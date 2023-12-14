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LG И CYBELLUM ПРЕДСТАВЯТ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬЮ COCKPIT НА ВЫСТАВКЕ CES 2024
Новая платформа позволит подключить автоматический мониторинг и защиту транспортных средств от угроз в области кибербезопасности, используя опыт Cybellum в области цифровой безопасности,
СЕУЛ, 14 декабря 2023 года — LG Electronics (LG) и Cybellum представят свою платформу Cyber Security Management System (CSMS) Cockpit производителям автомобильных комплектующих на выставке CES 2024. Платформа CSMS Cockpit, разработанная в результате совместной работы LG и Cybellum, компании по кибербезопасности автомобилей, приобретенной LG в 2021 году, контролирует и поддерживает кибербезопасность автомобиля. Сложное решение упрощает задачи по киберстрахованию и реагированию на инциденты для OEM-производителей, обеспечивая автомобилям цифровую безопасность и полное соответствие меняющимся нормам кибербезопасности.
Автомобильная кибербезопасность становится все более важной областью в секторе мобильности, поскольку правила кибербезопасности WP.29 UNECE R155 продолжают вступать в силу. С июля 2024 года все автомобили, выпускаемые OEM-производителями, должны соответствовать новому набору стандартов кибербезопасности, чтобы получить одобрение модели, что является необходимым условием для продажи автомобилей в 54 странах, включая страны-члены ЕС, Великобританию, Японию и Южную Корею. Поддерживая OEM-производителей в соответствии с грядущими изменениями, CSMS Cockpit от LG и Cybellum представляет собой комплексную платформу, которая решает многочисленные проблемы управления кибербезопасностью автомобилей.
Платформа CSMS Cockpit оперативно выявляет уязвимые места в системе безопасности, осуществляя проактивный мониторинг и принимая превентивные меры для нейтрализации потенциальных угроз. Решение LG и Cybellum позволяет тщательно анализировать компоненты автомобиля на протяжении всего срока его службы (около 20 лет), создавая и управляя обширной базой данных, охватывающей период разработки и реального использования. Автоматически решая проблемы безопасности и отслеживая эффективность ответных мер, платформа позволяет в режиме реального времени выявлять риски и разрабатывать протоколы проверки отдельных компонентов. CSMS Cockpit служит центром управления безопасностью продукции - от мониторинга до управления - позволяя автопроизводителям оперативно оценивать и устранять любые угрозы безопасности, связанные с компонентами. Кроме того, он активно оценивает вновь выявленные угрозы и их возможное влияние на компоненты производителя, повышая общую надежность системы безопасности.
"CSMS Cockpit, продукт нашей коллективной экспертизы, позволит OEM-производителям автомобилей ориентироваться в сложностях управления кибербезопасностью с беспрецедентной эффективностью и результативностью", - сказал Слава Бронфман (Slava Bronfman), генеральный директор Cybellum. «Мы уверены, что эта революционная платформа установит новый стандарт качества кибербезопасности, формируя будущее защищенных подключенных транспортных средств.”
"Опыт LG в разработке автомобильных компонентов и опыт Cybellum в области автомобильной безопасности объединились в CSMS Cockpit - решении, которое поможет автопроизводителям обеспечить стандарты кибербезопасности, необходимые как сейчас, так и в будущем", - сказал Ын Сок-хен (Eun Seok-hyun), президент LG Vehicle component Solutions Company. "Мы признаем растущую важность кибербезопасности автомобилей и стремимся предоставлять платформы и технологии, которые поддерживают целостность данных и безопасность транспортных средств во все более цифровой среде".
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