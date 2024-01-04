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OLED-телевизоры LG 2024 погружают в атмосферу просмотра и доставляют удобство использования благодаря 4-кратному увеличению производительности процессора на базе искусственного интеллекта, обеспечивающего выдающиеся визуальные эффекты, аудио и персонализацию
СЕУЛ, 3 января 2024 года — Компания LG Electronics (LG) представляет линейку OLED-телевизоров 2024, которая выводит домашние развлечения на новый уровень. Работающие на базе новейшего процессора с искусственным интеллектом и 4-кратным увеличением производительности, эти новинки в линейке OLED обеспечивают непревзойденные впечатления от просмотра с еще более ярким и реалистичным качеством изображения.
Концепция LG "Sync to You, Open to All", основанная на персонализации потребителя, выражает стремление компании создавать индивидуальные впечатления для каждого стиля жизни, используя продукты, доступные для всех. С этой целью платформа LG webOS smart TV предоставляет индивидуальные решения и услуги с расширенной экосистемой и возможностями подключения, предлагая уникальные встречи в качестве медиа- и развлекательной платформы, чтобы обеспечить максимальный опыт просмотра телевизора для всех.
Компания LG представляет совершенно новую и расширенную линейку OLED-телевизоров 2024 года с передовым процессором на базе искусственного интеллекта, разработанным LG эксклюзивно для OLED-телевизоров. В частности, телевизоры LG SIGNATURE OLED M4 и LG OLED G4 оснащены новым процессором на базе искусственного интеллекта α (Alpha) 11, который эффективно улучшает качество изображения и звука. Он обеспечивает 70-процентное улучшение графической производительности и на 30 % более высокую скорость обработки данных по сравнению с предшественником.
Новейшие OLED-телевизоры LG оснащены усовершенствованной системой повышения четкости изображения с искусственным интеллектом, использующей точный анализ изображения на уровне пикселей, для эффективного повышения четкости объектов и фона, которые могут казаться размытыми. Все это происходит благодаря проницательному суждению самого искусственного интеллекта, обеспечивая более четкое и яркое изображение. Более того, гениальный процессор на базе искусственного интеллекта искусно подбирает цвета, анализируя часто используемые оттенки, которые лучше всего передают настроение и эмоциональные элементы, задуманные режиссерами и создателями контента. Функция Dynamic Tone Mapping Pro разбивает изображение на блоки и точно настраивает яркость и контрастность, анализируя колебания яркости в местах попадания света в кадр, создавая изображения, которые выглядят более трехмерными.
Кульминацией всего этого является LG SIGNATURE OLED M4, беспроводной OLED-телевизор LG. Теперь он доступен в новом 65-дюймовом размере экрана, что позволяет выбирать из множества вариантов. От универсальной 65-дюймовой модели до 97-дюймового гиганта - удобный и комфортный просмотр становится легкодоступным. Инновационный беспроводной блок Zero Connect Box полностью избавляет от всех подключаемых кабелей. OLED M4 - первый в мире телевизор с беспроводной передачей видео и звука с частотой до 4K 144 Гц, обеспечивающий превосходную производительность OLED с точными деталями и повышенным уровнем погружения в контент.
"Опираясь на лучшие в своем классе OLED-телевизоры и впечатляющую линейку QNED, LG подтверждает свое лидерство на рынке телевизоров премиум-класса, обещая наилучшие впечатления для потребителей благодаря широкому выбору контента и услуг, доступных на платформе webOS smart TV компании", - сказал Пак Хён-сей (Park Hyoung-sei), президент компании LG Home Entertainment.
Помимо впечатляющего качества изображения, функции искусственного интеллекта Sound Pro обеспечивают более насыщенный и полный звук, используя виртуальное объемное звучание встроенных динамиков 11.1.2 для создания идеальной среды просмотра. Технология искусственного интеллекта также эффективно отделяет вокал от звуковой дорожки, повышая четкость диалогов, и плавно приподнимает звук, как будто он естественно исходит из центра экрана.
Новейшие модели OLED evo от LG получили сертификат ClearMR от Ассоциации стандартов видеоэлектроники (VESA), подтверждающий их четкое качество изображения. 1
Репутация LG OLED TV как игрового телевизора надежно закреплена: новые модели обладают рядом игровых преимуществ, включая частоту обновления 4K 144 Гц2 и широкие возможности HDMI 2.1. Эти передовые телевизоры также оснащены функцией Game Optimizer, позволяющей геймерам легко переключаться между предустановками дисплея, предназначенными для различных игровых жанров, и поддерживают NVIDIA G-SYNC® Compatible и AMD FreeSync для устранения разрывов и помех, препятствующих погружению, для наиболее динамичного и реалистичного игрового процесса.
LG еще больше повышает качество домашних развлечений благодаря универсальной персонализации и дополнительным удобствам. Используя последнюю версию webOS, пользователи могут создать до 10 индивидуальных профилей, чтобы приспособить их к своим потребностям. Новейшие смарт-телевизоры LG могут даже распознавать голос пользователя на основе профилей и предлагать персонализированные рекомендации, интерпретируя шаблоны из обширной истории использования.
На основе индивидуальных профилей пользователи могут настраивать главный экран новейшей платформы webOS smart TV и устанавливать персональные настройки с минимальными усилиями. Благодаря этому они могут легко получить доступ к любимым сервисам и контенту, а также воспользоваться персональным Picture Wizard - сервисом, позволяющим настроить качество изображения по своему вкусу. Удобный интерфейс главного экрана обеспечивает предварительный просмотр последних просмотренных материалов, что позволяет легко получить доступ к информации о недавно использованных приложениях и воспроизводить видео быстро и без усилий.
В рамках программы webOS Re:New3 компания LG предлагает владельцам телевизоров LG Smart TV новейшее обновление webOS, которое обеспечит им современные возможности работы с телевизором на ближайшие пять лет. Это обновление распространяется на модели OLED-телевизоров компании 2022 и 2022 QNED Mini LED 8K, а в будущем будет распространено и на другие продукты LG TV по всему миру, позволяя покупателям этих телевизоров LG получить уникальные впечатления от использования благодаря регулярному обновлению webOS в течении последних пяти лет.
Компания LG стремится обеспечить наилучший пользовательский опыт для всех, повышая доступность своих продуктов и облегчая взаимодействие с различными устройствами. Смарт-телевизоры LG 2024 с новейшей webOS могут взаимодействовать с устройствами "умного дома", поддерживая Matter, универсальный стандарт совместимости IoT "умного дома". Новейшие телевизоры LG также поддерживают встроенные функции Apple AirPlay и Google Chromecast для улучшения совместимости с мобильными устройствами, позволяя пользователям без труда передавать контент с устройства на ультрабольшой экран для исключительного просмотра дома.
Для создания более насыщенного впечатления от домашних развлечений, телевизоры LG OLED и телевизоры QNED4 легко сопрягаются с саундбарами LG через встроенную систему WOWCAST, обеспечивая превосходное качество звука благодаря бесшовному беспроводному подключению. WOW Orchestra создает трехмерное звуковое погружение, при этом встроенные динамики телевизора и саундбар работают в гармонии, представляя единую аудиосистему.
Чтобы улучшить пользовательский опыт людей с разными способностями, телевизоры LG предлагают широкий спектр функций доступности в разделе Quick Card "Доступность". Это означает, что теперь каждый может без труда найти на главном экране функции доступности, включая полезные сервисы, предназначенные для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, учебные пособия по дистанционному управлению и услуги чатботов помогают пользователям получать доступ к услугам, используя только голос.
Посетители выставки CES 2024 смогут познакомиться с последними инновациями и достижениями LG в создании умной и лучшей жизни с 9 по 12 января на стенде компании (#16008, Las Vegas Convention Center). Чтобы быть в курсе всех интересных анонсов LG на CES, посетите наш сайт.
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1 - Сертификация не распространяется на 97-дюймовые модели OLED evo.
2 - OLED-телевизоры LG 2024 в сериях M4, G4 и C4 с экранами до 83 дюймов поддерживают 4K при частоте 144 Гц.
3 - Всплывающие уведомления с предложением полного обновления без необходимости выбирать конкретные UX, UI или функции отправляются только тем клиентам, которые согласились их получать. Обратите внимание, что данное обновление не распространяется на аппаратную производительность, функции и долговечность телевизора.
4 - Модели LG OLED TV серии M/G/C/B и QNED TV, поддерживающие частоту 120 Гц, оснащены встроенной функцией WOWCAST.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-predstavlyaet-noveishye-televizory-oled-evo-nahodyashiesya-v-avangarde-innovacii-i-evolyucii.html isCopied
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