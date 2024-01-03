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Новый стайлер оснащен удобным отпаривателем высокого давления, Динамичная подвижная вешалка и двойная технология TrueSteam
СЕУЛ, 3 января 2024 года — Компания LG Electronics (LG) представит на выставке CES 2024 новое передовое решение для ухода за одеждой LG Styler. Сочетая в себе ручной отпариватель высокого давления, Dynamic Moving Hanger™ и технологию Dual TrueSteam™, новейший Styler обеспечивает более быстрые и эффективные циклы освежения одежды с улучшенными характеристиками сушки, осушения и удаления складок.
Впервые в линейке LG Styler новая модель оснащена отпаривателем высокого давления, который облегчает удаление складок с рубашек и других предметов одежды и избавляет от необходимости использовать отдельный утюг. Пользователи могут просто повесить помятую одежду на дверцу, достать отпариватель, прикрепленный к нижней части Styler, и запустить процесс отпаривания нажатием одной кнопки. Мощный пар под высоким давлением проникает в одежду, делая ее гладкой и мягкой, что значительно сокращает необходимость глажки. 1 Кроме того, компактный размер удобного отпаривателя высокого давления повышает удобство и позволяет легко хранить его внутри Styler.
Благодаря эксклюзивной системе Dynamic Moving Hanger, LG Styler может обеспечить индивидуальный уход за различными типами одежды и тканей. В отличие от своей предшественницы - подвижной вешалки, которая просто двигалась из стороны в сторону для удаления пыли, - новая система вешалок обеспечивает деликатный и мощный уход за одеждой. Она обеспечивает более эффективное удаление пыли, дезодорирование, сушку и устранение складок благодаря вращающемуся механизму Twisting Motion. Он также способствует работе обновленных циклов Styler, таких как цикл Fine Dust, который встряхивает предметы одежды 350 раз в минуту для удаления крупных и мелких частиц пыли.
Ключевой особенностью нового Styler является технология Dual TrueSteam от LG. Вместо одного нагревателя в Dual TrueSteam используются два нагревателя для кипячения воды и генерации пара, что позволяет более точно контролировать объем и силу паровой струи. Для деликатных тканей, таких как шелк и кашемир, используется только один из двух нагревателей системы, обеспечивая бережный уход за тканями благодаря оптимизированному управлению потоком пара.
Технология Dual TrueSteam™ от LG также превосходно справляется с дезинфекцией. Она способна уничтожить более 99,9 % микробов и 11 вредных бактерий, содержащихся в одежде, чтобы обеспечить гигиеническую чистоту гардероба. 2
Кроме того, новейшее решение LG для ухода за одеждой оснащено встроенной системой вентиляции для автоматической циркуляции воздуха в помещении. Она также предлагает функцию осушения, которая может собрать до 10 литров влаги3 из помещения, обеспечивая приятную атмосферу в помещении и предотвращая отсыревание одежды после извлечения ее из Styler.
Для удобства управления в новом Styler используется экономящий время пресс для брюк с модернизированной подвесной конструкцией, которая позволяет создавать более четкие складки исключая помятость. Кроме того, новый Styler оснащен интуитивно понятным сенсорным ЖК-экраном, который позволяет быстро и легко выбрать курс.
"Новый LG Styler - это универсальное решение для ухода за одеждой, которое обеспечивает оптимальный уход за различными тканями и оптимальное удобство для наших клиентов", - говорит Лю Чжэ-чеол (Lyu Jae-cheol), президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. "Как пионер в области систем по уходу за одеждой, мы будем продолжать расширять возможности LG Styler, переосмысливая управление гардеробом и делая его более простым, чем когда-либо, чтобы одежда выглядела и благоухала свежестью".
Посетители выставки CES 2024, которая пройдет с 9 по 12 января, смогут познакомиться со всеми последними новинками LG, включая новый LG Styler, на стенде компании (#16008, Las Vegas Convention Center). Чтобы быть в курсе всех интересных анонсов LG на CES, посетите наш сайт .
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1 - Испытание, проведенное Корейским институтом тестирования и исследования одежды (KATRI) с помощью встроенного удобного отпаривателя высокого давления в новой модели LG Styler. Морщины разгладились более чем в два раза, прежде чем отпариватель применили к помятой рубашке.
2 - Согласно исследованиям Intertek, Virus Course уничтожает 99,99% 11 типов вирусов, включая вирус гриппа А. Недавно в результате эксперимента, проведенного компанией KATRI, была подтверждена эффективность обезвреживания даже клопов при использовании парового санитарного курса.
3 - По результатам внутренних испытаний LG, функция осушения LG Styler собирает 10 литров влаги за 24 часа, измеренных в закрытом помещении при температуре 27 градусов Цельсия и влажности 60 процентов (дверца LG Styler открыта под углом 45 градусов или больше). Эффективность осушения может меняться в зависимости от условий эксплуатации.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-styler-predstavlyaet-novuyu-eru-v-upravlenii-uhodom-za-odezhdoy-na-vystavke-ces-2024.html isCopied
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