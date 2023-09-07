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Телевизор LG MiniLED QNED 4K 75QNED876QB
Разбудите свои чувства вместе с телевизором QNED
Оцените необычные цвета благодаря сочетанию возможностей Quantum Dot и NanoCell.
*QNED90/85/80 на базе интеллектуального процессора α7 Gen5 4K.
Технология AI Picture Pro
Идеальное изображение ближе,чем когда либо с технологией AI Picture Pro Усовершенствованные функции интеллектуального масштабирования 4K и интеллектуальное сопоставление оттенков повышают контрастность и разрешение для оптимальной детализации. Функции Fore/Background Effect Enhancement и Dynamic vivid максимально увеличивают глубину резкости и цветопередачу, обеспечивая исключительную реалистичность изображения.
Слева и справа крупным планом изображено лицо женщины. Слева - более темное и менее четкое изображение, справа - более светлое и четкое изображение лица.
AI Sound Pro
Используя глубокое обучение на основе аудиоданных, процессор распознает голоса, аудиоэффекты и звуковые частоты, позволяя оптимизировать звук в зависимости от типа просматриваемого контента для более захватывающего пространственного звучания.
*Функция AI Picture Pro не будет работать с каким-либо контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.
*QNED99/95 имеет функцию интеллектуального масштабирования 8K.
*QNED90/85/80 имеет функцию интеллектуального масштабирования 4K.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
*QNED99/95 на базе интеллектуального процессора α9 Gen5 и с функцией виртуального микширования звука в 7.1.2.
*QNED90/85/80 на базе интеллектуального процессора α7 Gen5 и с функцией виртуального микширования звука в 5.1.2.
*Список доступных сервисов зависит от региона или страны.
*Для сервисов OTT требуется отдельная подписка.
Умный помощник и возможности подключения
Поддержка Apple AirPlay, HomeKit и многих других функций делает управление телевизором и подключенными устройствами быстрее и удобнее, чем раньше.
Четыре логотипа, расположенные по порядку - Hey Google, Alexa, работает с Apple AirPlay, работает с Apple HomeKit.
Уведомления о спортивных соревнованиях
Четыре логотипа, расположенные по порядку - Hey Google, Alexa, работает с Apple AirPlay, работает с Apple HomeKit.
Мой профиль
Смотрите только то, что вы хотите, благодаря настраиваемому профилю для каждого члена семьи. Получайте индивидуальные рекомендации и быстрый доступ к наиболее часто используемым приложениям.
На аккаунте LG есть изображения трех пользователей: имена под каждым аватаром: Макс, Рейчел и Дэвид.
*Apple, логотип Apple и Apple TV, AirPlay и HomeKit являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.
*Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.
*Доступность голосового управления может варьироваться в зависимости от страны и продукта.
*Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.
* Поддержка AirPlay 2 и HomeKit зависит от региона.
*QNED99/95/90 оснащен функцией голосового управления.
*Поддерживаемые виды спорта и лиги могут отличаться в зависимости от страны.
*Список доступных сервисов зависит от региона или страны.
*В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.
*Можно создать неограниченное количество профилей, однако на главном экране будет отображаться не более 10 профилей.
HDR10 Pro
Собственная технология HDR10 Pro с высоким динамическим диапазоном автоматически регулирует яркость экрана и усиливает обычный HDR-контент, чтобы раскрыть больше деталей и четкости в каждом изображении.
FILMMAKER MODE™
С режимом FILMMAKER MODE™ смотрите фильмы так, как задумывал режиссер. Режим позволяет сохранить оригинальную цветопередачу, настройки и частоту кадров максимально близко к тому, как задумывал режиссер.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
*В качестве обычного телевизора используются телевизоры LG UHD без технологии NanoCell.
*Поддержка режиссерского режима может отличаться в зависимости от страны.
Оптимизатор игр и панель управления
Параметры панели управления игр: статус игры, темная тема, App on App, оптимизатор игр, все настройки и руководство пользователя.
HGiG
На снимке изображена женщина с оружием в полностью закрывающей лицо маске. Левая половина изображения бледная с меньшим количеством цветов, а правая половина изображения относительно более красочная.
4К 120 Гц, ALLM, eARC и VRR
Теперь играть в игры еще приятнее: 4К 120 Гц, VRR, ALLM и eARC соответствуют последним спецификациям HDMI 2.1 и уменьшают размытие и искажение изображения при движении, давая возможность наслаждаться плавной и синхронизированной графикой в высоком разрешении.
На снимке изображена женщина с оружием в полностью закрывающей лицо маске. Левая половина изображения бледная с меньшим количеством цветов, а правая половина изображения относительно более красочная.
*Доступность обновлений программного обеспечения может зависеть от модели и региона.
*Параметры меню оптимизатора игр могут отличаться в зависимости от серии.
*HGiG — это добровольной группа компаний игровой и телеиндустрии, которые создают публичные нормативные документы с целью улучшения качества игр в HDR для пользователей.
*Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
*QNED99/90/85/80 оснащены 4К 120 Гц и VRR.
*В качестве обычного телевизора используются телевизоры LG UHD без технологии NanoCell.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
*Поддерживаемые партнерские сервисы могут отличаться в зависимости от страны.
*Панель управления и оптимизатор для облачных игр будут доступны со второй половины 2022 года.
AMD FreeSync Premium
Два телевизора — на левом изображена сцена игры FORTNITE с гоночным автомобилем. Справа также показана та же сцена из игры, но с более ярким и четким изображением. В правом верхнем углу изображен логотип AMD FreeSync premium.
*QNED99/90/85/80 имеют AMD FreeSync™ Premium.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
*Содержимое коробки может меняться в зависимости от региона.
Характеристики
-
Тип дисплея
-
4K QNED MiniLED
-
Частота обновления
-
120Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
Nano Цвет Pro
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α7 5-го поколения 4К
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
-
Да
-
Dolby Atmos
-
Да
Все характеристики
-
Оттенки серого
-
Да
-
Высокая контрастность
-
Да
-
Инвертировать цвета
-
Да
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
-
AI Звук Pro (Виртуальный 5.1.2 Up-mix)
-
Bluetooth Surround Ready
-
Да (2-стороннее воспроизведение)
-
Чистый голос Pro
-
Да
-
Dolby Atmos
-
Да
-
LG Синхронизация звука
-
Да
-
Одновременный вывод звука
-
Да
-
Звуковой режим
-
Да
-
Поддержка WiSA
-
Да (увеличение до 2.1 канала)
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
-
1820 x 1205 x 253
-
Вес упаковки
-
53.6
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
-
1673 x 963 x 44.9
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
-
1673 x 1036 x 405
-
Тумба под ТВ (ШхГ)
-
895 x 405
-
Вес телевизора без подставки
-
39.3
-
Вес телевизора с подставкой
-
42.7
-
Крепление VESA (ШхВ)
-
400 x 400
-
Тип подсветки
-
Mini LED
-
Разрешение экрана
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
-
4K QNED MiniLED
-
Частота обновления
-
120Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
Nano Цвет Pro
-
Поддержка Bluetooth
-
Да (v 5.0)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Да
-
Ethernet- вход
-
1шт
-
HDMI Обратный звуковой канал
-
eARC (HDMI 3)
-
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
-
1шт
-
Оптимизатор игр
-
Да (Игровая панель)
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
-
Да
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
-
Да
-
Режим HGIG
-
Да
-
VRR (Переменная частота обновления)
-
Да
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)
-
Да (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)
-
AI Изображение Pro
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
-
AI 4K Масштабирование
-
Технология затемнения
-
Точное Затемнение
-
Динамическое отображение тонов
-
Да
-
FILMMAKER MODE ™
-
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
HFR (Высокая частота кадров)
-
4K 120 кадров в секунду (HDMI)
-
Motion (Технология обработки движений)
-
Motion Pro
-
Режим изображения
-
9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α7 5-го поколения 4К
-
Семейные настройки
-
Да
-
Художественная галерея
-
Да
-
Панель управления домом
-
Да
-
Операционная система (ОС)
-
webOS 22
-
ThinQ
-
Да
-
Спортивное оповещение
-
Да
-
Совместимость с USB-камерой
-
Да
-
Работает с Apple AirPlay 2
-
Да
-
Работает с Apple Homekit
-
Да
-
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75QNED876QB
Телевизор LG MiniLED QNED 4K 75QNED876QB