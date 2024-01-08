СЕУЛ, 8 января 2024 года — Компания LG Electronics Inc. (LG) сегодня объявила предварительные результаты прибыли за четвертый квартал и весь 2023 год.









LG сообщила о годовом консолидированном доходе в размере 84 триллионов корейских вон (6 триллионов долларов США), что стало третьим подряд достижением самого высокого годового дохода, и годовой операционной прибыли в размере 3,5 триллиона корейских вон (2 триллиона долларов США). Эти показатели демонстрируют устойчивость бизнеса, приближаясь к результатам, наблюдавшимся в предыдущий период отложенного спроса, несмотря на проблемы, вызванные задержкой восстановления спроса после экономического спада, а также усилением рыночной конкуренции.

Исторический максимум годового дохода объясняется устойчивыми фундаментальными показателями основных видов деятельности LG и ростом в секторах B2B (business-to-business). Примечательно, что совокупный годовой темп роста (CAGR, the compound annual growth rate) выручки LG за последние три года составил более 13 процентов. Кроме того, годовая операционная прибыль продемонстрировала хорошие показатели, достигнув уровня, сопоставимого с предыдущим годом.

Особого внимания заслуживает эффективное управление компанией LG в условиях сложной внешней среды, что выделяет ее среди других компаний отрасли. Стратегические усилия по расширению бизнес-портфеля, включая раннее выявление переломных моментов на рынке для обеспечения высокого роста в секторах B2B, сыграли ключевую роль. Инновации в бизнес-моделях, такие как диверсификация от бизнеса, ориентированного на элементы электронных устройств, к сервисному бизнесу на базе платформы, также способствовали поддержанию стабильной рентабельности.

Ожидается, что в сегменте бытовой техники и решений для кондиционирования (home appliance& air solution) LG достигнет годового дохода в 30 триллионов корейских вон (22 триллиона долларов США). Ключевую роль в этом успехе сыграли стратегические рыночные подходы, такие как расширение линеек техники генерирующих объем продаж при сохранении лидерства в премиум-классе для решения проблемы поляризации спроса. Увеличение B2B-сектора в таких областях, как HVAC, компоненты и встраиваемая техника, также способствовало общему росту. В будущем LG сосредоточит усилия на укреплении ключевых компетенций в области конкурентоспособности продукции и производства, а также ускорит изменения в бизнес-моделях, включая прямые поставки потребителю (D2C, direct-to-consumer) и подписку, чтобы подготовиться к будущему. Компания также активизирует усилия по развитию своих решений для умного дома, отражающих ценность "Дома с нулевыми трудозатратами"(“Zero Labor Home”), расширяя линейку бытовой техники, встроенной в операционные системы.

Ожидается, что годовой доход бизнеса по производству автомобильных компонентов (vehicle component solutions) превысит 10 триллионов корейских вон (7 триллионов долларов США) в течение десяти лет с момента его основания, став одним из основных видов деятельности LG. Средний уровень эксплуатации производственных мощностей с прошлого года превысил 100 процентов, что стимулирует рост. Начиная с этого года, LG активизирует усилия по укреплению потенциала в развивающейся тенденции программно-определяемых автомобилей, нацеливаясь на рост объемов. Используя технологии дифференциации, накопленные в сфере бытовой техники и информационных технологий, компания планирует улучшить качество опыта транспортных средств, одновременно повышая эффективность и синергию всего бизнеса, включая компоненты электромобилей и фары.

Несмотря на проблемы на ключевых рынках, таких как Европа, в сегменте домашних развлечений (home entertainment) наблюдался значительный рост контента и сервисов webOS. В этом году расширение экосистемы webOS выйдет за рамки телевизоров и охватит умные мониторы, автомобильные информационно-развлекательные системы и другие области, что еще больше расширит сферу бизнеса. С точки зрения продукции, LG значительно усилит как топовую линейку OLED, так и линейку QNED, следуя двухвекторной стратегии, направленной на лидерство на рынке премиум-класса.

Компания Business solutions, занимающаяся разработкой бизнес-решений, концентрируется на ранней коммерциализации таких ключевых направлений, как зарядка электромобилей и робототехника. Будучи лидером в B2B-бизнесе LG, сегмент стремится ускорить переход от поставки отдельных продуктов к интеграции и предоставлению смежных решений. Учитывая значительную долю новых бизнесов в организации, инвестиции приоритетны для подготовки к будущему, а не для достижения краткосрочных управленческих результатов.

Важно отметить, что эти цифры представляют собой предварительную консолидированную прибыль, основанную на корейских международных стандартах финансовой отчетности, и предоставляются в качестве сервиса для инвесторов до того, как LG Electronics опубликует свои окончательные результаты. Официальное объявление подтвержденных результатов, включая чистую прибыль на 2023 год и результаты управления каждой компании, запланировано на конец этого месяца.