КОМПАНИЯ LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА ВЫСТАВКЕ CES 2024 "ДОМ БЕЗ ТРУДОЗАТРАТ" С УМНЫМ ДОМАШНИМ ПОМОЩНИКОМ

Переломная инновация компании использует новейшие технологии искусственного интеллекта, автономной мобильности и передовые разговорные сервисы для более разумной жизни в доме

СЕУЛ, 27 декабря 2023 года — Компания LG Electronics (LG) готова представить на выставке CES 2024 своего инновационного помощника с искусственным интеллектом (ИИ) для умного дома. ИИ-помощник LG для умного дома может похвастаться передовыми роботизированными, искусственными и мультимодальными технологиями, которые позволяют ему двигаться, учиться, понимать и участвовать в сложных разговорах. Универсальный домашний менеджер и компаньон, объединенный в одно целое, решение LG для умной жизни улучшает повседневную жизнь пользователей и демонстрирует стремление компании реализовать концепцию "Дом без трудозатрат" (Zero Labor Home).









ИИ-помощник для умного дома от LG использует технологию автономного вождения с усовершенствованной конструкцией "двуногого" колеса, что позволяет ему самостоятельно перемещаться по дому. Интеллектуальное устройство может вербально взаимодействовать с пользователями и выражать эмоции с помощью движений, обеспечиваемых шарнирными соединениями ног. Кроме того, использование мультимодальной технологии ИИ, сочетающей распознавание голоса и изображений с обработкой естественного языка, позволяет ИИ-помощнику умного дома понимать контекст и намерения, а также активно общаться с пользователями.

Функционируя как "подвижный" центр умного дома, этот футуристический ИИ-помощник легко подключается к умной бытовой технике и бытовым IoT-устройствам (internet of things, интернет вещей) и управляет ими. Благодаря последнему сотрудничеству LG с Qualcomm, ИИ-помощник оснащен платформой Qualcomm® Robotics RB5, позволяющей реализовать мощные функции искусственного интеллекта на устройстве, такие как распознавание лиц и пользователей. ИИ-помощник использует встроенную камеру, динамик и различные датчики для сбора данных об окружающей среде в режиме реального времени, включая температуру, влажность и качество воздуха в помещении. Передовые технологии искусственного интеллекта LG анализируют эти данные, постоянно обучаясь и комбинируя их с внешней информацией. ИИ-помощник может выступать даже в роли наблюдателя за домашними животными и охранника, предоставляя пользователям возможность удаленно наблюдать за своими питомцами и ухаживать за ними, а также отправлять оповещения при обнаружении необычной активности.









Более того, ИИ-помощник LG для умного дома отличается исключительной универсальностью и масштабируемостью. Например, он может автономно патрулировать дом, когда в нем никого нет, перемещаясь из одной комнаты в другую и отправляя уведомления на смартфон пользователя, если обнаружит открытое окно или оставленный включенным свет. Кроме того, он может помогать экономить электроэнергию, подключаясь к умной розетке и выключая неиспользуемые устройства по всему дому.

Когда пользователь возвращается домой, ИИ-помощник встречает его у входной двери, распознает его эмоции, анализируя голос и мимику, и подбирает музыку или другой контент в соответствии с его настроением. Он также помогает пользователям в повседневной жизни, предоставляя информацию о транспорте, погоде, личном расписании или напоминая о необходимости принять лекарства.

С помощью ИИ-помощника и его активных функций концентратора компания LG стремится освободить пользователей от бремени работы по дому и утвердиться в качестве доминирующего игрока на рынке "умного дома".

"Наш революционный ИИ-помощник для умного дома сочетает в себе передовые технологии автономной мобильности и ИИ с расширенными коммуникационными возможностями и сервисами, чтобы освободить покупателей от домашних забот", - сказал Лю Чжэ-чол (Lyu Jae-cheol), президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. Компания LG, являющаяся производителем "умных" решений для жизни, будет и дальше помогать своим клиентам жить более приятной жизнью у себя дома".

Посетители выставки CES 2024, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, смогут увидеть все новейшие решения LG для "умной жизни", включая ИИ-помощника для "умного дома", на стенде компании (#16008, Las Vegas Convention Center), а также узнать больше подробностей на нашем сайте.