормам по использованию хладагентов.1 На стенде также были представлены спиральные компрессоры LG для коммерческого рынка и новейшая линейка двигателей вентиляторов для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
"Наши передовые решения в области ОВиК на выставке AHR Expo 2024 показывают, что LG играет ведущую роль в глобальном прогрессе на пути к "электрификации" и в приоритизации устойчивого развития при проектировании систем ОВиК", - сказал Джеймс Ли (James Lee), глава подразделения Air Solution Business Unit в LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. Мы продолжим внедрять энергоэффективные и высокопроизводительные решения в области ОВиК, которые еще больше укрепят наши сильные позиции на мировом рынке кондиционирования воздуха и поддержат глобальную стратегию LG как поставщика решений для "умного дома"".
1 Штат Калифорния принял закон, запрещающий использование хладагентов с ПГП более 750 с 2025 года.
2 Инверторный водонагреватель LG с тепловым насосом и компрессором DUAL Inverter нагревает воду с эффективностью 3,93 Единого энергетического коэффициента (UEF), в то время как обычный электрический водонагреватель достигает 0,93 UEF, а обычный газовый водонагреватель - 0,70 UEF.
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/noveishye-resheniya-lg-dlya-sistem-hvac-na-vystavke-ahr-expo-2024.html isCopied
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