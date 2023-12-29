LG ПРЕДСТАВИТ СМАРТ МОНИТОР 'MYVIEW' 4К НА ВЫСТАВКЕ CES 2024

Впечатляющее качество изображения, доступ к развлекательным и продуктивным приложениям через webOS даже без необходимости подключения к ПК

СЕУЛ, 29 декабря 2023 года — Новая линейка смарт-мониторов LG Electronics (LG) "LG MyView" будет представлена на выставке CES 2024. Каждый монитор, предназначенный для продуктивной работы и развлечений, оснащен известной платформой webOS и предлагает множество удобных функций и возможностей подключения. Бренд LG MyView, который дебютирует в 2024 году, передает персонализированный пользовательский опыт, обеспечиваемый премиальными смарт-мониторами компании.









Смарт-мониторы LG MyView позволяют пользователям смотреть фильмы, сериалы и спортивные передачи, слушать музыку и работать удаленно без необходимости подключения к компьютеру. Новые для 2024 года модели, включая отмеченную наградой CES Innovation Award модель 32SR85U, оснащены дисплеями LG IPS 4K, которые обеспечивают впечатляющее качество изображения. Благодаря webOS новейшие "умные" мониторы LG могут похвастаться интуитивно понятным интерфейсом, индивидуальным подходом к пользователю и целым миром приложений на выбор. Чтобы удовлетворить разные вкусы, некоторые модели LG MyView доступны в различных цветах, включая белый, светло бежевый, розовый и зеленый хлопок.1









*Apple, логотип Apple и Apple TV, AirPlay и HomeKit являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистриро-ванными в США и других странах.

*Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.

*Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.

*В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.

Новые дисплеи LG MyView (модели 32SR85U, 32SR83U и 32SR70U), оснащенные 31,5-дюймовыми IPS-панелями с разрешением 4K (3 840 x 2 160), поднимают планку качества изображения в категории интеллектуальных мониторов. Дисплеи имеют тонкий форм-фактор с 3-сторонним дизайном практически без рамок, что улучшает качество просмотра и экономит пространство. Модели 32SR85U и 32SR83U поставляются с регулируемой подставкой с круглым вырезом, а 32SR70U имеет низкопрофильное основание, обеспечивающее компактный и стильный внешний вид. Модель 32SR85U была удостоена награды за инновации CES 2024, награды Red Dot Design Award 2023 и iF Design Award 2023.









Благодаря webOS 23 на борту LG MyView поддерживает удаленную работу и домашние развлечения, предлагая доступ к обширному и растущему каталогу популярных потоковых сервисов, программам для повышения производительности, таким как Microsoft 365 и Google Calendar, а также совместимость с AirPlay 2 и Miracast для беспроводного зеркального отображения экрана.² Встроенные Wi-Fi и Bluetooth обеспечивают подключение к Интернету и совместимым периферийным устройствам. К 32SR85U можно подключить съемную веб-камеру с разрешением Full-HD (1 920 x 1 080).3 Она идеально подходит для видеоконференций и интерактивных приложений.









*Apple, логотип Apple и Apple TV, AirPlay и HomeKit являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистриро-ванными в США и других странах.

*Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.

*Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.

*В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.

Господин Ю.С. Ли (YS Lee), вице-президент и глава IT-подразделения LG Electronics Business Solutions Company, подчеркнул: "Смарт-мониторы LG MyView обеспечивают превосходное качество изображения, удобство webOS и беспроводного подключения, элегантный дизайн и многое другое. Наши персонализированные мониторы удовлетворяют индивидуальные потребности каждого покупателя, обеспечивая им повышенный пользовательский опыт, будь то просмотр, работа или тренировка".

Новые модели LG MyView Smart Monitor будут представлены на стенде LG на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе с 9 по 12 января, в узнать подробности можно будет на нашем сайте.

Ключевые характеристики:









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1 - Доступные опции могут отличаться в зависимости от модели и страны.

2 - Для программ повышения производительности требуется подписка.

3 - Продается отдельно.

