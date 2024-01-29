ПРИВЕРЖЕННОСТЬ LG К ИННОВАЦИЯМ ПРИЗНАНА МНОГОЧИСЛЕННЫМИ НАГРАДАМИ НА ВЫСТАВКЕ CES 2024

LG продолжает свою многолетнюю историю побед на главной выставке потребительских технологий, получив более 200 наград и премий

СЕУЛ, 25 января 2024 года — В этом году на выставке CES® компания LG Electronics (LG) была удостоена более 200 наград и признаний за широкий спектр инноваций и технологий в категориях бытовой техники, домашних развлечений и B2B.

LG SIGNATURE OLED T - первый в мире беспроводной прозрачный 4K-телевизор - стал лидером, получив бесчисленное количество наград как лучший телевизор и лучший на выставке от самых разных изданий.

Репутация LG как мирового лидера в области OLED-технологий, продолжает доказывать свое превосходство на выставке CES, получая высшие награды за свою новейшую линейку OLED-телевизоров, включая вышеупомянутый LG SIGNATURE OLED T и телевизоры LG OLED evo M4, G4 и C4. Используя беспроводную технологию, представленную в прошлогоднем телевизоре M3, 77-дюймовый LG SIGNATURE OLED T считается следующим шагом в развитии технологии OLED-телевизоров и был отмечен крупнейшими техническими изданиями, включая CNET, Digital Trends, TechRadar, Tom's Guide, Forbes, The Verge, Wirecutter, PCMag и Mashable.

Серия LG OLED evo с новой частотой обновления 144 Гц и процессором LG Alpha 11 с искусственным интеллектом также была отмечена CNET, TechRadar Pro, PCGamer и BGR. Кроме того, Digital Trends выделил игровой OLED-монитор LG UltraGear 32GS95UE в списке лучших мониторов, представленных на CES 2024, отметив его уникальную способность переключаться между 4K при 240 Гц и FHD при 480 Гц одним нажатием кнопки.

Компания LG также удостоилась похвалы от ведущих изданий, таких как USA Today и Tom's Guide, за новую стиральную машину LG Wash Combo™ All-In-One с технологией Heatpump™. Отмечая стремление LG к экологичности мира, новая стиральная машина Wash Combo потребляет на 60 процентов меньше энергии, чем модели с вентиляцией.1 Передовая бытовая техника получила широкое признание за компактный дизайн без вентиляции и способность завершить цикл стирки и сушки менее чем за два часа.

Универсальный набор UP Kit от LG - коллекция инновационных аксессуаров и дополнений к бытовой технике, воплощающих универсальный дизайн, - был признан победителем конкурса Accessibility Awards на выставке CES 2024, чтобы повысить удобство использования для людей с физическими проблемами. Она также была отмечена в рейтинге Apartment Therapy "Лучшие продукты домашнего дизайна с CES 2024".

Только в рамках программы CES Innovation Award Ассоциации потребительских технологий (CTA, Consumer Technology Association’s) компания LG получила 34 награды CES Innovation Awards, включая две награды Best of Innovation Awards, присужденные LG 4K Transparent OLED T и 83-дюймовому 4K OLED-телевизору Zero Connect TV (M4).

Среди более чем 200 наград и признаний, полученных компанией LG на выставке CES 2024, можно выделить следующие:

LG SIGNATURE OLED T (77 дюймов)

- CNET: Лучшие телевизоры CES 2024

Лучшие телевизоры CES 2024 - Digital Trends: Лучшие технологии CES 2024

Лучшие технологии CES 2024 - PCMag: Самые большие (и самые крутые) телевизоры на CES 2024

Самые большие (и самые крутые) телевизоры на CES 2024 - Engadget: Лучшее из CES 2024

Лучшее из CES 2024 - Reviewed: The Reviewed Awards: CES 2024 - домашний кинотеатр

The Reviewed Awards: CES 2024 - домашний кинотеатр - TechRadar: Лучшие гаджеты CES 2024 - лучший телевизор

Лучшие гаджеты CES 2024 - лучший телевизор - The New York Times: Wirecutter: Лучшее из CES 2024

Wirecutter: Лучшее из CES 2024 - Tom's Guide: Best of CES 2024 Awards - Лучший дизайн

Best of CES 2024 Awards - Лучший дизайн - The Verge: The Verge Awards at CES 2024 - Best in Show

The Verge Awards at CES 2024 - Best in Show - CNN Underscored: Best of CES 2024 - Best TV

Best of CES 2024 - Best TV - NBC News: Best of CES 2024

Best of CES 2024 - Fox News: 10 лучших технологий CES 2024

10 лучших технологий CES 2024 - The Hollywood Reporter: Лучшее на CES 2024 - лучший OLED-телевизор

Лучшее на CES 2024 - лучший OLED-телевизор - Variety: Best of CES 2024 - Best 4k TV

Best of CES 2024 - Best 4k TV - Popular Science: Лучшие новые гаджеты и технологии с CES 2024

Лучшие новые гаджеты и технологии с CES 2024 - Rolling Stone: Лучшее на CES 2024

OLED-телевизоры LG (M4, G4, C4 и B4)

- Путеводитель Тома: Лучшие телевизоры CES 2024 - LG OLED evo G4

Лучшие телевизоры CES 2024 - LG OLED evo G4 - Обзор: The Reviewed Awards: CES 2024 - LG OLED evo G4

CES 2024 - LG OLED evo G4 - TechRadar Pro: 2024 Pick Awards - LG OLED evo M4

2024 Pick Awards - LG OLED evo M4 - Tech Advisor: Лучшее из CES 2024 - LG OLED B4

Лучшее из CES 2024 - LG OLED B4 - Gear Patrol: Самые крутые телевизоры и мониторы, представленные на CES 2024 - LG OLED evo G4, C4 и OLED B4

Телевизоры LG QNED

- Путеводитель Тома: Лучшие телевизоры CES 2024 - LG 98-дюймовый QNED-телевизор

Лучшие телевизоры CES 2024 - LG 98-дюймовый QNED-телевизор - Жилая техника сегодня: Отражения и превосходства CES 2024 - LG 98-дюймовый QNED-телевизор

Ноутбуки LG gram Pro

- Digital Trends: Лучшие и самые интересные ноутбуки на CES 2024 - LG gram Pro

Лучшие и самые интересные ноутбуки на CES 2024 - LG gram Pro - Inverse: Лучшие ноутбуки, анонсированные на CES 2024 - LG gram Pro 2-в-1

Лучшие ноутбуки, анонсированные на CES 2024 - LG gram Pro 2-в-1 - Laptop Mag: Лучшее на CES 2024 - Лучший 2-в-1: LG gram Pro 2-в-1

Лучшее на CES 2024 - Лучший 2-в-1: LG gram Pro 2-в-1 - Live Science: CES 2024: Лучшие ноутбуки для кодеров и программистов - LG gram Pro 2-в-1

Проектор LG CineBeam Qube

- PCMag: Лучшее на CES 2024 - лучший проектор

Лучшее на CES 2024 - лучший проектор - WIRED: Лучшее на CES 2024 - лучший домашний кинотеатр

Лучшее на CES 2024 - лучший домашний кинотеатр - Gizmodo: Лучшие, самые крутые и необычные гаджеты на CES 2024

Лучшие, самые крутые и необычные гаджеты на CES 2024 - Yanko Design: Лучшее на CES 2024

Игровой OLED-монитор LG UltraGear

- Digital Trends: Лучшие мониторы выставки CES 2024

- Inverse: Самые привлекательные игровые мониторы с выставки CES 2024

- The Shortcut: The Shortcut CES 2024 Awards

- Windows Central: Лучшее на CES 2024 - лучшие игры

LG Wash Combo™ All-In-One с технологией Heatpump™

- Рецензии: The Reviewed Awards: CES 2024

The Reviewed Awards: CES 2024 - Tom's Guide: Лучшие гаджеты умного дома на CES 2024 - Лучшее умное устройство

Лучшие гаджеты умного дома на CES 2024 - Лучшее умное устройство - Tom's Guide: Лучшее на CES 2024 - Лучшая бытовая техника

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CES 2024 - 9 новых гаджетов, которые вы должны увидеть - Mashable: Лучшее на CES 2024

Лучшее на CES 2024 - The Washington Post: Лучшие (и самые необычные) технологии, которые мы нашли на CES 2024

Лучшие (и самые необычные) технологии, которые мы нашли на CES 2024 - T3: Лучшее на CES 2024 - лучшие технологии с выставки этого года по версии T3

Более подробную информацию о наградах и премиях LG на CES 2024, а также дополнительную информацию о продуктах LG, анонсированных на CES, можно найти на сайте LG .