LG ПРЕДСТАВИТ LG BUSINESS CLOUD НА ВЫСТАВКЕ ISE 2024

Новая облачная платформа, подходящая как для малого бизнеса, так и для крупных предприятий, упрощает управление решениями LG Digital Signage

СЕУЛ, 26 января 2024 года — Компания LG Electronics (LG) представит на выставке Integrated Systems Europe (ISE) 2024 свою инновационную платформу для облачных решений - LG Business Cloud. Новая удобная платформа позволяет бизнес-клиентам просматривать и подписываться на облачные решения LG для коммерческих дисплеев и управлять ими удаленно. LG Business Cloud совместима со всеми линейками коммерческих дисплеев LG, включая микросветодиодные дисплеи, коммерческие телевизоры, прозрачные OLED дисплеи и светодиодные дисплеи.*

LG Business Cloud позволяет клиентам создать коммерческое облачное решение для коммерческих дисплеев LG с помощью простого и одноразового процесса регистрации. Новая платформа не только избавляет от необходимости просматривать несколько различных страниц, отправлять запросы и общаться с торговыми представителями, а и предлагает обучающие видеоролики (от начального до экспертного уровня), отвечающие различным потребностям бизнеса и объясняющие, как извлечь максимум пользы из специализированных облачных предложений LG. Кроме того, структура LG Business Cloud повышает удобство пользователей, позволяя отвечать на вопросы клиентов прямо на сайте.

Платформа включает в себя решение для управления контентом (CMS, content management solution) коммерческих дисплеев LG SuperSign Cloud и LG Pro:Centric Cloud, CMS компании, ориентированную на гостиничные телевизоры. Эти решения позволяют пользователям гибко настраивать контент (например, приветственные сообщения, информацию об объекте и рекламные акции), отображаемый на коммерческих дисплеях LG, и устанавливать расписание показа. Также в LG Business Cloud представлено решение для удаленного управления LG ConnectedCare, которое активно следит за работой/состоянием дисплеев LG и оперативно отправляет уведомления по электронной почте при обнаружении непредвиденных событий. Кроме того, LG ConnectedCare позволяет пользователям удаленно регулировать различные настройки табло, такие как яркость экрана и громкость.

Универсальная платформа Business Cloud позволяет пользователям изучить все облачные решения LG и испытать их на практике, воспользовавшись предлагаемыми пробными лицензиями. Выбрав облачное решение LG, на которое они хотят подписаться, они могут настроить срок действия соответствующего лицензионного соглашения и легко активировать лицензию после покупки. Более того, LG Business Cloud не накладывает ограничений на количество устройств, которые клиенты могут использовать для доступа к нему; это позволяет компаниям любого размера, от малых предприятий до корпоративных гигантов, более эффективно управлять своими дисплеями.

Кроме того, LG Business Cloud обладает удобным интерфейсом, который делает его доступным для пользователей любого уровня. Пользователи могут отслеживать состояние подключенных коммерческих дисплеев LG в режиме реального времени и наслаждаться эффективностью легкого дистанционного управления. Клиенты могут воспользоваться такими функциями дистанционного управления, как включение/выключение и перезагрузка, а также функцией приборной панели, которая позволяет легко проверять состояние работы вывесок.

Кроме того, партнерские решения, предлагаемые через LG Business Cloud, включают приложения для медиа-искусства, которые предоставляют пользователям доступ к разнообразным динамическим произведениям искусства, и сервисные приложения, которые в режиме реального времени предоставляют информацию о погоде, полетах и местном туризме.

LG Business Cloud - ценный инструмент для розничных, корпоративных и государственных клиентов - представляет собой универсальное решение для сравнения, подписки и управления облачными решениями LG для коммерческих дисплеев. Он объединяет множество сопутствующих услуг и функциональных возможностей для повышения общего уровня обслуживания клиентов, а со временем охватит и другие категории продуктов, чтобы обеспечить еще большую ценность и удобство.

На выставке CES 2024 СЕО LG Уильям Чо (William Cho) подчеркнул, что бизнес B2B является новым двигателем роста LG, отметив, что компания расширит свой продуктовый портфель, включив в него еще больше инновационных решений, ориентированных на клиента. После успешного запуска в прошлом году бизнеса домашних решений, объединяющего услуги по подписке и умную бытовую технику, LG планирует использовать ту же модель (бесшовная интеграция услуг и оборудования) для развития своего бизнеса B2B-решений.

"LG Business Cloud - это специализированная платформа, которая упрощает управление облачными решениями LG для коммерческих дисплеев для предприятий любого размера", - говорит Пэк Ки-мун (Paik Ki-mun), старший вице-президент и глава подразделения информационных дисплеев компании LG Business Solutions Company. "LG является поставщиком комплексных решений, предлагая инновационные дисплеи для коммерческих дисплеев и удобное, экономящее время программное обеспечение для управления, которое повышает качество обслуживания клиентов".

LG Business Cloud будет представлен на выставке ISE 2024 в зале 3 (стенд 3K 100) конференц-центра Fira Barcelona's Gran Via с 30 января по 2 февраля, а его запуск запланирован на первый квартал этого года. Возможность приобретать решения из LG Business Cloud будет доступна сначала в Северной Америке, а затем распространится на другие рынки по всему миру, включая Южную Корею и Европу.

* Применимо к цифровым вывескам, оснащенным LG webOS версии 6.0 или выше.