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Премиальное качество изображения с выдающимися цветопередачей и контрастностью, LG CineBeam Qube 4K превращает практически любое закрытое пространство в кинотеатр
СЕУЛ, 29 декабря 2023 года — Компания LG Electronics (LG) представляет свой новейший проектор LG CineBeam Qube (модель HU710PB). Новая 4K-модель способна быстро превратить закрытое помещение в кинотеатр и отличается компактным и легким дизайном с удобной вращающейся на 360 градусов ручкой. Проекционное решение LG также служит стильным интерьерным аксессуаром, а его привлекательная минималистичная эстетика добавляет помещению нотку современной изысканности.
Несмотря на то, что LG CineBeam Qube является одним из самых компактных проекторов, он способен проецировать изображения с разрешением 4K UHD (3 840 x 2 160) размером до 120 дюймов. Оснащенная лазерным источником света RGB и передовыми технологиями LG по улучшению изображения, новая модель обеспечивает исключительно четкое и резкое изображение с контрастностью 450 000:1 и 154-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3.
Благодаря точности цветопередачи CineBeam Qube фильмы и другой контент отображаются так, как задумали их создатели, с насыщенными цветами и глубоким черным цветом, придающим глубину и живость каждой сцене. Кроме того, премиальный 4K-проектор LG оснащен функцией Auto Screen Adjustment с автофокусом, которая автоматически оптимизирует размещение и размер изображения для превосходного просмотра каждый раз.
Работающий под управлением LG webOS 6.0, CineBeam Qube обеспечивает интуитивно понятное управление и легкий доступ к разнообразным стриминговым сервисам, таким как Netflix, Disney+, Prime Video и YouTube.1 Когда проектор не используется для просмотра контента, пользователи могут включить функцию image-mapping (функция отображения картинок) и наслаждаться захватывающими цифровыми изображениями, которые улучшают атмосферу в помещении.
"LG CineBeam Qube - уникальный проектор, подходящий для больших и малых помещений, обладающий всеми качествами, которые потребители ищут при выборе нового проекционного решения", - говорит Ю.С.Ли (YS Lee), вице-президент и глава IT-подразделения LG Electronics Business Solutions Company. "Обновленная линейка проекторов LG предлагает целый ряд устройств, ориентированных на образ жизни, которые обеспечивают выдающуюся пространственную интеграцию и универсальность, а также захватывающие, кинематографические впечатления от просмотра".
Посетители смогут увидеть LG CineBeam Qube вместе с последними новинками компании на стенде CES в Лас-Вегасе (#16008, Las Vegas Convention Center) с 9 по 12 января и на нашем сайте .
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1 - Многие приложения для потокового вещания, доступные на webOS, требуют платной подписки. Под-держка конкретных потоковых приложений может отличаться в зависимости от страны.
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/noveishyi-4k-proektor-dlya-zhizni-dvoynoy-stilnyi-art-obiekt.html isCopied
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