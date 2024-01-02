Специальная выставочная зона посвящена экспериментальным, в то же время инновационным продуктам, где LG представляет креативные идеи, адаптированные к различным стилям жизни

СЕУЛ, 2 января 2024 года — Компания LG Electronics (LG) готовится представить свою новейшую линейку инновационных и передовых продуктов на CES 2024, крупнейшей в мире выставке потребительской электроники и информационных технологий.

Компания LG выделит специальное выставочное пространство для LG Labs, своей маркетинговой платформы, ориентированной на выпуск экспериментальных, в то же время инновационных продуктов и услуг. В этом году размер зоны LG Labs увеличился более чем в два раза по сравнению с CES 2023, чтобы представить креативные идеи, адаптированные к различным стилям жизни, предлагая разнообразные потребительские впечатления.

Одним из главных событий выставки станет презентация DukeBox от LG Labs - инновационного аудиопродукта, который сочетает в себе очарование вакуумной звуковой лампы и передовую технологию прозрачных OLED-панелей. Он призван подарить новый музыкальный опыт, объединив старомодную чувствительность с современными технологиями, стремясь переосмыслить глубину аудио и видео впечатлений с помощью модернизированного музыкального автомата. Благодаря фронтальным динамикам в нижней части и 360-градусному динамику в верхней части, он предлагает захватывающее аудио, которое окружает слушателя. Прозрачность OLED-дисплея можно регулировать, создавая захватывающий визуальный эффект, напоминающий аудиосистему с вакуумной трубкой, заключенную в прозрачную стеклянную коробку. Кроме того, DukeBox универсален и может использоваться для просмотра высококачественного контента, например фильмов, или даже для создания уютной атмосферы камина, где вакуумная трубка видна среди мерцающего пламени.









LG также представит обновленную версию Bon Voyage от LG Labs, индивидуального жилого пространства, предназначенного для повышения качества жизни как дома когда вы на природе. Основываясь на отзывах покупателей, Bon Voyage был переработан до размеров кемпингового прицепа, оптимизируя использование пространства и мобильность. При размерах 2 метра в ширину, 3,8 метра в длину, 2,2 метра в высоту, в него можно установить различную мебель и технику, включая кровать, холодильник, электроплиту, очиститель воды, стайлер и средства для ухода за обувью. Его универсальность позволяет с комфортом проводить время в любом месте, а также легко парковаться и подключаться к автомобилю.









Еще один интересный продукт, который будет представлен на выставке, - DUOBO от LG Labs, капсульная кофемашина, которая извлекает две разные кофейные капсулы одновременно. Вдохновленная исследованиями космоса, DUOBO была представлена благодаря краудфандинговой кампании в США. В выставочном пространстве будет представлена большая модель DUOBO вместе с космическим питомцем CUBO.

Кроме того, LG планирует представить и другие продукты, такие как LG CineBeam Qube, LG Gram Fold, LG XBOOM, LG StanbyMe Go, LG Tiiun Mini и brid.zzz от LG Labs, которые родились благодаря бесстрашному подходу компании к решению смелых задач.

Хё Ын-ким (Hyo-eun Kim), вице-президент и глава подразделения по управлению брендами LG, выразила стремление компании предоставить глобальным потребителям возможность первыми познакомиться с инновационными продуктами и услугами, воплощающими "новаторскую ДНК" LG Electronics. '

Посетители выставки CES 2024, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, смогут ознакомиться с продукцией LG Labs на стенде компании (#16008, Центральный зал, Конференц-центр Лас-Вегаса). Чтобы быть в курсе всех интересных анонсов LG на CES, посетите наш сайт.