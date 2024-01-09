LG празднует десятилетнее путешествие webOS с захватывающими впечатле-ниями от предстоящих "Властелинов воздуха" на Apple TV+ и другими интерес-ными материалами

ЛАС-ВЕГАС, 9 января 2024 года — LG Electronics (LG) приветствует посетителей стенда компании на выставке CES 2024, предлагая им множество развлекательных и ослепительных возможностей в зоне webOS. Опираясь на свое наследие в виде потрясающих инсталляций на ярких OLED-дисплеях с самоподсвечивающими пикселями, компания LG, специализирующаяся на домашних развлечениях, продолжает переопределение в качестве центра медиа- и развлечений. Платформа webOS smart TV вдохнула жизнь в захватывающие визуальные эффекты и вдохновляющие истории, что соответствует концептуальным преобразованиям компании.









Благодаря многочисленным OLED-дисплеям, привлекающая внимание инсталляция webOS погружает посетителей в мир бесконечных развлечений, каждый момент которых оживляется благодаря непревзойденному качеству изображения и уникальным форм-факторам LG OLED. Этот захватывающий опыт подчеркивает стремление LG расширять технологические границы и предоставлять максимальные возможности для развлечений.









Приглашая познакомиться с миром развлечений на платформе webOS, webOS Zone предлагает гостям обширную коллекцию видеоклипов самых разных жанров, предоставленных контент-партнерами. Среди основных моментов - эксклюзивный просмотр "Властелинов воздуха", долгожданного эпического сериала с Apple TV+, созданного Стивеном Спилбергом, Томом Хэнксом и Гэри Гетцманом. Увлекательное превью сериала привлекает внимание зрителей захватывающими визуальными эффектами и взрывным динамичным звуковым сопровождением. Премьера "Властелинов воздуха" состоится 26 января эксклюзивно на Apple TV+ и будет доступна для просмотра на телевизорах LG Smart TV через приложение Apple TV.









Впечатляющие визуальные эффекты и завораживающий сюжет очаровывают зрителей, когда они смотрят на Disney+ живое переосмысление "Русалочки" - историю о прекрасной и одухотворенной юной русалочке, жаждущей приключений, воплощенную в жизнь режиссером Робом Маршаллом. Великолепная кинематография на OLED-дисплеях переносит зрителей на берег моря, где волны мягко плещутся у ног, а на заднем плане раздаются успокаивающие звуки океана.









Посетителей ожидает завораживающее исследование космоса с захватывающими клипами из сериала Netflix "Мятежная луна", вышедшего в декабре прошлого года, а также с преддверием долгожданного сериала "Звездный путь: Дискавери" от Paramount+. Захватывающий взгляд на неизведанные планеты и потусторонние пейзажи, видеоролики обещают беспрецедентные встречи с запутанными космическими сражениями и космическим фронтиром.









В webOS Zone также представлены захватывающие истории, которые наверняка увлекут любителей приключений. Сцены из фильма Prime Video "Властелин колец: Кольца Всевластия" приглашают зрителей перенестись в эпические пейзажи Средиземья и ощутить непреодолимую притягательность захватывающих событий, увлекательных путешествий и возвышения одного из величайших злодеев всех времен - Темного Властелина Саурона.

Кроме того, поклонников боев порадует ролик о Tekken 8, который выйдет 26 января 2024 года от Bandai Namco Entertainment и станет одной из лучших игр жанра в этом году.









Созданная в 2014 году платформа webOS компании LG стала мировым лидером, превратившись в одну из самых распространенных платформ для смарт-телевизоров с постоянно растущей базой пользователей. Компания предлагает широкий выбор контента для телевизоров LG Smart TV по всему миру, поддерживая ценные партнерские отношения с более чем 3 500 поставщиками контента. Десятилетнее стремление LG наладить прочные отношения с партнерами по потоковым сервисам позволило миллионам пользователей по всему миру улучшить качество домашних развлечений.

Компания LG стремится сохранить свои лидирующие позиции в сфере развлечений благодаря технологическим достижениям и подбору контента. Постоянное развитие webOS, способствует обогощению жизни людей, предоставляя им безграничные развлечения и неисчерпаемое вдохновение.

Впечатляющая зона webOS от LG будет представлена на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе с 9 по 12 января на стенде компании (#16008, Las Vegas Convention Center). Для получения дополнительной информации о продуктах LG, представленных на CES 2024, посетите наш сайт .