LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТЕЛЕВИЗОРЫ 2024 QNED С ПРЕКРАСНЫМ КАЧЕСТВОМ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ШИРОКИМ ВЫБОРОМ ЭКРАНОВ

Новейшие QNED-телевизоры LG, работающие на базе процессора α8 AI, повы-шают уровень домашних развлечений благодаря реалистичному качеству изоб-ражения на сверхбольших экранах

СЕУЛ, 28 декабря 2023 год — Компания LG Electronics (LG) объявила о выпуске новейшей линейки LED-телевизоров 2024 QNED и QNED Mini, предлагающей более широкий выбор экранов, включая ультра большой 98-дюймовый с ярким качеством изображения, передовыми технологиями обработки данных на основе искусственного интеллекта, широкими возможностями персонализации и изысканным дизайном.









Развиваясь дальше, телевизоры LG 2024 QNED получили значительно больше интеллекта благодаря процессору α8 AI, который превосходит своего предшественника в 1,3 раза по производительности искусственного интеллекта, в 2,3 раза по графической производительности и в 1,6 раза по скорости обработки данных.

Используя передовые технологии для более точного визуального представления, AI Picture Pro обеспечивает высокое качество изображения, основанное на глубоком обучении. Эта универсальная функция умело различает лица, объекты и фон в сцене, обогащая текстуру и мелкие детали, чтобы представить изображения с непревзойденной реалистичностью. Функция Dynamic Tone Mapping Pro разбивает изображение на блоки и анализирует каждый из них в режиме реального времени, чтобы определить самые темные и самые светлые участки, повышая детали с помощью точной оптимизации HDR для обеспечения трехмерного качества изображения. С помощью Personalized Picture Wizard пользователи могут легко настроить качество изображения, просто выбрав несколько предпочтительных изображений из заданной подборки, которые интеллектуально настраиваются с помощью глубокого обучения.

В дополнение к яркому качеству изображения AI Sound Pro покоряет зрителей прекрасным звуком виртуального объемного звучания 9.1.2 из встроенных динамиков телевизоров. Для создания единой аудиосистемы WOW Orchestra органично объединяет звуковую панель LG Sound Bar и динамики телевизора, создавая завораживающее 3D-звучание.

Благодаря технологиям LG Quantum Dot и NanoCell новейшие QNED-телевизоры обеспечивают четкое и яркое качество изображения для гиперреалистичного просмотра. Подлинные цвета телевизоров QNED увеличивают визуальную глубину для более захватывающего и трехмерного домашнего развлечения.

Для достижения реалистичной контрастности в телевизорах LG QNED Mini LED TV используется технология Precision Dimming для улучшения градаций и точного управления подсветкой, а телевизоры LG QNED оснащены технологией локального затемнения для яркой контрастности и исключительной яркости.

Модель LG QNED Mini LED TV QNED90 оснащена шкалой Million Grey Scale, которая различает оттенки серого и отображает градации с 20-битной точностью, обеспечивая невероятно яркую контрастность.

Телевизоры LG 2024 QNED, включая модели QNED85 и QNED 80, отличаются элегантным и утонченным дизайном с тонким профилем всего 29 мм. Они впишутся в любое пространство и придадут дому элегантный вид. Телевизоры также можно крепить на стену, что обеспечивает большую гибкость при расстановке мебели и бытовой техники.

Телевизоры LG 2024 QNED также могут улучшить опыт домашних развлечений благодаря универсальной персонализации и высокому уровню удобства. В рамках программы webOS Re:New компания LG предлагает обновление до последней версии платформы webOS для смарт-телевизоров, чтобы предоставить владельцам смарт-телевизоров самые современные пользовательские возможности на ближайшие пять лет. Это невероятное предложение распространяется на модели LG QNED Mini LED 8K, выпущенные в 2022 году (серии QNED99 и QNED95), и вскоре будет распространено на другие модели в линейке QNED TV и на другие регионы по всему миру.

Используя новейшую платформу LG webOS smart TV, пользователи могут создавать индивидуальные профили, чтобы подстроить работу с телевизором под свои предпочтения. Телевизоры могут различать голоса на основе пользовательских профилей и предлагать персонализированные рекомендации, интерпретируя шаблоны из обширной истории использования.

Кроме того, главный домашний экран новейшей версии webOS оснащен функцией Dynamic Q Card для быстрого и удобного доступа к сервисам с разбивкой на группы, такие как Home Office, Home Hub, Sports и Games. Чтобы наслаждаться любимыми цифровыми медиа, телевизоры LG 2024 QNED также поддерживают Apple AirPlay и Chromecast для удобства подключения и совместимости с мобильными устройствами.

Телевизоры LG 2024 QNED, предназначенные для людей с разными способностями, оснащены множеством функций доступности, включая специальные настройки меню, аватары на языке жестов, учебники по дистанционному управлению и руководства для быстрого решения проблем.

Линейка телевизоров LG 2024 QNED удовлетворяет разнообразные потребности и предпочтения покупателей благодаря широкому диапазону размеров экрана, возглавляемому сверхбольшим 98-дюймовым блокбастером - по-настоящему массивным экраном, который полностью погружает зрителей в свои масштабы. Добавление гигантской 98-дюймовой модели отвечает растущему спросу на большие телевизоры на рынке ЖК-телевизоров премиум-класса, а обширная линейка также предлагает покупателям несколько альтернативных вариантов, которые идеально подойдут для любого пространства, включая 43, 50, 55, 65, 75 и 86-дюймовые экраны.

"Линейка телевизоров LG 2024 LG QNED TV поднимает впечатления от просмотра на совершенно новый уровень благодаря передовому процессору, который обеспечивает выдающиеся аудиовизуальные впечатления при различных размерах экрана, а также персонализированный пользовательский опыт, учитывающий уникальный образ жизни и предпочтения каждого человека", - говорит Байк Сон-пил (Baik Seon-pill), глава отдела планирования продуктов LG Home Entertainment Company. "Мы по-прежнему стремимся обеспечить непревзойденный уровень обслуживания клиентов, опираясь на наш десятилетний опыт работы с webOS".

Посетители выставки CES 2024 смогут познакомиться со всеми инновациями и технологиями LG в области домашних развлечений на стенде компании (#16008, Las Vegas Convention Center) с 9 по 12 января. Следите за всеми захватывающими анонсами LG на CES, используя #LGCES2024 в социальных сетях и на нашем сайте.

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* Всплывающие уведомления, предлагающие полное обновление без необходимости выбора конкретного UX, UI или функций, отправляются только тем клиентам, которые согласились их получить. Обратите внимание, что это обновление не распространяется на производительность, функции и долговечность оборудования телевизора.

