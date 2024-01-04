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Программа webOS Re:New, появившаяся на более ранних моделях LG Smart TV, открывает доступ большему числу пользователей к расширенным возможностям домашних развлечений, которые обеспечивает самая последняя платформа
СЕУЛ, 4 января 2024 года — Компания LG Electronics (LG) объявила о том, что предлагает владельцам старых телевизоров LG Smart TV новейшее обновление1 платформы webOS, превращающее их смарт-телевизор в идеальный центр домашних развлечений.
В начале 2024 года программа webOS Re:New получит обновление webOS для каждой модели в линейки OLED-телевизоров LG 2022 года, LG OLED Flex, LG OLED Objet Collection Posé, а также QNED Mini LED 8K (серия QNED99/95) 2022 года, улучшая впечатления от просмотра телевизора пользователям по всему миру на ближайшие пять лет. В будущем это обновление будет распространено на другие телевизоры LG, чтобы добавить больше развлечений и разнообразия в телевизионный опыт.
*Доступность контента и приложений зависит от страны или региона
С последней версией webOS владельцы телевизоров LG Smart TV могут наслаждаться еще более персонализированным телевидением с помощью главного экрана, который приветствует пользователей рекомендациями в соответствии с их вкусами. Пользовательский интерфейс настраиваемый, что означает, что зрители могут персонализировать выбор контента и сервисов и получать к ним доступ с еще большей легкостью. А чтобы сделать этот процесс более плавным, пользовательский интерфейс Quick Card интуитивно сортирует разнообразный контент и услуги по категориям, таким как музыка, игры и спорт, в рамках ориентированного на пользователя интерфейса, напоминающего дизайн интерфейса мобильных устройств.
Более того, благодаря передовым технологиям безопасности и оптимизированной операционной системе, пользователи защищены высоким уровнем стабильности, безопасности и бесперебойности во время всего просмотра.
С увеличением числа телевизоров LG Smart TV, оснащенных новой версией webOS, у поставщиков контента и разработчиков услуг появится больше возможностей для распространения контента, услуг и функций среди широкой аудитории.
Компания LG поделилась своим смелым видением превращения в медиа- и развлекательную платформу, которая обогатит жизнь покупателей, предоставляя им ценные услуги и уникальную коллекцию материалов, представленных в самых разнообразных продуктах. На базе webOS работает более 200 миллионов телевизоров LG Smart TV по всему миру, и она будет продолжать развиваться благодаря значительным обновлениям, чтобы постоянно революционизировать потребительский опыт. LG намерена инвестировать значительные средства в свой бизнес webOS, чтобы создать обширную библиотеку контента и сервисов, способную удовлетворить разнообразные стили жизни и предпочтения потребителей, укрепив свои конкурентные преимущества в выборе развлекательного контента и удобстве использования.
"Постоянно совершенствуя пользовательский интерфейс платформы webOS, компания LG стремится к повышению удобства и безопасности, обеспечивая пользователям беззаботный и безопасный опыт использования наших продуктов", - прокомментировал руководитель отдела планирования продуктов компании LG Home Entertainment Байк Сон-пил (Baik Seon-pill). "Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты получали богатый жизненный опыт, предоставляя широкий спектр контента и услуг на наших телевизорах".
Последние новинки компании LG Home Entertainment будут представлены на выставке CES 2024 с 9 по 12 января на стенде LG (#16008, Las Vegas Convention Center).
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1 - Всплывающие уведомления с предложением полного обновления без необходимости выбирать конкретные UX, UI или функции отправляются только тем клиентам, которые согласились их получать. Обратите внимание, что данное обновление не распространяется на аппаратную характеристику, функции и долговечность телевизора.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/obnovleniye-webos-smart-televizorov-lg.html isCopied
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