САУНДБАРЫ LG 2024 ОБЕСПЕЧАТ ПОЛНОЦЕННЫМ НАСЫЩЕННЫМ ЗВУКОМ ВО ВРЕМЯ ДОМАШНИХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Благодаря захватывающему звуку, универсальной интеграции с телевизорами LG и расширенным возможностям, LG обеспечивает повышенное качество звука с помощью новейших саундбаров

СЕУЛ, 19 декабря 2023 года — Компания LG Electronics (LG) представляет линейку саундбаров 2024, включающую модели S95TR, SG10TY и S70TY. Созданные, чтобы органично дополнять телевизоры LG, эти саундбары обещают возвышенные впечатления от домашнего кинотеатра благодаря высокому качеству звука, широкому набору функций и изысканному дизайну.









Создавая улучшенную синергию между саундбаром и телевизором, повышенное качество звука новейших моделей саундбаров LG обогащает впечатления от домашних развлечений повышенным чувством погружения и удобством. В паре с WOW Orchestra саундбар и телевизор LG используют весь потенциал своих аудиоканалов, создавая непревзойденное звучание с увеличенной звуковой сценой и улучшенной глубиной, высотой. Новые саундбары LG - идеальный выбор для создания объемного звучания, обеспечивающего превосходное качество Dolby Atmos и передовые технологии DTS:X.









WOWCAST делает еще один шаг вперед, позволяя моделям S95TR и SG10TY подключаться к телевизорам LG по беспроводной сети, обеспечивая четкое звучание без каких-либо компромиссов, даже при воспроизведении звука Dolby Atmos. Все три новые модели саундбаров оснащены интерфейсом WOW - интуитивно понятным и удобным методом управления настройками саундбара и совместного использования звуковых режимов с телевизором.

В авангарде новой линейки саундбаров LG находится премиальная модель S95TR, обеспечивающая впечатляющую мощность 810 Вт и захватывающий объемный звук по 15 каналам. S95TR имеет пять восходящих каналов, включая первый в отрасли центральный восходящий динамик, создающий непревзойденное трехмерное звучание с повышенной четкостью и расширенной звуковой сценой. Более того, угол наклона центральной колонки вверх обеспечивает бесшовное аудиовизуальное восприятие с точной высотой до уровня экрана телевизора.

Модель S95TR оснащена улучшенными высокочастотными динамиками, обеспечивающими чистое и точное звучание, а также пассивным радиатором, обогащающим басовые звуки и оптимизирующим общий баланс между саундбаром и сабвуфером. Примечательно, что качество изображения в модели S95TR еще больше повысилось благодаря матовой цветовой палитре, материалам и отделке, эффективно снижающим отражения.

SG10TY, еще один новый саундбар LG, служит идеальным аудио- и визуальным компаньоном для OLED-телевизоров LG премиум-класса. WOW Orchestra, WOW Interface и WOWCAST позволяют модели SG10TY легко интегрироваться с OLED-телевизорами LG, дополняя впечатления от просмотра для большего погружения. Примечательно, что подключение WOWCAST к модели SG10TY и премиальному OLED-телевизору LG создает беспроводную систему домашних развлечений без видимых кабелей между экраном и саундбаром. Этот саундбар с поддержкой Wi-Fi обеспечивает безупречное качество звучания, позволяя слушателям наслаждаться любимыми треками на платформах потокового воспроизведения музыки, включая Tidal Connect и Spotify Connect. Продуманный дизайн SG10TY безупречно сочетается с шириной и цветами рамки OLED-телевизоров LG, что обеспечивает безупречное визуальное соответствие в паре с ультратонким OLED-телевизором.

LG также представит модель саундбара S70TY1, идеально подходящую для телевизоров LG QNED благодаря простому и компактному дизайну. Эта модель также оснащена первым в отрасли центральным динамиком, направленным вверх, который обеспечивает четкость звучания голоса. Угловая конструкция обеспечивает гармоничное звучание и визуальное восприятие в соответствии с уровнем экрана телевизора.

Специальный кронштейн для модели S70TY1 позволяет разместить саундбар непосредственно под телевизором QNED, придав ему изысканный вид. Этот кронштейн представляет собой удобное решение для прямого крепления, исключающее необходимость сверлить отверстия в стене при установке. Кронштейн позволяет устанавливать саундбар S70TY на стене на разной высоте или в разных местах, гарантируя эстетически идеальную установку, большое удобство и оптимальное звучание.

Технология LG Triple Level Spatial Sound использует анализ каналов с помощью 3D-движка, чтобы заворожить слушателей реалистичным звуком и убедительным ощущением пространства. Более того, функция LG AI Room Calibration - которую хвалят как потребители, так и эксперты за улучшение звука - быстро анализирует обстановку в помещении и корректирует настройки, улучшая звук, чтобы он гармонировал с акустикой комнаты. Новинка 2024 года - функция AI Room Calibration - расширяет свои возможности для калибровки звука тыловых колонок объемного звучания, расширяя возможности аудиопогружения и обеспечивая большую гибкость при установке.

В 2024 году LG также планирует выпустить на мировой рынок новые версии колонок и наушников. Несмотря на компактный дизайн, последняя модель XO2 предлагает аутентичное, всенаправленное звучание колонок LG XBOOM 360. Благодаря характерному коническо-цилиндрическому дизайну она излучает звук во всех направлениях, обеспечивая стабильное и качественное звучание для всех, кто находится в зоне прослушивания. Компактные размеры, 20-часовое время автономной работы и класс защиты IP55 повышают ее портативность и универсальность. Самая новая колонка XBOOM 360 отличается уникальной 360-градусной подсветкой настроения с использованием аудиоотражателей, представляя собой новый дизайн освещения, который создает ощущение открытости и рассеянности.

Наушники LG TONE Free по-прежнему остаются идеальным вариантом для путешествий с ориентированными на пользователя функциями и удобной посадкой. Последняя модель T90S предлагает сбалансированное звучание, улучшенную систему Dolby Head Tracking и усовершенствованный адаптивный ANC. Кроме того, T90S поддерживают функцию Plug & Wireless, позволяя пользователям наслаждаться любимыми передачами, фильмами и музыкой на устройствах без Bluetooth, используя зарядный кейс в качестве передатчика Bluetooth.

"Компания LG всегда стремилась обеспечить непревзойденный аудиовизуальный опыт с превосходным качеством, чтобы сделать жизнь наших уважаемых клиентов лучше", - говорит Ли Чон-cок (Lee Jeong-seok), глава аудиоподразделения LG Home Entertainment Company. "Мы по-прежнему стремимся обеспечить захватывающий опыт домашних развлечений с помощью премиальных саундбаров LG, гарантируя нашим потребителям самое лучшее звучание с дополнительным объемным звуком, оптимизированным для телевизоров LG OLED и LG QNED".

Последние инновации и технологии LG для домашних развлечений будут пред-ставлены на выставке CES 2024 с 9 по 12 января на стенде компании (#16008, Центральный зал, Конференц-центр Лас-Вегаса). Чтобы быть в курсе всех инте-ресных анонсов LG на CES, следите за #LGCES2024 в социальных сетях и на нашем сайте.

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1 Этот специальный кронштейн для модели S70TY можно приобрести отдельно.