НА KASPI.KZ ОТКРЫЛСЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ МАГАЗИН LG ELECTRONICS KAZAKHSTAN

Не пропустите акцию по рассрочке 0-0-24 с 15 по 18 декабря 2023 года

Заботясь об удобстве своих клиентов, компания LG Electronics Almaty Kazakhstan (LGEAK) открыла официальный магазин на крупнейшем маркетплейсе страны1 – Kaspi.kz.









Теперь все новинки бытовой техники и электроники LG, модели Smart-телевизоров, такие как OLED evo и QNED MiniLED , линейку умной техники, включая холодильники DoorCooling+ , стиральные машины с искусственным интеллектом LG AI DD , варочные поверхности и духовые шкафы LG Studio , вы можете купить в приложении Kaspi.kz в магазине LG Electronics Kazakhstan .

Важное дополнение к этой новости – теперь можно не переживать за оригинальность и качество покупаемой техники, так как заказывая любую технику в магазине LG Electronics Kazakhstan, вы заказываете её у официального производителя.

Помимо открытия официального магазина, всех клиентов LG в декабре ждёт ещё одна приятная новость: с 15 по 18 декабря на Kaspi.kz будет проходить акция, где каждый может приобрести бытовую технику и электронику в рассрочку на 24 месяца.

Если вы давно хотели обновить телевизор, холодильник, стиральную машину или, скажем, заменить обычную технику встраиваемой от LG, период перед Новым годом – лучшее время, чтобы порадовать себя и своих близких, а возможность приобрести качественную технику известного бренда на выгодных улсовиях станет приятным бонусом. Всего несколько кликов, и можно готовить свободное место для долгожданной покупки.

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1 – по версии Forbes.kz за 2023 год