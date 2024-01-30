ИЗОБРЕТАЯ БУДУЩЕЕ: НОВЕЙШИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ LG НА ВЫСТАВКЕ ISE 2024

Инновационные решения компании позволяют клиентам из различных отраслей промышленности и секторов создавать бесшовные цифровые пространства, которые вовлекают и информируют

СЕУЛ, 30 января 2024 года — Компания LG Electronics (LG) продемонстрирует свои передовые решения для профессиональных дисплеев на выставке Integrated Systems Europe (ISE) 2024, которая пройдет в Барселоне, Испания, с 30 января по 2 февраля. LG представит широкий спектр решений в области дисплеев, отвечающих потребностям розничной торговли, корпоративного сектора, образования и гостиничного бизнеса, включая Micro LED, All-in-One LED, Transparent OLED и платформы облачного управления.

На самом большом стенде ISE 2024 линейка микросветодиодных дисплеев LG MAGNIT представлена в нескольких зонах, демонстрирующих различные сценарии использования, включая оцифрованный диспетчерский центр, конференц-зал, роскошный люкс и виртуальную производственную студию. Технология micro LED компании позволяет создавать крупномасштабные экраны, которые могут быть адаптированы к конкретным требованиям клиентов и условиям установки. Помимо исключительного качества изображения с потрясающей точностью цветопередачи при широком угле обзора, технология микросветодиодов LG прошла тщательное тестирование на распространение пламени по поверхности и электромагнитную совместимость.

Идеально подходящий для конференц-залов, LG MAGNIT All-in-One оснащен легкодоступными, расположенными на передней панели элементами управления, встроенными динамиками и контроллером для большего удобства и простоты. Решения LG Micro LED для корпоративных диспетчерских могут похвастаться большими экранами и возможностями непрерывного мониторинга, а LG MAGNIT для виртуальных производственных студий обеспечивает точное воспроизведение изображения и совместимость с различным кинематографическим оборудованием. Дисплеи LG Micro LED для роскошных апартаментов используют процессор Alpha 9 AI для обеспечения завораживающих впечатлений от просмотра и качества изображения, оптимизированного для контента.

На стенде LG площадью 1728 квадратных метров также представлен "Kinetic LED" для различных помещений, таких как торговые центры и аэропорты. Поразительная инсталляция состоит из кинетического экрана размером 3670 x 6100 миллиметров и нескольких крупногабаритных светодиодиодов LED Fine Pitch (модель LSBC019), отображающих яркое цифровое искусство, которое движется синхронно с атмосферной музыкой.

Зона Luxury Suite предлагает эксклюзивные кинематографические возможности просмотра благодаря 118-дюймовому LG MAGNIT и 49-, 55- и 65-дюймовым UHD-дисплеями с новыми рамками в виде картинных галерей (предлагаются в трех элегантных цветах). Благодаря Apple AirPlay гости могут транслировать контент на телевизоры LG Hotel TV прямо со своего iPhone или iPad, будь то просмотр фильмов и передач из любимых приложений или обмен информацией с устройствами Apple, включая фотографии, личные видео, игры и многое другое. Гости просто сканируют уникальный QR-код на экране после регистрации, чтобы приватно и безопасно подключить свой iPhone или iPad непосредственно к телевизору в номере на весь период проживания.

В Corporate Zone представлены три дисплея LG MAGNIT: один идеально подходит для съемок речей CEO или рекламных роликов, другой - со съемным блоком питания для использования в диспетчерских, а модель All-in-One со встроенным контроллером и динамиками - для конференц-залов. Также на выставке представлены новые 171-дюймовые светодиодные All-in-One и 105-дюймовые ЖК-дисплеи с соотношением сторон 21:9, которые отлично сочетаются с широкоэкранными платформами для видеоконференций. Эти дисплеи также совместимы с интегрированными решениями от партнеров LG для удовлетворения специфических потребностей пользователей.

В Retail Zone посетители смогут ознакомиться с решениями, которые улучшают опыт совершения покупок и приносят рекламный доход операторам магазинов. Различные цифровые вывески LG для розничных бутиков, ресторанов, пекарен и кафе включают 79-дюймовую светодиодный дисплей Stretch LED, идеально подходящий для демонстрации контента бренда; прозрачный OLED, который служит в качестве цифрового меню; и LG Kiosk, обеспечивающий удобный вариант самообслуживания. Компания также демонстрирует простоту выбора и воспроизведения рекламы в магазине благодаря функции LG SuperSign AD Programmatic AD, которая оптимизирует рекламный контент в соответствии с пожеланиями клиента.

Благодаря тонким рамкам новый 55-дюймовый модульный Transparent OLED позволяет установить "видеостену" формата NxN, которая служит открытой перегородкой и одновременно привлекает покупателей. Кроме того, двусторонняя LED-LCD вывеска LG (86-дюймовая LED и 75-дюймовая LCD) демонстрирует потрясающие возможности для одновременной подачи рекламы посетителям магазина и прохожим. В этом помещении также демонстрируется экономия пространства и универсальность 37-дюймовых вытянутых, а также 30- и 55-дюймовых вертикальных прозрачных OLED-дисплеев.

В Education Zone находится цифровой класс, оснащенный LG CreateBoard - интерактивными цифровыми досками (от 55 до 86 дюймов). Преподаватели могут легко загружать уроки через веб-браузер и предоставлять студентам доступ с помощью QR-кодов. Отличный выбор для университетских кинопрограмм, интегрированное решение для виртуального производства включает в себя светодиодные экраны для отображения цифровых фонов, LG CreateBoard для письма и OLED-дисплеи для просмотра видеоматериалов.

Чтобы повысить качество обслуживания клиентов, LG предлагает различные облачные программные решения, которые способствуют эффективному управлению современными цифровыми дисплеями. Интегрированная платформа LG Business Cloud позволяет пользователям изучать, подписываться и управлять облачными решениями, доступными для профессиональных дисплеев и коммерческих телевизоров LG. Посетители также могут ознакомиться с LG SuperSign Cloud, которая позволяет создавать и распространять контент для профессиональных дисплеев, облачной платформой LG Pro:Centric Cloud, улучшающей работу больниц, и решением для удаленного управления LG ConnectedCare.

Кроме того, LG представляет систему безопасности коммерческих дисплеев LG Shield, призванную противостоять более сложным киберугрозам, возникающим благодаря искусственному интеллекту. LG Shield работает под webOS для защиты от угроз безопасности, защищая центральные серверы, приложения и операционные системы. Система безопасности прошла глобальную оценку по общим критериям и получила сертификаты EAL 2 и ISO/IEC DIS 18974.

"На выставке ISE 2024 коммерческие дисплеи, облачные платформы управления и сотрудничество LG с профессиональными партнерами в различных отраслях демонстрируют непревзойденную способность поставлять интегрированные решения, оптимизированные для самых разных помещений", - сказал Пэк Ки-мун (Paik Ki-mun), старший вице-президент и глава подразделения информационных дисплеев LG Business Solutions Company. Мы будем продолжать предоставлять ориентированные на клиентов решения для "умной жизни", которые открывают новые и увлекательные возможности для общения, взаимодействия и творчества".